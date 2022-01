Personal de Segey constata plaga en escuela primaria

Combatirán nido de termitas

Personal de la Secretaría de Educación estatal (Segey) y del Idefey constató que la primaria “Elvira Parra Ávila” literalmente está sobre un gran nido de termitas que desde años dañan la infraestructura educativa.

Horas después que el miércoles 12 pasado el Diario publicó el problema que ocasiona una colonia de termitas —también llamadas comejenes, polillas y hormigas blancas— en la escuela “Elvira Parra”, representantes de la Segey y del Idefey acudieron a esa primaria de la colonia Emiliano Zapata Oriente para documentar el caso, realizar una inspección física e iniciar el proceso para la atención de las necesidades de la escuela y su futura solución.

Contenta y emocionada por la rápida respuesta que dieron las dependencias, la directora de la primaria, Ana Rosa Esperón Cámara, informó que los dos principales problemas que afronta el plantel ya fueron atendidos y los representantes educativos ofrecieron que en un mes o mes y medio iniciaría el mantenimiento general y la exterminación de la colonia de termitas porque deben licitar los trabajos.

Los principales problemas que afronta la “Elvira Parra Ávila”, como publicamos, son la destrucción que causan las termitas, la filtración de techos de las 12 aulas, las puertas de madera con huecos, falta de agua potable porque solo tienen un tinaco y no tiene presión el suministro del líquido.

Además, faltan sanitarios porque solo hay cuatro para niñas y cuatro para niños y la población escolar rebasa los 300 alumnos.

La terraza principal tiene tantos parches de reparaciones que es un peligro cuando juegan los niños.

“Ya vinieron a levantar el reporte, vinieron el mismo día que salió la publicación”, informó la maestra Esperón Cámara, quien se mostró agradecida con el Diario por difundir la situación de la escuela.

“Eran las 8:30 de la mañana y ya estaba tocando la puerta un arquitecto del Idefey”, contó la maestra. “Hicieron un levantamiento de las necesidades y corroboró que lo que necesita la escuela es mantenimiento general”.

La maestra no salía de su emoción por la visita del arquitecto del Idefey y la promesa de resolver las necesidades de la escuela, cuando otra persona se presentó y dijo que fue para ver la colonia de termitas.

“Bajó un equipo especial como para fumigar, pero era para detectar la presencia de los insectos y medir la longitud de la casa que han construido en paredes, techos e instalaciones”, relató la directora.

“Me sorprendió cuando me informó que tienen que detectar a la reina de esta colonia, extraerla, capturarla y destruirla en otro lugar para que los insectos abandonen el edificio. Si no sale la reina de ese lugar, los insectos no se irán”.—

Plaga Escuela

Trabajadores de la Idefey iniciaron obras para acabar con una invasión de termitas.

En espera de expertos

Como el personal no tiene los equipos necesarios para la captura y el exterminio de la colonia de insectos, tendrán que contratar a especialistas en combate de plagas para acabar con el problema. Por lo pronto, el personal seguirá conviviendo con las termitas hasta que llegue el equipo que las eliminará.

Petición

La maestra Esperón Cámara recordó que desde agosto pasado realiza la solicitud ante la Segey para que atiendan las necesidades de la primaria “Elvira Parra Ávila”. En cada oportunidad iba a las oficinas educativas para conocer el avance del trámite, pero la publicación del Diario agilizó la atención, por lo cual estaba agradecida.