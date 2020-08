Silencio sobre un plan turístico

Aún no habría un proyecto integral para los vestigios

Las direcciones del Centro INAH Yucatán y Patronato Cultur, dependencias responsables de la operación de las zonas arqueológicas de Yucatán, mantienen silencio ante la disposición de la Secretaría de Cultura federal de reabrir Chichén Itzá, Uxmal, Dzibilchaltún y Ekbalam porque presuntamente no tienen un plan integral de control de asistencia, venta de boletos de entrada en línea y medidas sanitarias para evitar los contagios de coronavirus.

Fuentes del Centro INAH local informaron que hasta hoy no hay ningún aviso oficial o notificación del arqueólogo Eduardo López Calzada, director de esa dependencia federal, sobre la forma en que reabrirán esas zonas arqueológicas a partir del lunes 7 de septiembre, aunque falta 10 días para esa fecha y puede dar las instrucciones en cualquier momento.

Para la reapertura de cualquier zona arqueológica se debe instalar la Comisión de Seguridad e Higiene integrada por empleados de varias secciones y custodios de las ruinas, pero este requisito aún no se cumple.

Luego debe instalarse la Comisión del Centro de Trabajo y establecer los protocolos sobre las reaperturas, máximo de personas que admitirán al día, la forma del recorrido al interior, vigilancia del cumplimiento de las medidas sanitarias preventivas del personal y de los visitantes, ni se han hecho estos procedimientos.

“Mientras no existan estas condiciones, no hay posibilidad de reabrir las zonas arqueológicas, aun lo haya anunciado la Secretaría de Cultura federal”, comentó una fuente del Centro INAH Yucatán. “Hasta hoy no tenemos conocimiento a nivel local de algún anuncio al respecto. Ahorita no hay las condiciones para que reabran en la fecha que anunciaron”.

El Centro INAH Yucatán tuvo un recorte de 25% en su presupuesto y hasta donde saben no tiene recursos para comprar los insumos que requieren para cumplir los protocolos sanitarios que eviten los contagios.

“En estos momentos en que está el semáforo naranja y hay muchos contagios no es para abrir sitios arqueológicos donde concurren cientos de visitantes”, comentó. “Quizá cuando esté el semáforo en amarillo sí se puedan abrir, pero ahorita no hay las condiciones porque llegaría el turismo en forma masiva, principalmente a Chichén, Uxmal, Dzibilchaltún y Ekbalam”.

“Están cercanos los fenómenos de los equinoccios en Chichén Itzá, Dzibilchaltún y Uxmal y esos espectáculos de luz y sombra solar que marcan la nueva estación son muy apreciados y atraen muchos visitantes. Los equinoccios de Chichén y Dzibilchaltún son muy conocidos, pero también en Uxmal ocurren este fenómeno con proyecciones de luz y sombra en el Palacio del Gobernador y el edificio conocido como El Palomar”.

Por su parte, el director del Patronato Cultur, Mauricio Díaz Montalvo, no respondió a las llamas telefónicas ni mensajes que le dejó este medio.

Sin embargo, el presidente de la Asociación de Agencias Promotoras de Turismo (Aaprotuy), Luis Herrera Albertos, informó que ese funcionario no ha informado nada al sector turístico del Estado sobre la reapertura de las zonas arqueológicas.— Joaquín Chan Caamal

Herrera Albertos dijo que faltan 10 días para la fecha propuesta para la reapertura de las zonas arqueológicas, están a tiempo y considera que sí se abrirán el lunes 7 de septiembre en el estado.

Zonas arqueológicas Apertura

El presidente de la Aaprotuy, Luis Herrera Albertos, habla sobre un plan de apertura.

Cultur

“Nada se ha concretado. Cultur no ha informado ni ha confirmado la disposición de la Secretaría de Cultura federal”, informó. “A nivel México ya se sabe y extraoficialmente sabemos que Chichén y Uxmal están incluidos en el plan de reapertura de zonas arqueológicas, pero a nivel estatal, nada ha dicho Cultur hasta este momento”.

Negociaciones

“Estamos en un par de semanas de una posible reapertura, se ha prolongado mucho el cierre de los destinos en Yucatán y continúan las negociaciones con el gobierno estatal para la reactivación. La mesa de turismo presentó un proyecto integral e hizo todas las aportaciones para la reapertura al gobernador. Ya estamos llegando al final de la negociación y se espera que mañana (por hoy) se firme el acuerdo y sepamos con certeza qué ocurrirá con las zonas arqueológicas y el turismo en general”.