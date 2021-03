Respaldan la obra federal

El gobernador expone proyectos para la entidad

Por segundo día consecutivo y ante el sector empresarial de Yucatán, el gobernador Mauricio Vila Dosal se refirió al Tren Maya, al nuevo aeropuerto de Mérida y a la ampliación del puerto de altura de Progreso, tres obras que detonarán el desarrollo económico futuro del estado.

Estos temas, entre otros más, los platicó el jefe del Ejecutivo en la ceremonia de cambio de directiva de la Cámara de Comercio y la Canacintra local y en presencia de los líderes nacionales de ambas organizaciones empresariales, José Manuel López Campos, de la Concanaco; y Enoch Castellanos Férez, de Canacintra.

Si bien dio la impresión que el gobernador estuvo socializando el proyecto que desarrollará Fonatur en La Plancha, no dio detalles del diseño y proyecto ejecutivo, solo destacó la importancia de que Mérida sea sede de la estación de trenes rápidos.

“Aunque se diga mucho a nivel nacional que si el Tren Maya será rentable o no, que si será derecho o no, para los yucatecos este proyecto es bueno”, señaló en su mensaje en la Canacintra. “Primero, porque trae muchísima inversión en un momento muy complicado; segundo, porque tendremos un medio de transporte rápido, eficiente y nuevo que acercará a miles de turistas que llegan a México y a Yucatán, y eso siempre traerá mayor derrama económica”.

Lo más atractivo de este proyecto del Tren Maya, dijo, es que la estación principal estará en Mérida, en el terreno de La Plancha. Prácticamente todo lo relacionado con los trenes estará en la ciudad.

Como explicó a los socios de la Canaco, el gobernador precisó que él insiste ante Fonatur que hay una demanda ciudadana de construir un parque, pero que el terreno no es del gobierno estatal ni del Ayuntamiento de Mérida, sino del gobierno federal, ese terreno tiene el permiso de uso de suelo para el ferrocarril, y no hay recursos financieros en los gobiernos estatal y municipal para desarrollar el proyecto de El Gran Parque que solicitan los habitantes de ese rumbo.

“Es un terreno de 22 hectáreas y hay que ser realistas: el terreno no es del Ayuntamiento de Mérida ni del gobierno del Estado, ese terreno es del gobierno federal, por lo que están en su derecho de utilizar las 22 hectáreas, si así lo desean, en construir una estación de trenes”, reiteró.

“He sugerido a Fonatur que se pueden hacer las dos obras: hacer un parque en 16 hectáreas y en las seis restantes tener una estación de tren, bonita, funcional y moderna, y todo lo pagaría el Tren Maya”, expuso.

En su discurso, Vila Dosal informó que busca lanzar una convocatoria con el apoyo de la Uady para un concurso de diseño para el parque que tome en cuenta las necesidades de los vecinos.

También pidió a los meridanos valorar si quieren tener un monte que es depósito de chatarra, lugar de delincuentes y borrachos, o tener una bonita estación de tren con todas las facilidades como están las mejores ciudades del mundo.

“Es importante que a todos nos quede claro que los grandes proyectos de infraestructura que necesitamos no los podrá hacer el gobierno estatal, tenemos que hacer una mezcla entre gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal y la iniciativa privada”, reiteró.

“Veo con muy buenos ojos esta estación, primero, porque vendrá a levantar una zona deprimida, un terreno baldío donde hay borrachos, donde hay delincuencia; segundo, porque traerá una gran inversión, y tercero, porque está a cuatro cuadras del Paseo de Montejo”.

“Imagínense, piensen en las grandes ciudades de Europa, en las grandes ciudades de Estados Unidos, ¿dónde están ubicadas las estaciones de trenes? ¿Están en las afueras o están en las zonas más concurridas de la ciudad?”.

Además, puso otro ejemplo europeo con la construcción de las ciclovías en Mérida.

“Hoy leí un artículo donde construyen, en estos momentos, en Europa, 1,000 kilómetros de ciclovías; empezaron con la pandemia y funcionó tan bien que ahora lo están haciendo”, dijo. “Alguien me decía: “Oye gober, pero Mérida no es Europa”; no, no somos Europa, ¿pero nos queremos parecer a Ciudad de México o nos queremos parecer a las ciudades de Europa?”.

“Esa es la reflexión que todos tenemos que hacer y tenemos que empezar hoy, para que en algunos años sigamos conservando nuestra calidad de vida y sigamos conservando también la seguridad que nos caracteriza”.

De los otros dos proyectos, el nuevo aeropuerto de Mérida y la ampliación del puerto de Altura de Progreso, repitió que el primero avanza, pero no hay nada concreto, y del segundo, que en las próximas semanas se deberá acordar la fecha de arranque de las obras.— Joaquín Chan Caamal