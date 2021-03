Se homologarán las ciclopistas en todos los estados

“Estamos corrigiendo una política errónea”

La senadora por el Partido Acción Nacional Xóchitl Gálvez Ruiz reveló en el foro “Mérida pedalea” que la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial deberá quedar lista en la segunda mitad de este año.

Con esta medida federal todo lo relacionado con la movilidad quedará homologado en el país porque las entidades federativas deberán adecuar sus leyes y reglamentos a esa norma.

Ésta establecerá la obligatoriedad de que las autoridades construyan ciclovías en sus poblaciones; mejoren la infraestructura para la protección de los peatones, del transporte público y de los automovilistas; establezcan límites de baja velocidad en zonas de alta movilidad; multen con mayor dureza a los conductores ebrios; sean más estrictos en la autorización de una licencia de conducir y la aplicación de pruebas de alcoholímetro, entre otras medidas.

“Ya está reformada la Constitución federal, somos de los pocos países en el mundo que reconoce el derecho humano a la movilidad. ¿Qué significa esto? Que te puedas mover ya sea caminando, en bicicleta, en coche, en transporte público y que esté garantizada tu seguridad vial”, explicó.

“Al transitar no debe correr peligro tu vida, que no te atropellen, que puedas hacer tu recorrido de una manera equitativa, que sea accesible para personas con discapacidad, que haya formas de caminar por las banquetas, que cada vez sea menos contaminante, lo que quiere decir que hay que buscar una movilidad eléctrica en camiones y bicis eléctricas para que ya no nos echen ese humo que tanto daño hace a la salud”.

Ventajas

La ingeniera Gálvez Ruiz se declaró “bicicletera” desde su niñez cuando no había autos en su pueblo natal y usa la bici hasta hoy. Es su medio de transporte de su casa al Senado de la República en Ciudad de México y va a sus citas de trabajo en ese medio de transporte.

Incluso, le atribuye a la práctica de la bicicleta su buena condición física que ya quedó más que demostrada en una rodada con sus compañeros legisladores y en el reto Meade cuando el entonces candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, viajó en su camioneta y ella en bici.

Ella llegó primero al punto de reunión en Ciudad de México con 20 minutos de anticipación.

“Estoy llenita (es de complexión gruesa), pero estoy con muy buena condición física por andar en la bici”, dijo en entrevista.

“Tiene muchas ventajas la bici; además, con esta nueva ley estamos corrigiendo una política errónea”, dijo. “Fue erróneo dedicarle al coche todo el espacio público y sacar a las bicicletas de la movilidad. Si desde que había un montón de bicis en Mérida, hace muchos años, se hubiera hecho un carril de bicicletas, el coche se había visto como invitado, pero no, se priorizó al coche y se quitó espacio a las banquetas para que el coche pasara”.

Igual destacó que hoy día en todas las entidades federativas hay una disparidad en las leyes de tránsito y movilidad, en algunos lugares hay prohibiciones y en otros no. Con esta ley federal ya reconocida en la Constitución todo estará estandarizado.

“No solo es subirse a un coche y que luego maten a una persona porque no saben las reglas de tránsito, cuántos jóvenes no han fallecido por manejar en estado de ebriedad”, recordó. “Hay un desastre en la normatividad de la movilidad en el país. Nosotros vemos como plazo junio para sacar esta ley”.

“Se nos cruzó la pandemia, pero estamos trabajando con los gobiernos estatales, municipales y federal para que esta ley sea una realidad. Entendemos que de la noche a la mañana no será posible lograr todos los avances, pero si seguimos con los avances de mejora como esta ciclovía de Mérida seguiremos yendo para adelante en la aplicación de la ley”.

“No se enojen los automovilistas de Mérida. Durante muchos años los coches fueron los reyes de la calle, durante muchos años tuvieron las calles para ellos solos, es increíble que eso hubiera pasado porque solo el 30% de la población tiene auto particular, la mayoría se mueve caminando, en transporte público o en bici”, recalcó.

