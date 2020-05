“No se equivoque”, exige el PRI a Vila

“Asuma el error de no sustentar bien su iniciativa”

El PRI Yucatán manifestó su postura sobre el rechazo de la iniciativa del gobierno del Estado y aclaró en un comunicado que desde la inminente llegada de la contingencia “entendimos y asumimos nuestra responsabilidad con la sociedad, tanto para respaldar las acciones que beneficien al Estado y sus habitantes, como para evitar y combatir aquellas que perjudiquen”.

“Apoyados en nuestros organismos técnicos, analizamos cada acción para colaborar en todo lo que sea mejor para nuestra entidad federativa. Entendemos la naturaleza de las emergencias. Éstas demandan acciones asertivas, pero también son un campo fértil para excesos y abusos”, señala.

El Revolucionario Institucional agrega, entre otras cosas, lo siguiente:

“En todo momento, respaldamos y transmitimos a través de nuestras estructuras territoriales, las acciones recomendadas por el gobierno del Estado ante la contingencia sanitaria, porque reconocemos, quizá mucho mejor que otras fuerzas políticas, el valor de la institucionalidad”.

“Apoyamos también, a través de los legisladores surgidos de nuestro partido, el incremento de 1,500 millones de pesos al presupuesto del gobierno estatal, autorizado por el Congreso del Estado en marzo, hace apenas dos meses, para la atención a la ciudadanía y la reactivación de actividades económicas. En esa misma ocasión, también en el seno de la Legislatura Estatal, se rechazó la primera solicitud del gobierno que Ud. encabeza, para otro crédito por 1,700 millones de pesos, cantidad que destinaría, según la exposición de motivos, a la contratación de obra pública”.

“No fue una negativa irracional: desde ese momento se le presentó, señor gobernador, una alternativa para la disposición inmediata de recursos por algo más de 1,000 millones de pesos reorientando el gasto de su gobierno. Lo único que se requiere para obtener ese dinero es recortar gastos como banquetes, ceremonial, celulares, renta de vehículos, viajes, papelería, y otros que, incluso, no tienen razón de hacerse, porque precisamente por la contingencia el gobierno ha restringido muchas actividades. No es necesario despedir personal, ni suspender labores esenciales”.

“Adicionalmente, se le dijo claramente que el presupuesto para la obra pública autorizado para este año aún no ha sido ejercido y cuenta con 1,300 millones de pesos. Sin embargo, usted no hizo caso. En vez de reorientar el gasto, insistió en solicitar por segunda ocasión el crédito por 1,728 millones de pesos, y lo hizo desplegando una campaña de desprestigio en contra de todo aquel que se manifestase en contra de su iniciativa”.

“Señor gobernador Mauricio Vila Dosal: no le siga mintiendo a los yucatecos: usted politizó el asunto del empréstito. Fue usted quien amenazó, hostigó y descalificó a los diputados que, en la libertad de representación popular, optaron por no endeudar al Estado, sin que eso signifique cerrar las puertas a la acción de su gobierno. Fue usted quien perdió la confianza de la representación popular calificada cuando ejerció de manera opaca los recursos que le fueron autorizados por el Congreso. Fue usted quien generó la desconfianza social cuando su gobierno ‘facilitó’ el acceso de amigos y parientes de integrantes de su gabinete a los primeros apoyos crediticios a empresas”. “Fue usted quien emprendió la política de división y encono hacia legisladores locales por el hecho de pensar diferente y proponer mecanismos distintos al endeudamiento para darle a su gobierno el recurso que requiere. Fue usted quien prefirió polarizar y dejó en evidencia la falsedad de su slogan publicitario, pues quien actúa con soberbia y autoritarismo nunca podrá conducir a la sociedad ‘como uno solo’. Al menos no por los medios democráticos”.

“Hoy (por ayer) el Congreso del Estado, un cuerpo colegiado, ha externado la voluntad de la soberanía estatal que representa. Al faltarle al respeto a los diputados, usted le falta al respeto al pueblo yucateco. Hoy ha dicho usted, quizá en un arranque emocional, que su gobierno no tendrá los recursos necesarios para la reactivación económica. Miente. El crédito que solicitaba consideraba un solo sector, relevante sí, pero solo un sector. Los diputados consideraron de igual importancia otros como el campo, la pesca, la micro, pequeña y mediana industria, los artistas, los artesanos, entre otros muchos sectores que parecen no existir para este gobierno”.

“El crédito que usted solicitaba no es la única opción para tener recursos en la inmediatez. Ya los diputados se encargaron de exponerlo en la sesión, a la vista de todo el pueblo de Yucatán. El crédito que usted solicitaba no se sustentó lo suficiente y por tanto, el Congreso, en el ejercicio libre de sus funciones soberanas, lo rechazó. Pero le dejó expresamente la opción de reorientación del gasto”.

“Señor gobernador Mauricio Vila Dosal NO SE EQUIVOQUE, asuma institucionalmente el error de no haber sustentado lo suficiente su iniciativa de endeudamiento. Acate la decisión y la opción que le ha ofrecido el Congreso del Estado para acceder a recursos sin necesidad de endeudar a los yucatecos. Respete la voluntad soberana del Pueblo de Yucatán, y sobre todo, deje a un lado las amenazas, descalificaciones, polarización y soberbia. Solo denotan incapacidad”.