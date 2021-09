Preparan posible acuerdo

Profesores del Conalep dialogan con el gobierno

Sería a mediados de la próxima semana cuando puedan darse a conocer los avances en las negociaciones entre las autoridades del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), aseguraron fuentes cercanas a los maestros que se manifestaron ante el Palacio de Gobierno.

Los profesores protestaron la semana pasada contra la disminución de horas de clases y la imposibilidad de jubilarse por lo menos con media pensión, así como el riesgo de que muchos de ellos puedan contagiarse de Covid-19. Los maestros también piden que su líder sindical, Carlos Díaz Payán, deje el cargo por no representar los legítimos derechos de sus agremiados.

Se indicó que los maestros inconformes del Conalep, representados por el maestro Julio César Santos Gómez, secretario de organización del Sindicato de Trabajadores Docentes del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Stdceptey), se reúnen desde el pasado lunes con las autoridades de Conalep en la entidad y la expectativa es que para mediados de la próxima semana, tras 10 días de negociaciones, ya habrían puntos de acuerdo.

Se explicó que el subsistema Conalep tiene 40 años de presencia en la entidad, pese a ello los maestros no tienen reconocimiento de antigüedad.

Algunos profesores tienen más de 30 años de servicio, pero solo se les reconocen 13 ante el Isstey debido a que el sindicato se constituyó apenas hace 15 años, de modo que ni siquiera pueden aspirar a recibir media pensión.— Emanuel Rincón Becerra

“Con la pandemia muchos maestros ya enfermos, algunos con cáncer, se quieren ir a sus casas, pero no pueden porque no se les está reconociendo los años de servicio. Hace un tiempo se le mandó un documento al gobernador pidiendo una dispensa, que se reconozca al menos 15 años para que los maestros se puedan ir con el 50 por ciento de su pensión, pero no hay respuesta”, dijo en la protesta frente a palacio el secretario de organización.

También acusó a su líder sindical de aliarse con las autoridades para violar el contrato colectivo. “Antes te daban máximo 20 horas a la semana, así está estipulado, pero ahora te quitan esas horas y se las dan a otras personas nuevas, que no conocen el sistema Conalep y que no tienen el perfil para dar las clases”.

Los inconformes comentaron al Diario que solo están esperando los resultados de las negociaciones para poder emitir un posicionamiento al respecto.