''Son tiempos difíciles'': Diputados opinan de los ajustes en finanzas públicas

No solo la Orquesta Sinfónica de Yucatán (OSY) viene con reducciones, varios organismos autónomos, incluso al mismo Poder Legislativo, advierten los diputados locales por los recortes anunciados a esa institución cultural que algunos no consideran prioritaria, otros dicen que podría estar condenada a desaparecer y unos cuantos hablan de buscar la forma de rescatarla y apoyarla.

Ayer informamos que en el área de cultura también habrán recortes, al grado de que a la OSY tendrá una reducción de los más de 28 millones que tuvo este año, a solo unos cinco millones de pesos, como parte de esas reducciones presupuestales que aplica la Federación.

Ante esa situación y considerando que en el Congreso del Estado se analiza en estos días el proyecto de presupuesto del gobierno estatal para el próximo año, se hizo a los diputados coordinadores de las bancadas (el único que no respondió fue Miguel Candila Noh, coordinador de Morena) las siguientes preguntas:

¿Qué opinan de la reducción de 23 millones de pesos para la Orquesta Sinfónica de Yucatán, que este año recibió 28 millones de pesos y, para 2021 le asignaron solo cinco millones? ¿Hay manera de aumentar el presupuesto para la OSY? ¿Qué rubros consideran que no deben tener recortes excesivos como el de la OSY y por qué? ¿Cuál es su objetivo en el análisis del presupuesto? ¿Se pueden esperar muchos cambios? ¿Por qué?

Rosa Adriana Díaz Lizama, coordinadora de la bancada del PAN, sin responder concretamente estas preguntas hizo declaraciones reiterando que cumplirán su responsabilidad de aprobar un presupuesto, lo más empático posible con la ciudadanía, y hablando del proceso para su aprobación, al expresar lo siguiente:

“La Constitucion Política de Yucatán en su articulo 30 fraccion VI dice que debemos aprobar a más tardar el 15 de diciembre de cada año, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado y las leyes de ingresos de los municipios, de conformidad con los requerimientos establecidos en las leyes en materia de presupuesto, contabilidad gubernamental, responsabilidad hacendaría y la demás legislación y normativa aplicable”.

La diputada añadió que, “el paquete fiscal 2021 no prevé cobro de nuevos impuestos o derechos aun que tuvimos un fuerte recorte federal y que en 2020 no se tuvo la recaudación esperada a causa de la pandemia y en cambio si hubieron apoyos e incentivos fiscales para aminorar la difícil situación financiera de los yucatecos y yucatecas”.

“El paquete fiscal presentado por el Ejecutivo prevé recortes importantes no solo a poderes, órganos autónomos y paraestales como la Orquesta sinfónica de Yucatán, esto a causa de un recorte más de la federación que año con año desde 2019 han aumentado y que ahora asciende a 1848 millones de pesos para 2021, motivo principal del ajuste”, señaló.

La panista agregó: “Nuestro objetivo en el análisis del presupuesto es cumplir a cabalidad con el mandato ciudadano y ser empáticos con ellos en estos tiempos difíciles que vivimos, sobre todo garantizar que la seguridad, educación, salud y desarrollo social cuenten con recursos suficientes y necesarios, sin embargo a nivel federal incluso estos rubros sufrieron grandes recortes”.

“Los integrantes del grupo parlamentario del PAN seremos responsables y respaldaremos el paquete fiscal enviado por el ejecutivo, ya que cumple las expectativas ciudadanas de hacer más con menos, tenemos que ser empáticos y ajustarnos a los tiempos difíciles que se viven en materia económica”, dijo.

Condena

Felipe Cervera Hernández, coordinador de la bancada del PRI, al responder a cada una de las preguntas expresó que con la información que se le proporciona en la primera pregunta del recorte a la OSY, “virtualmente se estaría condenando a la desaparición de la orquesta sinfónica”.

Añadió que con la voluntad del Ejecutivo y la decisión de la mayoría de los diputados, buscarían la manera de aumentarle su presupuesto a la OSY.

“Todos los rubros prioritarios para el desarrollo del estado deben ser protegidos, entre los que se encuentra en lo general la cultura y en lo particular la OSY, porque crear una Orquesta Sinfónica no es tan sencillo como bajar o subir un switch, involucra a toda la sociedad y la sociedad forma parte de ella”, puntualizó.

El priista consideró que el objetivo en el análisis del presupuesto es cuidar el desarrollo económico y social del Estado, “estamos aún en la revisión de los presupuestos municipales todavía no se ha entrado al estudio del presupuesto estatal”.

Alejandro Cuevas Mena, diputado del PRD, declaró que “no solo el caso de la orquesta viene con reducciones, varios organismos autónomos, incluso al mismo Poder Legislativo le hacen una reducción de lo aprobado por el propio Congreso, creo que se debe de analizar, porque sí son tiempos inéditos para el Estado”.

