Preocupa recorte al presupuesto de la OSY para 2021

''En manos del Estado''

“El destino de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (OSY) está en manos del Estado, es su orquesta. El destino lo tienen ellos”, señaló Miguel Escobedo Novelo, director del Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán.

Entrevistado con motivo del recorte presupuestal del gobierno estatal para 2021 el cual afectaría a la orquesta, Escobedo Novelo señaló que si bien hay una afectación de 89 millones de pesos para el sector cultural, desconoce cuál es el monto que se destinaría a la OSY, pero descartó que sea de $5 millones como se ha rumoreado.

“Sé que ya presentaron el presupuesto en el Congreso, ahora está en manos del Congreso revisar las cifras. Pero sería deseable saber cómo se distribuyó o qué criterios se usaron para afinar el presupuesto”.

Tan solo para 2020 la aportación del gobierno del Estado fue de 28 millones de pesos, básicamente para cubrir la nómina, señaló el funcionario.

“(Con) Cinco millones estaríamos lejos de esa meta. No creo que sea esa cantidad. No lo creo. Sobre todo porque es un proyecto importante para el Estado, es la orquesta del Estado”, remarcó. “No lo creo, no sé de dónde salió esa información tal cual (…) Hasta que no se apruebe en el Congreso, no sabré cuál es el techo real que se le asignará al fideicomiso”.

Contra recortes

El director dijo que el recorte no es una mentira, ya escuchó voces que empiezan a levantarse al respecto como el Museo “Fernando García Ponce”-Macay, el cual también se vería afectado, y que independientemente de la cantidad el recorte traerá sin dudas afectaciones a la Orquesta Sinfónica.

“En este presupuesto que le presentaron al Consejo Consultivo Ciudadano se priorizaron temas como la salud, la seguridad y la reactivación económica, pero ya el detalle no lo conocemos. Tenemos la misma información”, explicó.

“Hay afectación, creo que sí, en muchos rubros. El origen de la afectación sin duda es el recorte de $1,800 millones que aprobó el Congreso de la Unión a Yucatán y que pone en situación difícil a las finanzas del Estado”.

“Estoy seguro que las manos expertas de este gobierno son las que distribuyeron el recurso, dando prioridad a lo que debe ser prioridad. Y repito, el destino de la propia orquesta está en manos del Estado. ¿De cuánto será?, será lo que al final apruebe el Congreso para el proyecto. Lo que es real: cualquier reducción a los 28 millones, pues sí afecta”.

Escobedo Novelo descartó que la orquesta vaya a desaparecer, pero que si fuera el caso el gobierno tendría que dar el aviso. “Yo solo soy el director de una paraestatal que es el fideicomiso, pero la orquesta es del Estado, lleva el apellido del Estado”.

“Hay una Secretaría de Cultura que tendrá una visión de las prioridades de este estado. Yo solo administro los recursos, no me toca tomar decisiones sobre el destino de la orquesta, pero no creo que se tiren a la basura 16 años de trabajo que se ha hecho de la mano con el patronato, quienes han sido los impulsores”.

No obstante, dijo que para que la orquesta se pueda mantener primero se necesita sostener el presupuesto, que es la nómina.

El funcionario añadió que a diferencia de otras orquestas del país que están subvencionadas al 100%, la Orquesta Sinfónica de Yucatán tiene un modelo de negocio extraordinario y único en su tipo, que debe ser ejemplo en el país porque el presupuesto de la entidad se integra de tres partes: gobierno, taquilla y patronato.— Iván Canul

“El gobierno aporta la nómina; del trabajo que hacemos se generan recursos en la taquilla para hacer frente básicamente a todos los proyectos artísticos que se hacen al año, más de 50 conciertos, con un impacto de más de 40,000 personas al año, programas novedosos y únicos como ‘Sinfonízate’ que es único en el país”.

“Nadie tiene un programa como el que tenemos, le llamamos programa de formación donde todos los estudiantes a partir de sexto pueden venir las veces que quieran, incrementando su conocimiento sobre la música durante toda su formación”, refirió.

Escobedo Novelo reconoció que solo con el ingreso de taquilla y el patronato la orquesta no se podría mantener. “Definitivamente no, el Estado necesita inyectar recursos a lo que es básicamente la nómina, para que con la taquilla y lo que aporte el patronato podamos desarrollar todos los proyectos”.

Fondo Orquesta Sinfónica de Yucatán

El director del Fideicomiso Garante de la OSY opinó en torno al presupuesto de 2021.

Esfuerzo

“Esta forma tripartita de la aportación del gobierno, taquilla y la aportación del patronato nos hace únicos. Es un esfuerzo muy grande que se ha hecho de muchos años, y estoy seguro que este gobierno hará su parte por seguir manteniendo esta orquesta que es única en el país por muchos motivos (…) Qué más noble, qué proyecto más maravilloso donde, literal, el pueblo no deja solo al gobierno en una labor cultural, a diferencia de muchos otros estados que son 100% subsidiados. A veces los envidio, pero honestamente digo ‘no’. Yucatán tiene una orquesta que debe ser un modelo de negocio como empresa pública que deberían seguir todas las orquestas del país”.