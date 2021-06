Ratifican a César Antuña Aguilar

Finalmente, el pleno del Congreso del Estado desechó el dictamen que negaba la ratificación de César Antuña Aguilar como magistrado presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios.

Con la mayoría priista apoyados por los de Morena y uno del PRD, contra los panistas, el legislador de Nueva Alianza, dos sin partido y una del PRI, se aprobó la ratificación de Antuña.

En lo que sería la última vez que se vea en el Congreso del Estado, considerando que la nueva Legislatura a partir del próximo 1 de septiembre se integra con la mayoría absoluta del PAN, ayer la votación más importante la ganó la bancada del PRI encabezada por Felipe Cervera Hernández, superando a la del PAN que coordina Rosa Adriana Díaz Lizama.

En agosto de 2019 el Congreso decidió por mayoría de votos no ratificar a Antuña Aguilar como magistrado presidente.

Éste interpuso un amparo contra esta medida, la cual ganó en primera instancia, pero el Legislativo pidió la revisión en segunda instancia, donde el Tribunal Colegiado de Circuito confirmó la sentencia del juez federal. Se ordenó a los diputados reponer este proceso en un plazo de 30 días.

Extraordinario

A dos días de acabarse el plazo que dio el Tribunal Colegiado al Congreso para acatar la sentencia de reponer el proceso para ratificar o no a Antuña Aguilar, ayer se realizó un periodo extraordinario de sesiones, donde igual se aprobaron otros asuntos.

Alrededor de las 13:50 horas los diputados abordaron el tema de la ratificación, con la lectura del dictamen en el sentido de no ratificar a Antuña Aguilar, como se dictaminó en la Comisión de Justicia por el voto mayoritario de los panistas, el legislador de Nueva Alianza y una diputada sin partido, contra los priistas y uno sin partido.

Posteriormente se generó un apmplio debate en la sesión plenaria. Los diputados hicieron uso de la tribuna en diez ocasiones, para hablar unos a favor y otros en contra.

La discusión a favor de la no ratificación la realizaron la coordinadora de la bancada panista y Silvia López Escoffie, legisladora sin partido, quienes basadas en un informe del sistema de transparencia afirmaban que Antuña Aguilar no cumplió con los requisitos de productividad y menos con el de tiempo para resolver los asuntos que se presentaron cuando era magistrado presidente, además de que la sentencia del tribunal no les ordena ratificarlo y no se justifica la ratificación.

Para hablar en contra del dictamen para no ratificar, Cervera Hernández y Alejandro Cuevas Mena, diputado del PRD, plantearon primero que el informe en el que se basaban para negarlo está incompleto y tiene apenas el 10% de la información sobre el Tribunal de los Trabajadores. Dijeron que la sentencia les ordena a volver a hacer el proceso porque el anterior no lo ratificaron.

Indicaron que el informe del Poder Judicial del Estado dice que debe ser ratificado.

El priista y el perredista consideraron que quienes promueven la no ratificación lo exponen de manera no objetiva y menos razonable, con engaños basados en información incompleta y haciendo a un lado los informes completos que enviaron los tribunales, además de recordar que la sentencia advierte que de no acatar correctamente se pueden hacer acreedores a multas y otras sanciones que les impondría el Tribunal Colegiado o la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Rosa Adriana Díaz pidió a los diputados que no se dejen espantar “con el tucho que nos pintan, como en los pueblos”, porque nadie los puede sancionar de lo que decidan.

Cervera Hernández le respondió que no se pinta tucho alguno y solo piden que se cumpla la ley.

Cuando finalmente se puso a votación el dictamen de la no ratificación, el resultado fue de 10 votos a favor (seis de los panistas, dos de las que no tienen partido, uno de Nueva Alianza y el de Mirthea Arjona Martín, la única del PRI), y 13 en contra (ocho del PRI, cuatro de Morena y uno del PRD). No acudieron dos legisladores: la priista Lila Frías Castillo y Harry Rodríguez Botello Fierro.

Al desecharse este dictamen se dio lectura y sometieron a votación el voto particular en contra del mismo presentado por escrito y firmado por los diputados de la comisión de Justicia. Luego se pidió la ratificación de Antuña, lo que fue aprobado por 13 votos a favor y 10 en contra. En los artículos transitorios del dictamen aprobado se estableció que no será necesario que acuda Antuña Aguilar a rendir protesta ante el Congreso porque ya tenía el cargo y solo fue ratificado. Reasumiría el puesto de inmediato.— D.D.M.

