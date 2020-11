En el marco del Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana, que se conmemora el 20 de noviembre, se llevará a cabo la entrega al personal de salud de la Condecoración Miguel Hidalgo en Grado Cruz, una de las más altas distinciones que puede recibir un nacional por parte del Estado Mexicano por sus méritos destacados.

En Yucatán, seis integrantes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibirán la presea Grado Cruz, a nivel nacional, debido a su vocación de servicio y, sobre todo, por brindar atención con humanismo y calidad a pacientes con Covid-19.

Los galardonados: Orlando Paredes Ceballos, coordinador de Área Covid del Hospital General Regional (HGR) No. 1; Jorge Ortiz Vázquez, médico no familiar del HGR No. 1; Daniel Antonio Blanco Manrique, médico especialista de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE); Goretty Viridiana Domínguez Tut, enfermera especialista en Cuidados Intensivos de la UMAE; así como Gerardo Misael Cool Puch, enfermero general del HGR No. 12, y Lidia de Jesús Ku Cauich, auxiliar de enfermería general del HGR No. 12.

“La condecoración Miguel Hidalgo, Grado Cruz, es un reconocimiento que está dirigido a médicas, médicos y personal de enfermería que se encuentra directamente en lo que se conoce como los Equipos de Respuesta Covid, cuyos integrantes otorgan atención directa a los pacientes hospitalizados”, explicó el doctor Alonso Sansores Río, titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas del IMSS en Yucatán.

De igual forma, destacó que las preseas en Grado Cruz únicamente se entregaron a 500 trabajadoras y trabajadores de la salud, que se desempeñan en los hospitales que atienden la emergencia sanitaria, de los que fueron seleccionados estos seis dignos representantes del IMSS en la entidad.

Finalmente, la doctora Miriam Victoria Sánchez Castro, titular de la Oficina de Representación Yucatán del IMSS, externó que “es un orgullo que personal médico del Seguro Social de este estado sea reconocido por su talento, entrega y desempeño diario ante el cuidado de sus múltiples pacientes, sobre todo en estos momentos de pandemia”.

“Reconozco y agradezco su destacada labor en esta noble institución y no me queda más que felicitarlos. Les deseo que éste sea en el IMSS uno de sus muchos logros futuros”, concluyó.