Tormenta "Grace" azotó a Mérida con vientos de hasta 117 km/h

MÉRIDA.- Este jueves, la península de Yucatán fue afectada por "Grace", el ciclón más fuerte 19 años después del huracán Isidoro en 2002.

Para Mérida se esperaban rachas de viento máximas de 85 km/h, pero fueron ampliamente rebasadas y se registraron rachas de entre 106 km/h a 117.7 km/h y en la costa desde 59 km/h hasta 72 km/h. El viento sopló del noreste y este. Las lluvias no cayeron de forma torrencial, pero dejaron un promedio de 10 lt/M2 en la costa, 15 mm en el oriente y sureste y 5 mm en la costa noreste.



En estos momentos aún hay algo de viento y lluvia en la zona oeste de Yucatán, incluyendo a la ciudad de Mérida. Estas condiciones acabarán al final de la noche o en las primeras horas de mañana. Las temperaturas máximas y las alturas de lámina de agua registradas fueron:

Mérida

Ciafeme Nororiente: 28.0 C y 32.6 lt/M2

Observatorio suroeste: 28,4 C y 31,7 lt/M2

Gerpy poniente: 27,5 C y 33,3 lt/M2

Interior del estado

Costa

Progreso: 30,0 C y 7,9 lt/M2

Celestún: 29,2 C y 1,8 lt/m2

Oriente

Valladolid: 30,0 C y 28,4 lt/M2Noreste

Tizimín: 26,2 C y 14,0 lt/M2

Río Lagartos: 28,2 C y 3,4 lt/M2

Sur



Tantankín: 24,7 C y 9,3 lt/m2

Pronóstico para mañana viernes

Habrá ambiente caluroso con cielo medio nublado, con potencial de ocurrencia de lluvias por la tarde con vientos del este y sureste. Las temperaturas mínimas esperadas serán de entre 23 ºC a 25 ºC en el amanecer y las temperaturas máximas de entre 32 ºC a 35 ºC en las primeras horas de la tarde

Océano Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe

La tormenta "Grace" sigue en el golfo de México, mientras que Tormenta Tropical HENRI está en océano Atlántico central. Por el momento no representan peligro para Yucatán

Reporte del Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADY