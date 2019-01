Nuevo período de Aureliano Martínez Castillo como director de la FCA

Esta mañana, rindió protesta el Mtro. Aureliano Martínez Castillo como director de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), de la Universidad Autónoma de Yucatán, para un segundo período, 2019-2022.

Aspectos de la ceremonia en la que rindió protesta el Mtro. Aureliano Martínez Castillo para un nuevo período como director de la FCA.- (Foto: José Ávila Perera)

Martínez Castillo indicó que entre los retos y objetivos para está gestión están, que los estudiantes se inserten socialmente, que consigan un buen empleo, así como buscar que más estudiantes opten por un posgrado.

Asimismo, dijo que para que se obtenga esto, se debe contar con un entorno económico adecuado que propicie y facilite que los alumnos se inserten en el mercado laboral.

Panorama difícil

Opinó que actualmente, con el gobierno que empieza, se ven estrategias diferentes, novedosas, por lo que se le da el beneficio de la duda. Sin embargo, los indicadores recientes señalan que el panorama económico no es favorable. Por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, programas sociales que no tienen sustento presupuestal, ya que no está claro de dónde saldrá el dinero para pagar tanto programa social; la deuda del país está siendo mal evaluada a nivel mundial; lo que implicaría, explicó, más intereses a pagar por parte del país, en consecuencia, habrá menos dinero para trabajar el presupuesto.

Por ende, el entorno se visualiza difícil y es un reto que enfrentarán los nuevos egresados de la Facultad, apuntó.

Oferta de la FCA

La matricula actual es de aproximadamente 2,600 estudiantes. La carrera con mayor demanda es Mercadotecnia y Negocios Internacionales. Le sigue Contador Público, Tecnologías de la Información y Administración de Empresas.

Cuentan con 5 posgrados. No hay mucha deserción. El 85% de los estudiantes concluyen sus carreras.- (Por ABRAHAM BOTE TUN).