Un desempeño ''gris''

Opinan del primer año del gobierno de Renán Barrera

“Por los efectos negativos de la pandemia del coronavirus en el segundo año de gobierno del presidente municipal de Mérida, Renán Barrera Concha, no hay mucho que comentar, para mí en particular fue un año gris”, manifiesta el doctor en Sociología e investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), Othón Baños Ramírez.

El especialista dice que a raíz de la pandemia están ocurriendo varias cosas en el sector económico que frenaron fuertemente la dinámica vibrante del desarrollo económico de la ciudad.

Ahora disminuyeron drásticamente, por ejemplo, las actividades del sector turístico, el mercado inmobiliario, la construcción, y con ello la actividad de la ciudad se fue apagando. Primero con el decreto del encierro desde marzo pasado, con lo cual la ciudad empezó a contraerse y a sufrir un impacto que terminó por semiparalizar todo movimiento que había en la normalidad.

“Tenemos por ese lado económico el problema de la desaceleración y las repercusiones que tienen en la economía, las repercusiones son que de alguna manera bajaron la recaudación fiscal, la falta de recursos para atender las necesidades y la baja aportación del gobierno federal, que da pocos recursos a los gobiernos municipales. Todo esto es una parte gris para la ciudad porque está afectada drásticamente en su dinámica económica”, explica.

“Otro aspecto que no implica directo al Ayuntamiento es el transporte público, sigue siendo un gran cuello de botella para todo tipo de actividades sociales y económicas”.

“Como hemos observado, el transporte colectivo, aunque no le corresponde al gobierno municipal de Mérida porque la organización está en manos del gobierno estatal, sí podría haber hecho algunas aportaciones, sugerencias, hacer un poco más para ayudar a la gente para que tenga más facilidad en su movilidad sin correr riesgos de contagio del virus. Es el reto que tienen ambas autoridades para hacer más práctico y efectivo el transporte público y evitar los contagios sin afectar la movilidad”, asevera.

Muchos desempleados

El doctor Baños Ramírez también destaca la gran población de desempleados que generó la pandemia en la capital yucateca, cientos de ellos no pueden sobrevivir sin salir a la calle para buscar el sustento porque hubo falta de apoyo del gobierno federal y los apoyos del gobierno estatal y municipal no fueron suficientes para mantenerlos en casa para que, de este modo, eviten el contagio.

“La pandemia apagó a la ciudad, está llevando una dinámica económica de muy bajo perfil, está en una situación de desaceleración y eso convierte en gris al gobierno municipal”, dijo.

“El segundo aspecto que me parece gris en este gobierno es el conflicto que tiene con los partidos políticos, que se reflejó en el rechazo a la aprobación del crédito que pidió. Me parece que allí dejaron sin posibilidades de obtener un recurso adicional a la ciudad con ese préstamo porque serviría para obras de infraestructura social. Estamos viendo que en realidad el gobierno y los partidos políticos están maniatados por la política. El gobierno municipal no tiene recursos para ayudar a la gente y los partidos (que no lo aprobaron PRI, Morena y PRD) no tienen voluntad de ayudar a los meridanos”, afirma.

El analista político considera que el gobierno municipal hizo poco en este segundo año de gobierno, y aunque revisó sus acciones, no encontró una chispa de política que diera a entender que el gobierno municipal fue creativo, que realizó cosas fuera de lo tradicional y que buscó recursos fuera del ámbito del gobierno y el préstamo, sino más bien tuvo visitas y reuniones con la gente, ejecutó sus programas y sí emprendió algunas acciones que tuvieron poco impacto en el control de la pandemia, porque Mérida es el epicentro de la enfermedad con el mayor número de contagios y muertes.

“Falta creatividad”

“Me parece que el gobierno municipal no ha exhibido una fuerte creatividad política frente a esta situación de emergencia sanitaria que estamos padeciendo la sociedad meridana y yucateca”, indica. “No vimos una propuesta para la ciudad que pudiera ayudar a evitar los contagios, de cómo remediar la situación de la gente. Se necesita mucha creatividad porque no tiene recursos, allí es donde debe aflorar la creatividad para hacer mucho aun sin dinero. Con los pocos recursos que hay, no ha habido una ruptura de la cadena de contagio en Mérida, hace falta que el gobierno municipal nos dé una muestra de su creatividad”.

“Este segundo año de gobierno prácticamente está marcado por la pandemia del coronavirus, todo lo que se venía haciendo ya no pudo cuajar. Será difícil que el próximo año lo retome o regrese a sus niveles que tenía en su primer año de gobierno el alcalde”, manifiesta.— Joaquín Chan Caamal

DiariodeYucatan

Opinión Año de gobierno municipal

El investigador Othón Baños da su opinión de la labor del Ayuntamiento en la pandemia.

Reto para el gobierno

“Me parece que el reto que tiene el gobierno municipal es de reactivarse, la sociedad está encerrada, está trabajando, haciendo cosas que son propias que corresponden al trabajo en casa, pero el gobierno tiene que tener más responsabilidad y buscar propuestas que saquen adelante esta situación”.

“Una parte mínima”

Aunque reconoce que la ampliación de aceras peatonales, la instalación de arcos desinfectantes, lavamanos en la vía pública y los apoyos son buenas medidas, dice que son una parte mínima para el tamaño del problema de la pandemia en Mérida. “En julio y agosto, mes que está por concluir, los contagios siguen altos”.