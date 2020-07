Reunión privada por ''anomalías'' en Servilimpia

''No hay dinero ni para pagarles…''

Poco antes de las nueve de la mañana de ayer, muy puntuales, llegaron los trabajadores de Servilimpia a su reunión con Alejandro Ruz Castro, secretario del Ayuntamiento de Mérida, para hablar sobre las anomalías y el “jineteo” de los recursos de la empresa por parte de su actual director, Víctor Rodríguez Rivas.

“Apenas se desocupe el licenciado les avisamos”, le dijo a uno de ellos una persona que estaba en la recepción del Palacio Municipal. Cinco minutos después fue llamada una comitiva de cinco personas que ingresaron a platicar con el secretario de la Comuna.

Los demás, cerca de 20 empleados, se quedaron en la puerta esperando y platicaban de las anomalías.

“Dice que no hay dinero ni para pagarle a los empleados, pero está poniendo techo en el estacionamiento”, comentó una mujer.

“Si dinero sí hay, nosotros metemos mucho dinero todos los días”, le respondió otra persona.

“Lo peor es que nos perjudica, no estamos peleando (recursos) de más, solo queremos que nos paguen nuestros sueldos y nuestros derechos, no puedo sacar casa a pesar de que llevo muchos años trabajando porque no se pagan las cuotas, ‘N’ (persona) va a perder su casa porque se lo descuentan, pero no lo pagan, y así hay varios”, replicó otra mujer.

Después de 35 minutos, dos mujeres salieron del recinto municipal, pero la actitud era otra, ya no querían hablar con nadie, ni con la prensa, a pesar de que ellos mismos pidieron el apoyo a los medios de comunicación para que el problema salga a la luz pública.

Por la insistencia del reportero de Grupo Megamedia para conocer lo que se dijo en la reunión, la mujer se detuvo un momento y respondió: “Ya me dijeron que van a resolver mi problema, lo demás no me importa, ya me voy”.

Ni siquiera con sus compañeros quiso hablar de cómo o cuándo iban a resolverle el problema de los sueldos.

Servilimpia es un organismo municipal descentralizado creado en 1986 y que depende del Ayuntamiento de Mérida.— Gabriel Chan Uicab

Según su ley, la administración de este organismo corresponde a un Consejo de Administración, integrado por el alcalde, el secretario del Ayuntamiento, el tesorero general, un representante del Ejecutivo del Estado, uno más de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y, por supuesto, el director general que nombra el propio consejo administrativo.

Aunque la ley le permite a este organismo tener patrimonio propio, la ley de 1986 indica que los bienes de Servilimpia serán los que cuya propiedad les sea transferida por el Ayuntamiento de Mérida; es decir, parte de su funcionamiento es gracias a un subsidio que recibe del Municipio.

De un vistazo

Seguimiento

El secretario municipal, Alejandro Ruz Castro, ofreció revisar de manera puntual cada una de las peticiones planteadas y aseguró que el interés del Ayuntamiento será siempre garantizar las condiciones y prestaciones laborales de todos los trabajadores.

Fortalecimiento

El Ayuntamiento seguirá trabajando en el fortalecimiento de la paramunicipal, se indicó en un comunicado.