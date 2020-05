Un hospedaje benéfico

Personal médico ya ocupa cuartos de firma hotelera

Yaritza Xul Galloreta, enfermera del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (Hraepy) en el área que atiende a pacientes con coronavirus, tenía que viajar todos los días del municipio de Tixpéhual, de donde es originaria, a Mérida para trabajar, con el temor de regresar a casa y poner en riesgo a sus seres queridos.

Para la joven de 25 años, la situación ahora es diferente, pues ocupa una de las 40 habitaciones por 30 noches destinadas en el hotel Fiesta Inn, a un costado del Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI, resultado de las gestiones del gobernador Mauricio Vila Dosal con Grupo Posadas/Fibra UNO en México, se indica en un boletín.

Vila Dosal gestionó ante la firma hotelera que Yucatán sea incluido dentro del programa nacional, en donde empresas del sector donan cuartos para recibir a personal médico y hospitalario, como una manera de apoyarlos por la gran labor que realizan todos los días para cuidar de la salud de los yucatecos durante el coronavirus. A la fecha, el 90% de esas habitaciones donadas en dicho hotel ya han sido ocupadas.

Yaritza Xul Galloreta recordó que antes se enfrentaba a diferentes situaciones para trabajar, desde tener que darse un baño a las afueras de su casa hasta resentir problemas en su traslado a la ciudad a causa de la reducción del servicio de transporte público debido a la emergencia sanitaria.

“Tenía que llegar y, literal, cambiarme de ropa en la puerta de mi casa porque vivo con mis papás y mis abuelos y no puedo ponerlos en riesgo porque son adultos mayores. Sin embargo, en el hospital tenemos un protocolo, después de salir del área nos bañamos, nos sanitizan y salimos. Aun así, mis abuelitos son con los que hay que tener más cuidado”, explicó la joven enfermera.

La profesional de la salud recordó que, al principio, cuando se enteró de este programa pensó que no era real, pero ahora se siente muy contenta de tener este apoyo que le permitirá ahorrarse tiempo de traslado y el temor de poner en riesgo a su familia.

Al momento, este esquema es válido para aquellos que se encuentran laborando en nosocomios pertenecientes a la Secretaría de Salud del Estado (SSY), incluyendo los que maneja el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Las habitaciones otorgadas en este programa son sencillas e individuales y cuentan con un proceso de sanitización.

Los médicos, enfermeros, camilleros y auxiliares médicos que estén interesados en aplicar para este esquema deberán estar brindando sus servicios en las zonas específicas de atención a Covid-19 y deben registrarse en la página https://apoyos.yucatan.gob.mx/hospedaje para que su solicitud sea validada por la SSY.

Otra de las personas que resultó apoyado con este programa es Rafael Naal Dzib, enfermero del Hospital General Regional Lic. Ignacio García Téllez (T-1) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien también trabaja en el área de coronavirus y tiene una bebé de tan solo 9 meses, por lo que, se siente agradecido de tener esta oportunidad de proteger a su familia.

“En mi caso, tengo una nena de nueve meses y mi esposa, además vive conmigo una de mis tías de 68 años, entonces son tres personas que están en riesgo; mi familia me pide que me cuide y que me encomiende mucho a Dios y la verdad me dan ánimo de salir adelante”, detalló Naal Dzib.

El enfermero de 24 años mencionó que, aunque se siente lejos de sus seres queridos, sabe que valdrá la pena para cuidar de los suyos.

“Me siento un poco alejado de mi familia, pero es por el bien de todos, además tenemos comunicación a diario. Esto del cuarto es un gran beneficio, porque no tienes que pensar que vas a llegar a tu casa y poner en riesgo a tu familia. Ahorita con el apoyo se siente un poco más de alivio y tranquilidad porque así, aunque tengas todas las medidas posibles, siempre existe un riesgo”, dijo.

También dijo que iniciativas como la “Ruta de la Salud” son de gran ayuda para el personal de la salud. “Yo cuento con vehículo, pero a mis compañeros les ayuda la ‘Ruta de la Salud’, con esto pueden trasladarse al trabajo y evitar varias situaciones porque a veces les ponen mala cara, no les dan la parada y también es para protegernos a todos”, dijo.

Reconocimiento

El Gobierno del Estado reconoció al personal del hotel y a la gerencia por la atención que brindan al personal médico y de enfermería que se encuentra en la primera línea de batalla frente a esta pandemia, pues con su labor también contribuyen a proteger la salud de las familias yucatecas.

Beneficiados

El programa nacional de hospedaje busca ofrecer a médicos, enfermeras, camilleros y auxiliares médicos que se encuentran trabajando en el combate al coronavirus en hospitales públicos, cuartos en los hoteles de diversas cadenas para que no tengan que regresar a sus hogares.