Niega trampas: que sí trabaja

Atiende pacientes por teléfono una empleada de SSY

Una empleada de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) afirmó ayer que no ha hecho trampas para no asistir a su trabajo, que realmente padece enfermedades que la colocan en los grupos de riesgo y que sí está laborando, pero en su casa y con atención a pacientes por teléfono.

La empleada solicitó que se difundiera su versión después de que en una información que publicamos el domingo pasado se citaron tres ejemplos de personal que hasta hoy no regresa a sus centros de trabajo, a pesar de los llamados del gobierno del Estado por haber vencido el decreto que permitía ausentarse de sus labores, desde marzo pasado, a trabajadores de 60 años o más o con alguna enfermedad crónica.

Aunque no proporcionamos nombres, la aludida pidió que se publicara su respuesta. De entrada indicó que no autorizaba la mención de su nombre, de sus padecimientos, de su centro de trabajo ni su número de afiliación al Issste.

Acusó a la Secretaría de violar sus derechos, dijo que en efecto es paciente de riesgo y que incluso recurrió al amparo contra la SSY —aseguró que se le concedió la suspensión “de plano” el 20 de este mes— y un juez federal dio validez a oficios médicos que dan cuenta de su enfermedad y avaló el trabajo a distancia.

Más adelante indicó que su esposo es igualmente paciente de riesgo y admitió que su padre le expidió una constancia, pero no ve conflicto en ello. Afirmó que su padre es un médico especialista cuya ética no se puede poner en duda y si extendió el certificado es porque la SSY les pidió una constancia actualizada de su padecimiento de un día para otro y no era posible tener una cita inmediata con el internista que lo ha atendido siempre y que ha firmado otros documentos de valoración que están en manos de la dependencia, al igual que otros certificados avalados por médicos del Issste.

También recalcó que está trabajando pero en su casa, en atención de pacientes vía telefónica. Se le preguntó cómo comprueba esa labor y dijo que es por medio de fotos hablando por teléfono y con registro de datos y usuarios.— ÁNGEL NOH ESTRADA

De un vistazo

Personal de riesgo

Una joven empleada de la SSY admite que no acude a su centro laboral desde marzo, pero afirma que es de los grupos de riesgo.

Ningún conflicto

Dice que su esposo es de riesgo también. Su padre firmó un oficio de enfermedad, pero no ve conflicto en ello porque es médico especialista con ética.