Niega una ''parálisis legislativa''

Aseguran que caso positivo de Covid no impide trabajar

El Covid-19 en el Congreso del Estado ha provocado una afectación y viene a complicar el trabajo, pero no una “parálisis legislativa” como se ha dicho, afirmó ayer Felipe Cervera Hernández, presidente de la Junta de Gobierno del Poder Legislativo.

En cuanto a la inactividad y por qué no sesionan las comisiones permanentes del Congreso, el legislador explicó que eso no depende del secretario general Martín Chuc Pereira, hoy en cuarentena por Covid-19, sino es decisión de los diputados que las integran.

Ayer informamos que la LXII Legislatura del Estado, que está en su último periodo ordinario de sesiones, estaría en una “parálisis legislativa” por esta pandemia, al ser contagiado Chuc Pereira.

El personal de la secretaría general donde se enlistan y preparan las iniciativas fue retirado temporalmente como medida sanitaria preventiva en tanto se realizan las pruebas que garanticen el retorno seguro a las actividades.

Entrevistado al respecto, Cervera Hernández, también coordinador de la bancada del PRI, dijo que el funcionamiento del Congreso del Estado no depende nada más del secretario general. “Es cierto que se toman medidas precautorias, se aplica el protocolo sanitario para estos casos, sobre todo para protección del personal, pero no significa que se paralice el trabajo legislativo”.

“Se hacen un barrido y exámenes a todos los que convivieron y tuvieron cercanía laboral con el secretario general, se les están haciendo las pruebas y se aplica todo el protocolo sanitario como lo marca la ley”, insistió.

El legislador priista consideró que todas estas medidas les llevaría cuando mucho una semana, ya incluso esperan los primeros resultados sanitarios, por eso reiteró que la enfermedad del secretario general no paralizó al Congreso, además de que no es el único contagiado en el Poder Legislativo.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

En cuanto a realizar las sesiones a distancia, opción con la que ya cuentan para casos de emergencia, Cervera Hernández explicó que no es necesario porque eso de todas maneras implica la presencia del personal del Congreso, así que tendrán el mismo riesgo que cuando se realizan en forma presencial.

“Para realizar cualquier tipo de sesión, incluyendo las de comisiones, se requiere una serie de procedimientos que implica la intervención de muchas personas, no solo de los diputados a los que se ven sesionando, la ley exige por ejemplo hacerlo constar en el diario de los debates, comunicación social, dirección jurídica, por citar algunos de los que intervienen”, dijo.

Hacer las sesiones a distancia, continuó el diputado, permitiría que no acudan los legisladores físicamente, pero de todas formas el personal, que son más que el número de legisladores, tendría que acudir y se les pondría en riesgo. Para empezar, debe estar el grupo de tecnologías en la información para el enlace, personal jurídico, de la secretaría general y demás, entonces al final no se cumple el objetivo de protección sanitaria del personal del Congreso.

Por eso reiteró que el funcionamiento del Congreso no depende solo del secretario general, por lo que su ausencia no impide que se realice el trabajo legislativo, éste continúa con algunas complicaciones, pero no se ha paralizado.

De un vistazo

Mismo riesgo

Después de registrarse un caso de Covid-19 en el Congreso, Felipe Cervera Hernández, presidente de la Junta de Gobierno del Poder Legislativo, dijo que no es necesario realizar las sesiones a distancia porque implica la presencia del personal del Congreso y se tendrá el mismo riesgo que cuando se hacen en forma presencial.