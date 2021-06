Prórroga para declaraciones fiscales

La Prodecon invita a cumplir con las responsabilidades

El delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) en Yucatán, Israel García Escutia, invitó a las personas que por alguna razón no realizaron su declaración fiscal en el tiempo establecido, lo realicen antes que les llegue un requerimiento del SAT para así evitar una sanción.

En entrevista con el Diario, García Escutia recordó que la declaración fiscal se realiza cada abril y que este año, debido a la contingencia sanitaria, se prorrogó hasta mayo.

Sin embargo, dijo, que a pesar de que ya concluyó la fecha de declaración y la prórroga, los contribuyentes todavía pueden declarar sus ingresos, incluso hasta de cinco años atrás, y evitar una multa pues el Artículo 73 del Código Fiscal de la Federación establece que con el cumplimiento espontáneo se puede evitar ser sancionado. Las multad, dijo, van de $1,560 a $19,350.

“A qué se refiere este derecho, a que mientras la autoridad no descubra la omisión o no inicie facultades de comprobación, el contribuyente tiene derecho a cumplir con sus obligaciones, aunque sea de forma extemporánea”, indicó.

“Es decir si en abril o mayo que fue la prórroga, el contribuyente no pudo por alguna circunstancia cumplir con esta obligación que no espere a que llegue algún requerimiento o una carta invitación por parte de la autoridad fiscal para presentar la obligación en el micrositio”, comentó.

Para ello, dijo, el micrositio para la declaración anual de personas físicas del año 2020 sigue habilitado y vigente.

García Escutia señaló que las personas que cumplan con la declaración, aunque sea de forma extemporánea, pueden resultar con un saldo a favor el cual se puede devolver de manera automática (vigente hasta el 31 de julio) o manual.

Aclaró que el saldo a favor se origina una vez que se ha hecho la declaración de todos los ingresos percibido el año anterior y se le aplican las deducciones o gastos personales, sin embargo, explicó el funcionario, todos estos gastos deben tener su correspondiente factura digital.

En el caso de gastos médicos, por ejemplo, señaló, que deben ser pagados por medio de transferencia, tarjeta de crédito o débito porque si se hace en efectivo no cumple con los requisitos que establece la Ley del Impuesto sobre la Renta y no es aplicable. “En términos generales, lo que nos genera un saldo a favor son todas esas deducciones o esos gastos personales que esa persona física realizó durante el año anterior”. Por último, García Escutia invitó a los contribuyentes que requiera apoyo a asesoría acercarse a la Prodecon, previa cita en la página www.prodecon.gob.mx o al correo delegacionyucatan@prodecon.gob.mx. La Prodecon se encuentra en el No. 422 de Paseo de Montejo. El horario de atención es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde.— IVÁN CANUL EK

Titulo segundo titulo

ppp

oppp

ppp

ppp

pppp

ppp

ppp