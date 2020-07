No avalan los créditos para Mérida, Progreso y Umán

El Congreso niega su autorización al Ayuntamiento

Con 13 votos en contra y 11 a favor, luego de alrededor de dos horas de debate el pleno del Congreso rechazó ayer la solicitud del Ayuntamiento de Mérida para contratar un crédito de hasta 400 millones de pesos y la misma suerte corrieron, solo que sin discusión, los municipios de Progreso y Umán, que también pretendían contratar empréstitos y no se les autorizó en el segundo periodo extraordinario de sesiones.

Los demás dictámenes sobre reformas electorales, al Código Penal sobre delitos de personas morales y contra el medio ambiente, cambios a la Ley de Cultura Física y Deporte, y a la Ley de Gobierno del Poder Legislativo y su reglamento para que se pueda sesionar a distancia, de manera virtual por internet, así como otras dos iniciativas fueron aprobadas por unanimidad y sin discusiones.

La sesión convocada para ayer a las 11 horas se inició unos 45 minutos más tarde con recesos, primero por esperar a Leticia Euán Mis diputada de Morena, para proceder con un minuto de silencio en memoria de Marlene Catzín Cih, alcaldesa de Maxcanú, quien falleció el día anterior, y antes de aprobar el orden del día surgieron las discusiones porque los panistas pretendían retirar la solicitud de la Comuna de Mérida para contratar un crédito de $400 millones.

Rosa Adriana Díaz Lizama, coordinadora de la bancada del PAN, pidió a la mesa directiva retirar este punto del orden del día, por unos acuerdos en los que pretendían trabajar sus compañeros legisladores, pero no sin antes dirigirse a Silvia López Escoffié, diputada de Movimiento Ciudadano, para decirle que el chat de los diputados no es para memes o burlas, como dijo al inicio.

Janice Escobedo Salazar, diputada del PRI y presidenta de la mesa directiva, rechazó la solicitud de la panista, pero Manuel Díaz Suárez, también del PAN, buscaba desesperadamente la atención de la secretaría de la Mesa directiva, Kathia Bolio Pinelo, igual panista, quien estaba entretenida con su celular, hasta que por fin se dio cuenta para ayudar a su compañero a que le dieran la palabra y seguir en la discusión por retirar el asunto de Mérida.

Alejandro Cuevas Mena, diputado del PRD, y Felipe Cervera Hernández, coordinador de la bancada del PRI, recordaron a los panistas que aun cuando ellos alegaban que el pleno por ser el máximo órgano del Congreso podría decidir si se quita o no ese punto del orden del día, la Ley de Gobierno del Poder Judicial y su Reglamento no lo permiten, así que la presidenta de la mesa directiva decretó un receso de cinco minutos antes de entrar de lleno en los asuntos en cartera.

Apenas se iniciaba el desahogo del primer asunto que era precisamente la solicitud de Mérida, cuando de nuevo se decretó otro receso, en esta ocasión porque se sintió mal Marcos Rodríguez Ruz, diputado del PRI, quien ya en los salones de reuniones, junto al seno del pleno, se desmayó, según informaron diputadas.

El diputado panista Manuel Díaz Suárez, quien es médico, lo atendió y se dijo que el priista tuvo un problema de la presión arterial, pero 20 minutos después se reanudó la sesión con el retorno de Rodríguez Ruz.

En el debate por el caso de Mérida, los diputados Milagros Romero Bastarrachea, de Movimiento Ciudadano; Rosa Adriana Díaz, Kathia Bolio Pinelo, Víctor Merari Sánchez Roca (éste en dos ocasiones), Díaz Suárez y Miguel Rodríguez Baqueiro, todos del PAN, salieron en defensa de la solicitud del Ayuntamiento, mientras Leticia Euán, Felipe Cervera y Alejandro Cuevas se pronunciaron en contra.

Los panistas plantearon que no hay una razón técnica, legal o administrativa para que se niegue la autorización al Ayuntamiento, que está avalado por su transparente y eficiente ejercicio de los recursos, además de haber sustentado debidamente y aportado más información de la solicitada por todos los legisladores, sobre la solicitud y sobre los motivos que lo llevaron a presentarla.

“Tenemos la oportunidad invaluable de hacer historia, de demostrar que podemos trabajar realmente unidos, sin distinción de colores partidistas ni intereses ajenos a lo que debe ser la verdadera labor de un diputado”, puntualizó Sánchez Roca.

En contraparte, el diputado perredista sostuvo que no votaría a favor, primero porque recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a su secretario de Hacienda no dar avales a los municipios o gobiernos estatales para contratar deudas, poniendo como garantía sus participaciones federales; por tanto no tendrá con qué avalarlo el municipio de Mérida, y además está previsto un catálogo de apoyos extraordinarios federales que llegarán a los ayuntamientos.

Al someterse a votación, sólo los seis diputados del PAN; las dos de Movimiento Ciudadano; Harry Rodríguez Botello Fierro, del PVEM; Luis María Aguilar Castillo, de Nueva Alianza, y la priista Mirthea Arjona Martín, votaron a favor, para hacer un total de 11 votos contra ocho de legisladores del PRI (Enrique Castillo Ruz no asistió porque está en cuarentena), el del PRD y los cuatro de Morena, con lo cual sumaron 13.

De cualquier forma se necesitaba el voto calificado —al menos 17 de los 25 diputados— para aprobarlo; por tanto Janice Escobedo dispuso que se regresen las solicitudes de las tres comunas a la Comisión de Presupuesto para que se trabaje en una segunda oportunidad en breve.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Iniciativa Créditos para municipios

Ayer en el Congreso no se autorizó a tres municipios a contratar empréstitos.

Afectaciones

El gobernador Mauricio Vila Dosal lamentó que diputados del PRI, Morena y PRD hayan votado en contra de la creación de miles de empleos para los ciudadanos de Mérida, Progreso y Umán, que servirían para apoyar a las familias afectadas por la crisis del coronavirus y la tormenta “Cristóbal”, especialmente para quienes apenas tienen para comer y salir adelante.

Intereses partidistas

También lamentó la falta de sensibilidad social pues es claro que antepusieron sus intereses personales y partidistas por encima de la necesidad de la gente.

Falta de sensibilidad

El alcalde Renán Barrera Concha señaló que para el Ayuntamiento es lamentable la falta de sensibilidad que demostraron algunos de los legisladores, que ignoraron la capacidad financiera municipal, la correcta administración de recursos y la apremiante necesidad social que afecta a miles de habitantes de este municipio.

Respaldo

Además dio un reconocimiento a los diputados de Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Partido Verde y a la diputada Mirthea Arjona, que, actuando con responsabilidad, votaron por apoyar a las familias.