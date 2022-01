No suben hospitalizaciones por Covid-19

Vila: Conciertos masivos podrían ser aplazados

A pesar del súbito aumento de casos de Covid-19, sobre todo de la variedad Ómicron, el gobernador Mauricio Vila Dosal afirmó que por el momento no está en riesgo la capacidad hospitalaria en Yucatán, aunque sí se espera un alza en la ocupación.

Luego de un recorrido que hizo en el Centro de Convenciones Siglo XXI, donde se está vacunando al personal educativo, el Ejecutivo señaló que no han aumentado las hospitalizaciones en estos últimos días en que se han registrado más de 300 casos nuevos a diario.

“Las hospitalizaciones, como ha pasado en muchos lugares del mundo y también en Yucatán, no han crecido de manera alarmante (…) A pesar de que tenemos muchos más casos positivos, en estos momentos las hospitalizaciones no han subido en la misma proporción que subían con las variantes anteriores”.

De hecho, compartió que durante el inicio del ciclo escolar en septiembre pasado había 250 personas hospitalizadas mientras que el martes 11 se reportaron 67 personas en los hospitales.

“Hoy tenemos a la población vacunada y antes no. Esto no quiere decir que no se pueda poner en riesgo nuestra capacidad hospitalaria”, subrayó.

Para ello, dijo que estarán pendientes de los indicadores de salud. En el momento que se crea que la capacidad hospitalaria pueda estar en riesgo se aplicarían medidas pertinentes.

Acompañado de los secretarios de Educación y Salud, Liborio Vidal Aguilar y Mauricio Sauri Vivas, respectivamente, el gobernador resaltó que es importante saber qué está pasando con la variante Ómicron que puede ser muy peligrosa, aunque “en términos generales ha resultado ser un Covid más leve, por fortuna, que las cepas anteriores”.

“Esto no quiere decir que nos podemos confiar y que podemos bajar la guardia. Lo que se quiere decir es que habrá un contagio muy rápido de muchísima gente como está pasando en México y el mundo”.

En el encuentro con los medios Vila Dosal hizo un llamado a la población para que todos los que no se han vacunados lo hagan, que de manera voluntaria la gente baje su movilidad especialmente en el tema social, y active la herramienta Covid en el celular.

“Si hacemos esas tres cosas, creo que tendríamos un gran avance. Hoy, a diferencia como era antes, tenemos las herramientas”, señaló.

Si bien la variante Ómicron es menos agresiva que la Delta, no se puede tomar como una ‘gripita’, apuntó. “Es coronavirus y puede resultar mortal”.

El gobernador también respondió sobre los conciertos masivos que se permitirían a partir del 24 de enero. “Creo, y estoy casi seguro, que se aplazarán. No sería prudente estar organizando conciertos de 10,000 a 12,000 personas cuando tienes una variante Ómicron muy contagiosa, pero eso lo analizará y determinará el jueves (hoy) el comité de expertos de salud pública”.— IVÁN CANUL EK