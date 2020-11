MÉRIDA, Yucatán.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Yucatán conmemora el 16 de noviembre el Día del Personal de Atención y Orientación al Derechohabiente (TAOD), personal dedicado y certificado a nivel nacional para otorgar atención y respuesta a las dudas de los derechohabientes en cuanto a trámites y servicios en la institución.

En esta emergencia sanitaria por COVID-19 el personal TAOD, en coordinación con el área médica y Trabajo Social, ha sido un vínculo importante entre los pacientes y sus familiares, al brindarles información oportuna sin que tengan que trasladarse; de esta forma, se evitan riesgos de contagio por la enfermedad, explicó Heydi Tun Araujo, encargada de la Coordinación de Atención y Orientación al Derechohabiente en el estado.

Tun Araujo señaló que las y los TAOD brindan apoyo en las gestiones de los derechohabientes, informan sobre los documentos requeridos en cada trámite, además de orientar sobre los servicios médicos y sus módulos se encuentran ubicados tanto en las Unidades de Medicina Familiar (UMF), como hospitales del Instituto.

De igual forma, si algún usuario se siente satisfecho con la atención que le otorgó su médico, enfermera, asistente, camillero, personal de limpieza o algún otro trabajador del Instituto, también puede acudir a los módulos y hacer un reconocimiento de manera escrita, para motivar a ese personal destacado.

En Yucatán, un total de 29 TAOD brindan atención en 17 módulos ubicados en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) y UMF en los turnos matutino y vespertino.

Los Hospitales Generales Regionales (HGR) No. 1 “Ignacio García Téllez” (ex T-1), y el No. 12 “Benito Juárez García”, cuentan con dos módulos cada uno, ubicados en el área de Consulta Externa y en el servicio de Urgencias, donde el personal labora de 08:00 a 20:30 horas, además de contar con servicio los fines de semana.

En el interior del estado se cuenta con personal TAOD en los Hospitales Generales de Subzona (HGSZ) en Umán, Motul y Tizimín.

Con la finalidad de que los usuarios identifiquen fácilmente a este personal, se utiliza un uniforme que consta de: chaleco, pantalón azul y blusa blanca, además de una mascada que por la emergencia sanitaria por COVID-19 no se utiliza.

Finalmente, el IMSS felicita y agradece el esfuerzo que realiza este equipo de trabajo, al otorgar apoyo y ayuda a todos aquellos usuarios que acuden a las clínicas, hospitales y oficinas administrativas.- (Boletín de prensa: No. 4797/2020).