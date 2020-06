Gran pérdida agrícola

Este año no se pudo asegurar a ningún cultivo

Hasta hoy se estima que el 85% de los cultivos son pérdida total, aún no terminan las evaluaciones de los daños al campo —por la tormenta “Cristóbal”— y el problema es que a diferencia de años pasados en 2020 no se aseguraron las siembras, no hay recursos para reponer estos daños, admitió ayer el gobernador Mauricio Vila Dosal, al anunciar también que mañana lunes empezarán a instalar los comités de evaluación de daños.

En cuanto a la llegada de los recursos de emergencia, se espera lleguen en mes y medio o dos meses, según explicó el gobernador porque luego de instalar el Comité de Daños, este tiene un plazo de 20 días para dar sus resultados y enviarlos a las dependencias federales correspondientes (Sedatu para el caso de viviendas, SCT por carreteras y a Sader lo del Campo), para resolver qué obras y acciones son autorizadas con un convenio de coordinación entre el gobierno del Estado y la federación.

Posteriormente el Gobierno Federal deberá presentar la solicitud de recursos ante la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda para su liberación, por eso se estima que los recursos empezarían a llegar a Yucatán en mes y medio o dos meses, en lo que se desahogan todos los tramites largos y burocráticos ya citados.

De acuerdo a información proporcionada por el gobierno del Estado, hasta el año pasado había un programa denominado “Atención a Siniestros Agropecuarios”, por el cual en 2019 se aseguró a 112 mil hectáreas de cultivos en Yucatán, para que en caso de que se siniestraran, como ocurrió en esta ocasión con la tormenta, estuvieran cubiertos los productores y se repusiera las pérdidas, pero este año no se aplicó, no se aseguró a cultivo alguno.

Se informó que en dicho programa el pago del aseguramiento de los cultivos lo cubría en un 80 por ciento la Federación y el otro 20 por ciento el estado, era uno de los programas concurrentes que para este año la misma Federación eliminó y ya no se aplicó. Lamentablemente la gran mayoría de los productores del campo que perdieron sus cosechas, no pueden acceder los servicios de aseguramiento con la banca.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

“En años anteriores se acostumbraba que los cultivos en cada estado estuvieran asegurados por el gobierno federal, durante este año no hubo seguro, el gobierno federal no tuvo presupuesto”, dijo.

El mandatario estatal agregó que no se contempla ningún fondo para cubrir estas pérdidas, “estamos inseguros, estamos con menos dinero del Fonden y también estamos con el tema agrícola que no se contempla para este tipo de desastres”.