Reforma que no entra en vigor

Se haría la glosa del informe de forma tradicional

Las nuevas disposiciones en torno a la glosa del informe de gobierno, aprobadas en el Congreso estatal, incluyen que los funcionarios deban comparecer ante el pleno de diputados, con la obligación de responder y proporcionar toda la información que les soliciten los legisladores, incluso por si no pudieran hacerlo en ese momento se les da tres días para hacerlo por escrito, según trascendió en el Congreso y el mismo Poder Ejecutivo.

Además en caso de no responder o falsear la información, se considera proceder legalmente contra ellos.

El artículo 17 de estas reformas de la Ley Reglamentaria dice textualmente: “Cuando un funcionario público compareciente, a consideración del moderador o a solicitud de quien realizó la pregunta, no responda en los términos del primer párrafo del artículo anterior, le concederá nuevamente el uso de la palabra al diputado o diputada que formuló la pregunta o interpelación a fin de que señale las omisiones de la respuesta; para la contestación precisa el compareciente dispone hasta del mismo tiempo que la diputada o el diputado se tomó para replantear su pregunta. Si hecho lo anterior, aún no hay respuesta satisfactoria o se evada la pregunta que se le formuló, el moderador le solicita al compareciente que a más tardar dentro de los 3 días siguientes al de la comparecencia responda por escrito y remita la información completa o la omitida”.

Procedimiento

En el artículo 18 de esa norma se añade lo siguiente:

“Si transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior y el funcionario competente no otorga respuesta alguna a la pregunta o duda formulada, se procederá a iniciar el procedimiento de responsabilidades que en derecho corresponda en contra de éste”.

Cabe recordar que las frecuentes quejas de los diputados contra los funcionarios, cuando éstos han comparecido en esta legislatura, es que no responden las preguntas que les hacen, aun cuando les den más tiempo para hacerlo luego por escrito, y no pasaba nada, pero ahora si no lo hicieran, con estas reformas se les podría iniciar procesos administrativos.

Pero mientras no se publique en el Diario Oficial, no se pueden aplicar estas reformas, y de iniciarse la glosa sin la publicación, ésta se tendría que hacerse como antes, con comparecencias en comisiones del Congreso, no ante el pleno, y sin las obligaciones de ser veraces, además de estar obligados a responder todo lo que les pregunten.— David Domínguez Massa/Agencia Informativa Megamedia