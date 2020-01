Trámite largo y engorroso para el pago de docentes

Docentes del nivel de educación básica de contrato que tuvieron retrasos de unas horas en sus pagos de esta quincena, recibieron sus sueldos antes del mediodía en la fecha límite del día 15, informó la directora general de Educación Básica de la Secretarí­a de Educación del gobierno del Estado, maestra Carlota Storey Montalvo.

Al referirse a la protesta que realizó la mañana de hoy un grupo de docentes en las oficinas de la Pagaduría de la Segey porque no habían recibido su sueldo, la funcionaria de la Segey afirmó que ese retraso de unas horas fue por una falla en el sistema de transferencia bancaria, que normalmente se realiza en la madrugada. Esa falla electrónica ocasionó que no se dispersaran todos los pagos a los profesores y solo una parte recibiera su quincena en horas de la mañana. Sin embargo, de inmediato se corrigió la falla y antes del mediodía todos habían recibido sus sueldos en el último dí­a de la quincena, que es hoy 15.

“Fue una falla generalizada”, dijo en entrevista en el Club Rotario de Mérida. “Cuando llegaron los mensajes de que no recibieron su pago, hubo quienes lo recibieron y otros no, pero ya está resuelto. Solo fue por esta quincena y la falla fue en el pago a docentes del sistema estatal. No se dispersó el dinero a las cuentas bancarias de los docentes y es una falla como las que ocurren en internet o bancos. Fue una ligera falla, pero ya se resolvió”.

Respecto a la profesora Karina Roxana Reyes, quien rompió en llanto cuando le informaron que no recibirí­a su pago, como informamos hoy en la Sección Local de Diario de Yucatán, la funcionaria aseguró que horas después del colapso anímico de la maestra se le pagó lo que se le debí­a.

Se le planteó que en la ventanilla le informaron a la maestra que no salió su sueldo y si ese caso no fue consecuencia de la apatí­a de la empleada de Pagaduría.

“A veces en la ventanilla no está el cheque, está en recursos humanos, de allá pasa a la ventanilla, pudo ser que en ese momento no estaba”, explicó.

“Cuando supimos del caso se revisó, se vio que sí estaba su sueldo y se le entregó su pago”.

Storey Montalvo informó que son muchos los profesores que trabajan por contrato, solo en el nivel de primaria son alrededor de 700, pero también hay en preescolar y secundaria. Son pocas las plazas vacantes para otorgar, los docentes tienen que obtener una buena puntuación en el examen de admisión y ven que las nuevas generaciones de profesores y profesoras son las que ganan las plazas por su mejor puntuación. De hecho, ya está abierta la convocatoria para seleccionar a nuevo bloque de docentes.

La directora de Educación Básica reconoció que los atrasos de pago de sueldos son por los engorrosos trámites administrativos que deben correr.

Generalmente tarda de 45 a 60 dí­as cuando se trata de una plaza federal y de un mes o mes y medio cuando es estatal. Para que el profesor de contrato pueda cobrar tienen que realizar un proceso administrativo de 10 dí­as en la Segey, la documentación se sube a la plataforma de la Dirección General del Sistema de Administración de la Nómina Educativa Federalizada (Dgsanef) para su validación y una vez que lo valide, regresa a la Segey y debe esperar a que la SEP transfiera los recursos.

“Es un proceso un poquito engorroso, pero se tiene que hacer, así lo marca la norma”, dijo. “Normalmente la Dgsanef puede pagar en 45 días ó 60 días. El pago ya depende de ellos como dispersen los recursos. Es puro trámite el que hacemos en la Segey”.- (Por Joaquín Chan Caamal).

Síguenos en Google Noticias