Vacunas agotadas

Se administran 51, 341 dosis en una sola jornada

Yucatán estableció récord en número de aplicaciones de vacunas contra el coronavirus por día, al registrarse en la jornada del martes 51, 341 dosis administradas en Mérida y el interior del estado, resaltó el gobernador Mauricio Vila Dosal.

En rueda de prensa, el gobernador dio a conocer que ayer se aplicaron 5,960 segundas dosis en personas de 40 a 49 años en el interior del estado; 39,957 primeras dosis en personas de 18 a 29 años en el interior del estado y 4,624 segundas dosis para rezagados en Mérida.

En un comunicado se indicó que de las 5,960 segundas dosis del fármaco de AstraZeneca a personas de 40 a 49 años, 2,710 se aplicaron en Umán y 3,250 en Kanasín.

Mientras que, las 39,957 primeras dosis de AstraZeneca que se están aplicando en el interior del estado, 3,528 fueron en Valladolid; 2,597 en Progreso; 3,016 en Tekax; 1,220 en Chemax; 2,316 en Ticul; 1,760 en Oxkutzcab; 1,528 en Motul; 1,794 en Hunucmá; 1,920 en Izamal; 1,674 en Peto; 2,000 en Maxcanú; 2,204 en Halachó; 1,920 en Espita; 1,502 en Tecoh; 2,490 en Temozón; 1,822 en Tixkokob; 1,536 en Yaxcabá; 2,610 en Acanceh; 2,040 en Tzucacab; y en 1,280 en Muna.

El gobernador señaló que esta semana seguirá la campaña de vacunación en los yucatecos de 18 a 29 años en el interior del estado de la siguiente manera:

Hoy jueves se iniciará en Tekantó, Tekom, Cuncunul, Chacsinkín, Kaua, Dzemul, Xocchel, Teya y Suma.

Mañana se aplicará el fármaco en los municipios de Quintana Roo, Tahmek, Mama, Tunkás, Mocochá, Dzoncauich, Telchac Pueblo, Sinanché y Cenotillo.

El sábado en Tekal de Venegas, Muxupip, Dzilam Bravo, Telchac Puerto, San Felipe, Tepakán, Kopomá y Río Lagartos.

Vila Dosal informó que el miércoles se registró una importante participación de los ciudadanos que acudieron a vacunarse en el Hospital Militar Regional de Especialidades, donde se aplican segundas dosis de Pfizer y Sinovac a personas que viven en Mérida, por lo que se agotaron las dosis de Pfizer disponibles.

Lo anterior, explicó el gobernador, se debió a que mucha gente que estuvo llegando al Hospital Militar Regional de Especialidades no les correspondía esta fase de la vacunación, ya que fueron por su primera aplicación o habían recibido su primera dosis en un municipio del interior. Ante esto, pidió a la población ser pacientes, mantener la calma y acudir a vacunarse en el lugar y la fecha que les corresponda.

De acuerdo con indicaciones de la Coordinación estatal de Vacunación del Gobierno Federal, hoy únicamente se estarán aplicando vacunas de Sinovac a rezagados que viven en la ciudad de Mérida en el mencionado Hospital.

Acompañado del subdirector de Salud Pública de la Secretaría de Salud del estado (SSY), Carlos Isaac Hernández Fuentes, Vila Dosal indicó que, a iniciativa del Hospital Militar Regional de Especialidades, ayer se repartieron fichas en ese módulo, por lo que dijo a aquellos que no alcanzaron turno no tiene caso quedarse a hacer la fila, ya que van a esperar mucho tiempo y no recibirán la vacuna porque las dosis se han agotado.

En el mismo tema, el gobernador indicó que a él le tocaba acudir a recibir su segunda dosis contra el coronavirus en esta etapa de vacunación, por lo que a temprana hora acudió a ese módulo para recibir su segunda dosis, como le correspondía, sin embargo, no alcanzó ficha y le tocará esperar a la siguiente fase.

El gobernador agregó que es difícil calcular el número de rezagados, sin embargo, afirmó que en la semana estarán llegando más dosis para continuar avanzando en la vacunación de los yucatecos, por lo que pidió a la ciudadanía mantenerse atentos.

Quinta posición

En ese marco, la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) informó que el estado se encuentra en la quinta posición en la lista de los estados que más vacunas ha aplicado, como resultado de la gestión del gobernador y la coordinación con los demás órdenes de gobierno.

En la entidad ya se han aplicado primeras y segundas dosis a la población mayor de 60 años de todo el estado; asimismo, el viernes pasado se concluyó con la aplicación de segundas dosis a personas de 50 a 59 años de los 106 municipios; en tanto, los sectores de 40 a 49 años y 30 a 39 años, cuentan con la primera dosis aplicada en toda la entidad, y, lo que corresponde a la aplicación de primeras dosis a jóvenes de 18 a 29 años, se tiene un avance de cerca de 40 municipios con la primera dosis.

De un vistazo

Casos Covid_19

Ayer se detectaron se detectaron 187 nuevos contagios de coronavirus y 14 víctimas mortales del Covid-19.

Localidades

En un comunicado, la secretaría de salud de Yucatán detalló que de los nuevos casos 61 están en Mérida, 29 en Kanasín, 11 en Motul y en Umán, 8 en Izamal y Maxcanú, 7 en Ticul y Tizimín, 6 en Hunucmá y Progreso, 5 en Valladolid, 3 en Conkal, 2 en Acanceh, Kantunil, Oxkutzcab, Temax y Yaxcabá, y 2 foráneos y de a uno en Cacalchén, Chichimilá, Espita, Hocabá, Kaua, Kinchil, Muxupip, Río Lagartos, Teabo, Tecoh, Telchac Pueblo, Tepakán y Tzucacab.

Vítimas fatales

Sobre los decesos, se trataron de siete varones y siete mujeres, con edades entre 37 y 75 años.