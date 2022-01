Recelo sindical por el regreso a clase presencial

Se solicitaría una prórroga

Le vamos a pedir que hagan la reconsideración del retorno a clases presenciales. Vemos que ya bajó la movilización social y en las escuelas no hay movimiento, pero a pesar de esto nos estamos contagiando de coronavirus, señaló el secretario general de la Sección 33 del SNTE, Ricardo Espinosa Magaña, al referirse al retorno a clases presenciales.

“Pediremos que aguanten una o dos semanas más mientras bajan los contagios. Los docentes estábamos preparados para el retorno a las clases presenciales el lunes 3 de enero, pero hay cosas cambiantes y no contábamos con el alto contagio que causa la cepa Ómicron”.

El profesor reiteró que mañana jueves, de manera responsable, la Sección 33 definirá con todos los sectores educativos que haya una prórroga o cuando menos aumenten las medidas sanitarias de los protocolos, principalmente que el uso del cubrebocas sea obligatorio en las escuelas, que aumenten las medidas de higiene, que no haya reuniones grupales con más de 10 personas, entre otras medidas preventivas.

El líder magisterial reconoció que los profesores tienen mucho miedo al Covid porque ven que en vez que termine la pandemia, aumentan los contagios, afecta la salud y deja secuelas.

Esta situación tiene inquieto a los trabajadores y ante este temor piden al SNTE que busquen alguna alternativa para evitar el contagio de los trabajadores del sistema educativo. Hasta ayer no había cambios en el Protocolo Estatal de Regreso a Clases que está vigente desde el inicio del curso 2021-2022 el 30 de agosto con el modelo voluntario.

Enfermos

Espinosa Magaña informó que no tiene datos sobre el porcentaje de contagio que hay entre los trabajadores de la educación de esta Sección 33, pues no hay una plataforma donde reporten la enfermedad. Solo lo comentan en redes sociales, pero no es una fuente confiable.

Sin embargo, después de la aplicación de la vacuna de refuerzo, el SNTE creará un “link” para que suban a una plataforma si el trabajador resultara contagiado.

Se le preguntó si las pruebas antiCovid los proporcionará gratuitamente el gobierno estatal o cada trabajador costeará el estudio.

“Tengo que reconocer que el sector salud no tiene el financiamiento suficiente para costear las pruebas”, dijo. “El sentido de las pruebas antiCovid tiene una finalidad científica, más que corroborar si la persona sí tiene coronavirus. Hoy día el trabajador tiene alternativas, si en casa hay contagios por cohabitación se aísla o se realiza un chequeo médico en alguna clínica privada”.

“Los compañeros y la gente sí están desesperados y por ello inundan los laboratorios y las clínicas. Afortunadamente, las autoridades educativas aceptan las pruebas de los laboratorios privados para la justificación de la inasistencia”.

Vacunas

Respecto a la segunda vacuna que recibirán los trabajadores del sistema educativo estatal, el líder de la Sección 33 comentó que generará un poco más de protección y confianza. La primera dosis de aplicación única fue efectiva y con esta segunda dosis de refuerzo la protección será mayor.—Joaquín Chan Caamal

También consideró que los datos oficiales de contagios no son tan confiables porque muchos se quedan en su casa hasta que pase la etapa de desarrollo del Covid o consulta en forma virtual con algún médico, y estos casos no entran en el registro de las autoridades de salud.

Precisamente, como preparación para el regreso a clases presenciales y para un mejor cuidado de los trabajadores, la Sección 33 organizó una charla con el doctor Ángel Gómez Castilla, epidemiólogo de la delegación estatal del Issste, que replicarían en las redes sociales del sindicato.

El maestro Espinosa Magaña puso al teléfono al doctor Gómez Castilla para que platicara con el reportero y aseguró que en estos momentos los datos clínicos arrojan una mayor predominancia de la variante Ómicron en Yucatán. Con esta tendencia, la nueva variante ya desplazó a la variante Delta que predominó por varios meses en la pandemia.

“La gran desventaja de Ómicron es que es seis u ocho veces más contagioso que la delta, la ventaja es que esta cepa genera cuadros de enfermedad leves”, explicó.

“El ómicron es más aparatosa aunque tenga síntomas leves y eso ocasiona que muchos pacientes soliciten atención médica y eso está saturando los servicios de salud. Son cuadros médicos menos drásticos que las anteriores variantes, pero la gente comparte información falsa y crean brotes de pánico”.

El epidemiólogo del Issste reconoció que se ve un numeroso crecimiento de casos sospechosos y confirmados de contagios de Covid-19 y aunque ha aumentado un poco, entre 6% y 7% el número de pacientes hospitalizados, es un porcentaje muy bajo comparado con lo que hubo en 2020 y 2021.

Sin embargo, recomendó a la población no bajar la guardia en la aplicación de las medidas sanitarias preventivas ni en el hogar, el trabajo y las escuelas.

“No podemos confiarnos, a quien le toque la vacuna que acuda a vacunarse, hay que seguir en casa y las empresas con el cuidado de lavado de manos, si tiene síntomas notificarlo al jefe para que nos aparte del trabajo y disminuya el riesgo de propagación de contagio y no hay que olvidar que todavía hay gente susceptible que puede caer en estado de gravedad aun con la variante Ómicron, principalmente los pacientes con cáncer, VIH/sida, edad avanzada con padecimientos degenerativos. Hay que seguir cuidándonos al máximo”.

De un vistazo

Cifras

Charla

