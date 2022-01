Todavía sin fecha para la mudanza de la Semarnat

Oficinas federales olvidadas

Aunque la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González, anunció que a fines de 2021 trasladaría sus oficinas a Mérida, hasta hoy ningún funcionario de las seis subsecretarías y coordinaciones nacionales trabajan en oficinas de la capital yucateca.

“Se supone que el 3 de enero (de 2022) deberían empezar a despachar en las oficinas que se adecuaron, pero no hay nada, no he visto movimiento de funcionarios ni empleados ni usuarios”, dijo ayer el ingeniero Wílberth May Alfaro, secretario general de la Sección 58 del Sindicato Nacional de la Semarnat en el estado.

La titular de la Semarnat informó en su cuenta de Twitter el lunes pasado que dio positivo al coronavirus, que estaba bien de salud y seguiría atendiendo los asuntos del sector ambiental desde su casa.

May Alfaro confirmó que personal de las oficinas de la Semarnat en Ciudad de México realizaron, antes que concluya 2021, varias adecuaciones a tres edificios en Mérida donde despacharían los funcionarios federales.

Hasta hoy esos inmuebles están desocupados, así lo constata él los días que va a las oficinas de la delegación local de Semarnat que están en el mismo edificio de la Conagua, donde habilitaron el despacho de la secretaria Albores González y las subsecretarías.

“No nos han comunicado cuándo vienen ni han hablado con el sindicato”, informó May Alfaro, entrevistado sobre esta mudanza de la Semarnat.

“No hay nada, solo sabemos que remodelaron un espacio del Centro Hidrometeorológico Regional que está en el edificio de la Conagua, también trabajaron en la sede de Conafor (en la colonia San José Tecoh) y en la Casa Semarnat, en el fraccionamiento Los Pinos, que antes era un local de capacitación y se convirtió en una bodega”.

En las oficinas de la representación del gobierno federal en Yucatán también se dijo que no tenían información sobre la fecha de inicio de labores de los altos funcionarios de la Semarnat, encabezados por la titular María Luisa Albores, en las sedes de Mérida.— Joaquín Chan Caamal

En un comunicado que difundió la Semarnat el 21 de diciembre pasado, la secretaria María Luisa Albores informó que antes de que termine el año trasladará sus oficinas a Mérida junto con la de otras áreas.

Este cambio de sede es parte del compromiso de descentralización que asumió el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró.

En una primera etapa, señaló la secretaria en su comunicado, pasarán a Mérida su despacho, la subsecretaría de Política y Planeación Ambiental; y las coordinaciones nacionales de Participación Social y Transparencia; Asuntos Internacionales; Políticas para el Cambio Climático y Sector Primario y Recursos Naturales Renovables.