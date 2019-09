Golpea a camionero

Detienen a joven usuario de la ruta Circuito Colonias

Enojado porque el camionero no le quiso aceptar un billete de $500, un pasajero de la ruta Circuito Rojo golpeó al chofer y provocó que la unidad se estrellara contra el poste de un señalamiento de bandera en la avenida Internacional de Mérida.

Esto sucedió alrededor de las 4:30 de la tarde, momentos después de que el joven abordó la unidad cerca de la salida a Umán, en la mencionada avenida.

José Alberto Barbosa Trejo, chofer de la unidad Situr, dijo que el muchacho subió acompañado, pero no pagaron al momento, indicando que pagarían en un rato más. Avanzaron varias cuadras y en un momento dado el pasajero se acercó al chofer, a quien le extendió un billete de $500 para pagar el pasaje de las dos personas.

—Yo le dije que no tenía cambio, que no podía cobrarle le ahí y que si quería que baje y espere el otro camión, que no hay problema —explicó Barbosa Trejo—. El pasajero, lejos de entender, se puso agresivo y comenzó a insultarme, llamándome muerto de hambre y otras agresiones verbales. Ante ello, un señor sacó dinero de su bolsa y le dijo al muchacho que pague los pasajes, yo acepté el billete pero los insultos continuaban, hasta que el pasajero me dio un puñetazo en la cara y se me lanzó encima.

Como la unidad estaba en movimiento, el chofer perdió el control del volante y terminó chocando contra el señalamiento de tránsito. Cuando la unidad se detuvo, el joven bajó corriendo y se fue por la calle 20 de Ciudad Industrial hacia El Roble, pero ahí cerca estaba una unidad de policías a quienes les avisaron de lo sucedido y lograron detener al muchacho. La Policía tomó conocimiento del accidente y el chofer de la unidad dijo que interpondrá la denuncia correspondiente.— Gabriel Chan Uicab

En otros hechos, cuadras más adelante, el conductor de una camioneta Suzuki golpeó por alcance a un camión de carga de tres toneladas, por suerte sólo hubo daños materiales.