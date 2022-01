Retos y aciertos: Aprueban nuevas inversiones, pero rechazan ciclovías

Para la Coparmex Mérida lo más relevante del tercer año de gobierno de Mauricio Vila Dosal fue el plan de reactivación económica que permitió la generación de cientos de empleos, la promoción de inversiones nacionales y extranjeras, y la coordinación con el gobierno federal para que Yucatán sea una de las entidades con la mayor población vacunada contra el Covid-19 en el país.

Entre los desaciertos de esta administración estatal en su tercer año de gobierno, el presidente de este sindicato patronal de Yucatán, Fernando Ponce Díaz, destacó el manejo desaseado de la investigación de la muerte del joven José Eduardo Ravelo que ocasionó un enfrentamiento mediático local y nacional, el poco apoyo para la Fiscalía Anticorrupción y la construcción de la larga ciclovía dentro de la ciudad.

El Diario le formuló tres preguntas al presidente de la Coparmex Mérida para conocer la percepción que tiene el sector privado sobre la forma de gobierno de Vila Dosal, quien el domingo 16 rendirá su tercer año de actividades al frente del Poder Ejecutivo del Estado.

¿Cómo vio Coparmex el tercer año de gobierno de Vila Dosal?

“Sin duda podemos decir que fue un año en el que, por una parte, el gobierno se ocupó de manera exitosa en enfocar gran parte de sus esfuerzos para reactivar la economía de la entidad, recuperar los empleos perdidos en los dos años anteriores y generar nuevos empleos. Además, lograr que una gran parte de la población se vacune contra el Covid”.

“Creemos que fue un año sumamente relevante. En términos generales, en Coparmex Mérida creemos que fue un año en que se empezaron a ver los frutos de la labor de la promoción de nuestro estado como un sitio para invertir con los consiguientes beneficios que trajo; no obstante, falta mucho por hacer”.

Mencione tres aciertos y tres desaciertos del gobierno en este sexenio.

“Es difícil hacer una reclasificación así, pero sabemos que cualquier régimen democrático tiene aciertos y desaciertos”, señaló.

“Tres de los aciertos que tiene esta administración son, uno: la labor que realiza para traer inversiones nacionales y extranjeras, con ello se logra la necesaria generación de nuevos empleos para los yucatecos y la recuperación de los empleos perdidos por la pandemia. Yucatán sigue estando de moda como un sitio para vacacionar, vivir e invertir”.

“Un segundo acierto es el mantenimiento de la seguridad pública en el estado. No obstante el contexto de alta violencia e inseguridad que está en buena parte del país, aunque parece repetitivo, me parece que la seguridad es lo más valioso que tenemos los yucatecos y el gobierno ha hecho lo necesario para mantenerlo. En este tema no podemos relajarnos ni un solo momento”.

“El tercer acierto que yo mencionaría es la coordinación que ha habido entre el gobierno federal y el estatal en la campaña de vacunación contra el Covid, esto ha propiciado que Yucatán sea uno de los estados donde más habitantes están vacunados. Esos son los puntos más relevantes que podría mencionar entre los aciertos”.

¿Y las fallas o desaciertos?

“Uno pudiera ser, desde el punto de vista de Coparmex Mérida, el desaseo en el manejo que se le dio al lamentable fallecimiento del joven José Eduardo Ravelo, lo que dio lugar a un enfrentamiento mediático con alcance nacional y que sacó a relucir la presunta manipulación que se le dio al expediente en la Fiscalía estatal. Esto último todavía no se ha esclarecido y sabemos que está pendiente”.

Un segundo punto que mencionó es el escaso apoyo en recursos materiales y humanos que ha otorgado el gobierno a la Fiscalía Anticorrupción, que ha sido muy apoyada por Coparmex para que ésta pueda ser más eficiente y eficaz en su labor de investigar y perseguir los casos de corrupción que se han denunciado, tanto en la pasada administración estatal como en la actual.

Como tercer desacierto, en mi opinión, es la errónea creación de la ciclovía en grandes tramos de la ciudad y el consiguiente desperdicio de recursos económicos en su construcción y promoción. Como tal es una buena política pública por los beneficios de diversas índoles que persigue, “pero su planeación y ejecución fueron inadecuadas”.

¿Qué espera el sector privado para la segunda mitad del sexenio de Vila Dosal?

“Primero que nada, que siga con la misma dinámica de promover al estado, que cada vez sean más empresas que inviertan y que creen fuentes de trabajo, que contribuyan a la riqueza de nuestra entidad, que se cristalicen las inversiones anunciadas respetando siempre lo que dispone la ley. Allá está el caso del Estadio Sostenible sobre el cual hay que estar muy pendientes”. — Joaquín Chan Caamal

“A la par de lo anterior, queremos que el gobierno estatal apoye a las empresas yucatecas y les otorgue las mismas facilidades y exenciones que se le da a las empresas que vienen de otros lugares”.

Y por último, creemos que al fin podemos tener un sistema de transporte público eficiente y a la altura que el estado requiere, entre otras muchas cosas que impulsará el sector privado en los tres años restantes de la actual administración estatal.

Gobierno Informe

El presidente de la Coparmex Mérida opinó de los logros y desaciertos de Mauricio Vila.

Seguridad

El gobernador debe continuar con la labor de mantener al estado como uno de los más seguros y pacíficos del país. No podemos bajar la guardia en materia de seguridad pública, indicó.

Derechos

Llegado el momento, refirió, es importante que el Ejecutivo estatal sepa respetar en todos los sentidos el proceso electoral donde elegiremos a su sucesor, al alcalde de Mérida y otros cargos políticos. Que se mantenga el alto sentido de democracia y participación de los yucatecos y, muy importante, que respete el estado de derecho que siempre ha caracterizado a Yucatán.