“Lo que se busca con la ley es hacer mucho más democrática la calle, que la calle sea para todos, para el peatón, para el ciclista, transporte público y el automovilista. Durante mucho tiempo se hicieron calles para los automovilistas, lo vemos en las banquetas y calles del centro de Mérida, no da para caminar; y qué bueno que colocaron los maceteros para que la gente camine mejor, sé que los colocaron por la pandemia, pero ojalá se queden así las calles del Centro”.

La senadora pedaleó por la ciclovía del Centro Histórico y consideró que el diseño está correcto. Espera que la ciclovía sea usada por más gente porque la bici es un transporte que genera ahorro económico, mejora el medio ambiente porque no contamina, ahorra tiempo de traslado y mejora la salud.

“Creo que sí habrá políticos que critiquen la ciclovía porque a ellos todo lo bueno les molesta, están en campaña, todo lo ven mal, son contreras, pero es el camino hacia donde va el mundo porque la contaminación nos está matando, nos está dejando sin planeta”, enfatizó.

“Quienes se oponen que se suban a una bici, que se vuelvan ciclistas por el bien de sus nietos y bisnietos y por el futuro del planeta. Si Mérida estuviera haciendo algo equivocado se justificaría la molestia, pero no, hoy vemos a Holanda, Dinamarca, Sevilla y Colombia, que pese al clima y la oposición ya tienen una red ciclista grande, la gente se acomoda al uso de la bicicleta para muchas de sus actividades porque hay una movilidad segura para los ciclistas”.

Lo que sí le preocupa del uso masivo de bicicletas son los robos de estos vehículos porque la situación está terrible en las ciudades donde este vehículo se populariza.— Joaquín Chan Caamal

La activista Areli Carreón, alcaldesa de Bici en Ciudad de México, dijo que como parte de la sociedad civil ha impulsado estas transformaciones legales en la ley y ahora ocurren cambios en algunas ciudades de manera diferenciada, por lo que estos cambios deben seguir su proceso de maduración, deben estar en el debate público porque el trabajo de las diversas organizaciones es la transformación de la movilidad y el reconocimiento al derecho al tránsito seguro, accesible, sustentable y eficiente como debe ser un derecho constitucional.

“Estamos viendo cómo haremos que ese derecho constitucional se traduzca en transformaciones reales en las calles y la vida de las personas. Estamos muy emocionados de trabajar más de 60 organizaciones unidas en la coalición de movilidad segura para lograr este primer avance. Luego hay que seguir trabajando de la mano de los gobiernos y otros sectores para llegar a una ley general, que nos permita tener herramientas muy efectivas para lograr todo esto”.

La activista reconoció que tener calles seguras, accesibles y equitativas tomará unos años, pero hay que continuar con la construcción de este eslabón porque también es enfrentar de esta forma los desafíos globales.

“En esta lucha uno de los aprendizajes es que necesitamos ser capaces de trabajar juntos, colaborar y dejar de lado esta lógica de competencia, de ver a la calle como un espacio de lucha por el espacio, de unas contra otros, no es la ciudad que queremos”, indicó.

“Debemos ser capaces de plantearnos como espacios comunes los lugares donde prevalezca el bienestar común sobre otro tipo de interés”, refirió. “En la medida que garanticen esa seguridad y equidad seremos capaces de garantizar este derecho que nos ha llevado tantos años y a través de estas transformaciones urbanas empezar a resolver los otros desafíos globales como la pobreza, la equidad, el clima, problemas de salud, estamos en el buen camino de esta transformación”.

“Estas herramientas legales, estos proyectos tan emocionantes como el que están construyendo en Mérida nos permitirá lograr nuevas y ambiciosas transformaciones, Mérida tiene todo para ser prácticamente un paraíso en América para la bici y la vida. Me encantaría ver en los meses y años que están por venir cómo se desarrolla estos procesos de cambios en Mérida y en Yucatán, ver las innovaciones que pueden impulsar y ver la participación de otros sectores de la sociedad”.

De un vistazo

Transformación

Proceso inédito

“Lo que me dicen algunos reporteros internacionales es que esta ley de movilidad es un avance inédito en el mundo, que somos el primer país que tenemos este proceso de reconocimiento de derechos de tercera generación”, dijo.