Greta Martínez pide a la Fiscalía acciones por intento de feminicidio

MÉRIDA.- Después de un año y cuatro meses, el equipo que apoya y defiende a Greta Martínez Corona pide a la Fiscalía General del Estado que turne la carpeta de investigación a un juez de control, para que vincule al acusado a proceso judicial por el presunto delito de intento de feminicidio.

Padre Alejandro Solalinde. Greta Martínez con su guardaespaldas en el restaurante Amaro. Fotos: Joaquín Chan Fotos: Joaquin Chan ❮ ❯

Acusa a la Fiscalía de no proceder

La víctima Greta Martínez, quien denunció a su ex esposo H.C.V. de todos los delitos que manifiesta, acusó de dilación de justicia a la Fiscalía General

y todos los obstáculos que ha enfrentado le hacen no confiar en esa

dependencia estatal.

Relató que quienes integran la carpeta de investigación le hacen explicar

infinidad de veces los motivos de su denuncia contra su ex esposo, le piden mayores detalles y más pruebas de las que ya aportó, mientras que al

denunciado no lo han hecho comparecer ni le causan tantos perjuicios en su vida personal.

“Ya estoy cansada de continuar en la Fiscalía”, dijo Greta Martínez en rueda de prensa en el restaurante Amaro donde la acompañaron el abogado Efraín Encalada Burgos, su defensor; el padre Alejandro Solalinde Guerra y Ligia Canto Lugo, activistas de derechos humanos y esta última, madre de Emma Gabriela Molina Canto, víctima mortal de violencia intrafamiliar y de violencia institucional.

“Su vida peligra” y el agresor permanece libre

Greta Martínez dijo que ella y su hijo no tienen calidad de vida por toda

esta violencia familiar de su ex esposo, ve cómo ella y otras personas que

denuncian presuntos delitos les hacen dar vueltas y vueltas una y otra vez

con tal de desanimarlas, y exigió a la Fiscalía que ya turne el expediente

al juzgado de control del Poder Judicial y también solicitó al gobernador

Mauricio Vila Dosal que tome cartas en este asunto porque peligra su vida

mientras esté en libertad su agresor.

“Me da gusto que estén castigando el acoso callejero, pero que te agredan y

golpeen en tu casa y al agresor no le hagan nada, me parece increíble”,

recalcó.

“Ya lleva 14 meses la segunda denuncia contra mi agresor y no le

hacen nada. Gracias a la sociedad que ha sido solidaria y empática con mi

situación no he declinado”.

Reciben amenazas de muerte

El abogado Encalada Burgos informó que la Fiscalía General ya realizó todas las líneas de investigación que señaló, ya le aportaron todas las pruebas posibles y esta semana pidieron a la dependencia que turne la carpeta de investigación a un juez de control para que detengan y vinculen al denunciado porque hay los elementos suficientes para que lo procesen. Incluso, él sufre de amenazas y hace unos días un sujeto amenazó de muerte a una de las abogadas de su despacho que trabajan en este caso.

Dijo que yainterpuso la denuncia correspondiente en la Fiscalía porque ese sujeto dejó huella de su amenaza en el teléfono celular.

Un delito “no grave”

Encalada Burgos dijo que ya en una ocasión la Fiscalía General turnó la

carpeta de investigación al juez de control, pero la defensa hizo que se

devolviera porque solo acusaban al agresor de violencia intrafamiliar, quees un delito no grave. Ahora lo intentarán acusar de intento de feminicidio, que es lo que se ha configurado en este caso y en ese delito las sanciones son más severas y no hay derecho a la libertad bajo fianza.

“La carpeta de investigación ya lleva bastante tiempo en la Fiscalía, vemos

cierta dilación en el proceso y para que Yucatán siga siendo un estado

tranquilo tienen que castigar a los delincuentes”, indicó. “Exigimos a la

Fiscalía que aplique todo el peso de la ley al responsable”.

Dijo que la judicialización de este proceso es importante porque el juez de

control gira orden de detención, hay fechas de vinculación y tiempos para el juicio oral.

El padre Solalinde señaló que todavía sigue la falta de respeto hacía las

mujeres, sigue la violencia de género contra ellas y los feminicidios no

paran en el país. Por ello es muy importante que la autoridad castigue a los

agresores para que no quede un ejemplo de impunidad y para proteger a las más vulnerables, como Greta.

Le preguntaron si después de la reunión con la Secretaría General de

Gobierno en julio pasado hay algún avance en la petición de justicia para

Greta. Y respondió: “no ha pasado nada, hablamos claro y de forma sincera, pero fueron palabras al aire. No voy a pedir otra reunión, ¿para qué? Para que me den el avión, mejor no”.

Ligia Canto recalcó que este problema de violencia que sufre Greta Martínez no la deja ni trabajar y es importante que le hagan justicia en este

momento.