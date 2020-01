MÉRIDA, Yucatán.- En este año, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) realizará 24,640 acciones en todos sus programas que generará una derrama económica para Yucatán de $5,800 millones, informaron hoy Rogerio Castro Vázquez y Ángel Armando Alonzo Xacur, secretario general y jurídico y delegado regional de la institución de vivienda.

Programas para Yucatán

En rueda de prensa en las oficinas del Infonavit en Mérida, el maestro Castro Vázquez anunció dos nuevos programas para los trabajadores de Yucatán: el trámite gratuito de la cancelación de hipotecas en el Registro Público de la Propiedad para quienes hayan pagado totalmente su crédito hipotecario con el Infonavit y cuyo salario mensual sea de $2,300 a $7,000.

El otro programa es la construcción de viviendas económicas este año para trabajadores con créditos insuficientes, que no tengan la puntuación requerida o que no sean afiliados al Infonavit, pero tengan la capacidad de pagar el préstamo.

Cancelación de hipoteca

El secretario general del Infonavit informó que en Yucatán hay 27,000 trabajadores susceptibles de exentar el pago de la cancelación de hipoteca y aunque estaba vigente desde 2014 solo se hicieron 60 servicios de ese año a la fecha. Ahora buscarán masificar ese beneficio con ayuda del Ayuntamiento de Mérida y el gobierno del Estado para que este último trámite lo realice el mayor número de trabajadores que ya liquidaron su crédito, pero no han cumplido este último paso administrativo.

Programa de vivienda económica

Respecto al programa de vivienda económica, informó que el Infonavit destinará $300 millones para atender al sector de la población que menos gana. De momento, el Consejo de Administración del Infonavit Nacional ya aprobó para Yucatán las primeras 300 viviendas económicas y próximamente aprobarán otro paquete. Las viviendas de este programa especial estarán en Mérida, Kanasín, Valladolid, Tizimín y Hunucmá.

Castro Vázquez informó que el Infonavit acordó con los desarrolladores de vivienda que bajen sus costos de producción de casas económicas porque el Infonavit les dará el financiamiento, pero tendrán que cumplir con las normas de construcción, en especial para que las casas no sean muy chiquitas ni de un solo cuarto. Las viviendas de Yucatán deberán tener mínimo 46 metros cuadrados de construcción con dos cuartos y terrenos de 7 por 19 metros. Esta petición y acuerdo especial son por las condiciones climáticas y costumbre del yucateco de colgar hamacas en los predios. La norma nacional de construcción de casas en el Infonavit es de 38 metros cuadrados, pero se detectó que en 2012 había constructores que las hacían de 26 m2 eran casitas incómodas.

Recuperación de casas

Otro programa en el que se trabaja es el de la recuperación de casas financiadas por el Infonavit, pero aún no está listo. El funcionario calcula que en Yucatán hay 4,000 casas no habitadas y hasta el momento llevan recuperadas 400, pero no han definido cómo se venderán ni en qué condiciones se encuentran.

"En el Infonavit ya no permitiremos que hagan negocios con las casas, ahora se trata de ayudar a la gente que menos tiene para que tenga una casa digna", señaló el secretario general de la institución.

Detalló que con los créditos hipotecarios, programa de patrimonio seguro, cancelación de hipotecas, línea 3 integral de casas económicas y los otros programas, el Infonavit hará en Yucatán 24,640 acciones de vivienda, en las que esta institución ejercerá $5,800 millones en el Estado.- (Por Joaquín Chan Caamal).

Síguenos en Google Noticias