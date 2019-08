Gran interés en integrarse

Buscan mujeres un lugar dentro la Guardia Nacional

Hasta el momento, en la península de Yucatán se inscribieron 352 aspirantes a la Guardia Nacional, de los cuales 30% son mujeres, quienes han demostrado gran interés por ser parte de esta institución de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Como se sabe, el 1 de enero de 2019 se creó la Guardia Nacional y para el reclutamiento se crearon 12 centros en todo el país.

Jesús Morales Mondragón, director del Centro Regional de Reclutamiento de la X Región Militar, detalla que el sitio a su cargo abarca Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

Desde abril pasado se iniciaron las convocatorias y hasta el momento se han inscrito 352 personas.

La meta al concluir el año es llegar a 616 elementos inscritos, de los cuales 10% deben ser mujeres.

Avanzan

De los 352 ya apuntados, 38 cumplieron con todos los requisitos y aprobaron los exámenes psicológicos, físicos, médicos, radiológicos y de laboratorio que se les realizan, por lo que la documentación de este grupo ya se encuentra en Ciudad de México, donde se da el visto bueno, y se les acredita finalmente como integrantes de la Guardia Nacional.

Hay 171 inscritos en proceso de evaluación, quienes están congregados en Mérida se encuentran en el proceso de aplicación de los exá menes psicológicos, lo cual se hizo anteayer sábado.

De ser aprobados se enviaría también la documentación a la capital del país.

El titular señala que los evaluados regresan a sus lugares de origen y si son aprobados por la Guardia Nacional se les notifica para que se presenten como reclutas en la zona donde les corresponda.

Morales Mondragón manifestó que se busca que al menos 10 % de mujeres sea parte de la Guardia Nacional, algo que al parecer se logrará fácilmente, pues calcula que 30% de los inscritos en el centro de reclutamiento a su cargo han sido féminas.

Hay mucho interés por parte de las mujeres, aseguró el entrevistado.

Los requisitos para ser parte de la Guardia Nacional son: ser mexicano, no haber pertenecido a las Fuerzas Armadas o corporaciones policíacas, no presentar perforaciones, tener entre 18 y 29 años y 11 meses, una estatura mínima de 1.55 para las mujeres y 1.59 para los varones, tener estudios de secundaria y ser soltero (a).

Los teléfonos para informes son el 9999-29-99-03, extensión 1080.— IRIS CEBALLOS ALVARADO

Requisitos

Entre los requisitos para pertenecer a la Guardia Nacional igual está tener índice de masa corporal de 18.5 a 29.9; los tatuajes se aceptan siempre y cuando no sean visibles y no rebasen las medidas de 10 por 10 centímetros, que no sean imágenes ofensivas, y si es más de un tatuaje que no cubra más del 10% de la superficie corporal.