Lo fundamental

El perredista señaló que el tema de la pandemia redujo los ingresos propios del Estado, hay que ser austeros y hacer reducciones, “pero hay que ver que éstas no afecten lo fundamental, ¿que es lo fundamental? Es la salud, la educación, el campo, el arte y las cosas que no pongan en riesgo la democracia, como las instituciones electorales, esos deben de tener lo suficiente, para no poner en riesgo la democracia y no arriesgar los temas que nosotros consideramos prioritarios”.

Silvia López Escoffié, coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), citó que es bien sabido que son tiempos difíciles, y el gobierno de la República ha disminuido el envío de recursos económicos a los Estados, por supuesto que Yucatán no ha sido la excepción, por eso “el escenario para los presupuestos estatales no es nada alentador, eso ha provocado recortes, disminución y desaparecimiento de ciertos apoyos y programas, lo que se vuelve una situación compleja”.

“En los últimos años ha existido una disminución en los presupuestos que manda el gobierno federal a Yucatán, además la pandemia de coronavirus ocasionó una disminución de recursos propios, y consecuentemente, la contingencia sanitaria por el Covid-19 ocasionó que el Estado aplique gastos no programados”, agregó.

La diputada remarco que “para MC la OSY es muy importante, por ello presentamos una iniciativa para que sea considerada Patrimonio Cultural de Yucatán, y de esa manera se pueda afianzar en el esquema de gobierno, porque evidentemente es fundamental que permanezca en la entidad”.

Señaló que la OSY merece reconocimiento, después de más de un siglo de historia de recorrido en el que se ha presentado en los más altos escenarios del país y ser parte de eventos de talla nacional e internacional, aportar al desarrollo cultural del Estado, “la OSY no solo alberga a músicos de gran nivel y talento, ofrece conciertos didácticos dirigidos principalmente a niños y jóvenes de distinto nivel educativo, promueve el turismo y la economía en el Centro Histórico en cada presentación”.

“Movimiento Ciudadano considera que se deben hacer todos los esfuerzos necesarios para apoyar a la OSY, desde el análisis de presupuesto habrá que buscar opciones para rescatarla, de nuestra parte esperamos la sensibilidad del Gobierno del Estado para hacer los ajustes necesarios para

que este emblema de Yucatán, cultural y económico, no desaparezca”, remarcó.

La legisladora recordó que están iniciando el análisis del paquete fiscal para ver la posibilidad de realizarlo, de su parte harán el mejor esfuerzo para hacer viable que permanezca.

Consideró que los rubros que no deben tener recortes excesivos son los que tienen que ver con la formación humana, salud, educación, cultura, desarrollo económico, y lo que de ellos se deriven, en lo que les confiere la ley, es que se haga un análisis profundo, exhaustivo, con responsabilidad, buscando el balance para la adecuada distribución de recursos, y como cada año harán las modificaciones que se requieran para que las y los yucatecos tengan una mejor calidad de vida.

Descontento

Para Harry Rodríguez Botello Fierro, diputado del PVEM, es evidente que las reducciones en cualquier rubro de un presupuesto siempre causarán descontento.

“Lo que no podemos perder de vista es que es muy diferente la reorientación del gasto, en donde se podría buscar que ese recurso se mantenga en el rubro donde estaba; que la reducción del presupuesto, al haber tenido por parte de la Federación una reducción considerable que alcanza los 1,800 millones de pesos”, comentó.

El diputado señaló que es entendible que dicha disminución de recursos impactará no solo en ese tema (la OSY) sino en varios, y el objetivo que tendrán en el análisis del presupuesto es el observar que el gasto sea lo más eficiente posible, para que la repercusión es de esta reducción sea lo menor posible.

Luis Aguilar Castillo, diputado de Nueva Alianza Yucatán, consideró que “es cierto que hay reducción en algunos rubros como el de la OSY, pero son las repercusiones de los recortes al presupuesto a nivel federal y ante tal situación, hay que hacer ajustes en rubros que no son prioritarios como esa orquesta”.

“Es muy buena, pero no tiene ningún beneficio para la mayoría de la sociedad”.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

“Me preguntaría qué beneficio tiene una orquesta para aquel que no tiene ni lo básico, es por eso la necesidad atender y direccionar los recursos donde haya beneficios de alto impacto para la gente, como salud, educación, infraestructura”, opinó.

El legislador añadió: “no veo motivo para aumentar en este ejercicio presupuesto a la OSY, es mejor buscar la manera de cómo hacer que se active la economía, se garanticen capacitación medicamentos, pago de jubilaciones, pensiones, estabilidad al sector educativo, no nos desgastemos en un tema que no es prioritario, busquemos soluciones globales y que garanticen estabilidad, laboral, económica, educativa y de salud”.

Legislador Recorte

Más de las opiniones de Luis Aguilar Castillo, diputado de Nueva Alianza Yucatán.

Duda

Rubros

