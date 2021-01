Sin noticias de enfermos por reciente vacuna

“Entre el personal de Salud no hay ninguno”

El secretario general de la Sección 67 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Eulogio Piña Briceño, aseguró que no tiene noticias de que dos trabajadores que recibieron la vacuna de Pfizer-BioNTech estuvieran hospitalizados por una reacción grave del biológico contra el Covid-19 en Yucatán.

El pasado sábado el Diario publicó que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó de 668 casos de personas del sector salud que fueron vacunados contra el Covid-19 y tuvieron reacciones alérgicas.

De esos casos, precisó, 21 están hospitalizados por la gravedad de la reacción y dos son de Yucatán.

Al respecto, Piña Briceño afirmó que solo tiene información de reacciones leves como ligero dolor de cabeza en uno o dos trabajadores que recibieron la dosis.

Además precisó que en el corte de ayer de trabajadores con problemas derivados de la pandemia no hay ningún reporte de personal hospitalizado en Yucatán por reacciones a la vacuna.

“No sé de donde sacó esa información el doctor López-Gatell. Entre el personal de la Secretaría de Salud no hay ninguno”, afirmó.

“Le aseguro que si hubiese ya habría corrido como reguero de pólvora la noticia, ya me habrían informado sea de cualquier sistema de salud”, apuntó.

Registros

Lo que sí le informaron ayer es que durante la semana que recién concluyó hubo 41 nuevos contagios de personal de salud, que elevó a 1,393 trabajadores contagiados con coronavirus desde que se inició la pandemia en el país y Yucatán.

De este número total, 1,317 ya se recuperaron, 53 positivos están bajo vigilancia médica en sus casas, hay tres en hospitales en estado de salud delicada y 17 ya fallecieron.

El mayor número de contagios de Covid-19 es en enfermería, con 600; médicos, 357; administrativos, 271; afanadores, 54; trabajadores sociales, 33; químicos, 14; dentistas, 14; psicólogos, 13; nutriólogas, 11; radiólogos, cinco, y un promotor de la salud. El líder sindical consideró que la reacción grave de las vacunas no es inmediata y por esa razón se deja media hora en observación a quien la recibe para conocer los síntomas del biológico.

De lo que sí tiene información es que la principal reacción es un leve dolor de cabeza que desaparece con el paso de las horas.

“La vacuna da tranquilidad y estabilidad mental a los trabajadores y por ello hubo largas filas para recibirla”, indicó.

“Que haya algún ingresado por recibir la vacuna no lo hay, incluso hoy (por ayer) me pasaron el reporte semanal de todo lo relacionado al Covid y no tenemos ingresados por reacción”, subrayó.

El galeno recordó que hoy llegará una nueva remesa de vacunas de Pfizer para los trabajadores de salud que faltan, sean de base o de contrato.

“A quienes quedaron pendientes de recibir la dosis del área Covid se les aplicará en esta nueva remesa y se extenderá a todo el personal que trabaja en los hospitales públicos”.

La Secretaría de Salud del Estado y los Servicios de Salud tienen una plantilla de 9,500 trabajadores y todos recibirán la dosis.—Joaquín Chan Caamal

Eulogio Piña informó que ante el aumento de contagios, las oficinas del sindicato de la Sección 67 están cerradas al público y afiliados de manera presencial. Sin embargo, añadió, atienden todos los pendientes por teléfono o por plataformas digitales.

Al menos 15 días estarán en esta condición para evitar aglomeraciones y, por tanto, que haya riesgo de contagio.

Incluso, Piña Briceño indicó que él ya se contagió y superó la enfermedad.

Llamó a todos los trabajadores de salud a que no bajen la guardia, cumplan los protocolos sanitarios y aun cuando reciban la vacuna se cuiden para evitar cualquier riesgo a su salud.

De un vistazo

Comunicado

La Secretaría de Salud aclaró que en los hospitales estatales, hasta el momento no se han registrado casos graves de reacciones alérgicas por la vacuna contra el Covid-19.

Sin datos

El titular, Mauricio Sauri Vivas, precisó que en la primera etapa de aplicación de la sustancia no ha sido reportado ningún caso grave y el encargado federal del proceso de vacunación no tiene registro alguno de esos casos.

Objetivo

Señaló que la actual administración estatal ha estado supervisando de manera personal este proceso que cumplió el objetivo de la primera etapa de la vacunación que es el de aplicar al personal de salud en Yucatán que labora en áreas Covid.