Piden cumplir el proceso de entrega-recepción a los Ayuntamientos

MÉRIDA, Yucatán.- Ante el proceso de entrega-recepción que se avecina el próximo mes en los 106 Ayuntamientos de Yucatán por el cambio de administración, el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado hizo un exhorto a las autoridades entrantes y salientes, para que se apeguen a la ley al cumplir con esta disposición, considerando que la última vez entre otras cosas, el 41% advirtió o encontró algún incidente en la comprobación de recursos, incluso arrojó denuncias penales.

Cambio de autoridades municipales

Sobre todo porque, “como es vox populi, con el cambio de autoridades municipales, en algunos casos, se cometen actos ilícitos. Sirva esta invitación para expresarles a los servidores públicos que salen y a los que entran, que en Yucatán en el ámbito del combate a la corrupción, los ciudadanos queremos que las cosas se hagan bien, muy bien”, expresan en un comunicado.

“Porque vemos riesgos en estos cambios de autoridades es porque invitamos a que sigan los lineamientos que existen y están muy claros y bien cimentados para que les ayude a que los procesos entrega-recepción estén bien realizados”, añadieron.

Mediante este comunicado de la citada institución, a casi tres años de que se hizo el último proceso de entrega recepción de los Ayuntamientos y a menos de dos semanas de iniciar el siguiente, dieron a conocer un sondeo sobre este tema.

Sondeo entre los ayuntamientos

Señalaron que, el pasado mes de junio la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción realizó, a través de una plataforma de internet, un sondeo entre los ayuntamientos con el fin de obtener información sobre el proceso entrega-recepción, cuando recibieron la administración actual de sus municipios, y respondieron 55 de los 106 ayuntamientos, lo que representa una muestra suficiente para sostener algunos datos como los siguientes:

• Aunque el 86% afirma que se integró una comisión de entrega-recepción entre autoridad saliente y entrante, en un 22% de los casos no se formalizó un acta de entrega-recepción y en un 35% el acta no contó con un informe detallado del estado que guardaba la administración junto con su documentación comprobatoria y no se incluía el estado que guardaba la cuenta pública.

• Un 41% advirtió o encontró algún incidente en la aplicación de los recursos, en un ejercicio de revisión comprobatoria; el 42% manifestó que en el apartado de programas y obras, así como sus avances no estaban completos los expedientes y el 46% contestó que la información que recibió acerca de las comisiones del ayuntamiento y los asuntos que trataba, no estaba completa.

Proceso de entrega-recepción

Hoy, desde el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, desean emitir una invitación para que este proceso se cumpla debidamente.

Explicaron que es un proceso necesario que prepara la salida del equipo gobernante y la entrada del nuevo equipo que gobernará.

Y recordaron que, las deficiencias en este proceso de entrega-recepción han propiciado, en el pasado reciente, denuncias o acusaciones por posibles faltas administrativas o actos de corrupción.

Doble propósito

Por eso añadieron que en este comunicado ciudadano que lo emiten con un doble objetivo:

1.-Invitar a las autoridades municipales salientes y entrantes a que realicen de manera oportuna y adecuada, en una rendición de cuentas transparente a la ciudadanía, el proceso de entrega-recepción, siguiendo los lineamientos existentes, de tal manera que les permita planificar, organizar, clasificar e integrar toda la información necesaria para prevenir posibles faltas administrativas o hechos de corrupción.

2- Invitar a las cámaras empresariales, colegios profesionales, organizaciones civiles y a la ciudadanía de todos los municipios, a sumarse a este llamado para que se realicen adecuadamente estos procesos que son la base, no sólo de la prevención de posibles actos de corrupción, sino de la continuidad de acciones en los programas de desarrollo municipal.

Precisaron que la invitación y el comunicado sale directamente del Comité de Participación Ciudadana porque consideran que están en el momento preciso y oportuno para que la ciudadanía pida que este proceso se lleve al cabo de una forma adecuada, para lo cual se envió esta invitación por mail a los 106 Ayuntamientos.