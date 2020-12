Gris panorama para el comercio formal de Yucatán en 2021

“Estamos en el peor momento”

En la última encuesta que realizó la Canaco se contabilizaron 67 negocios que cerraron en el centro de la ciudad, sin tomar en cuenta los que funcionan en los mercados que son muchísimos, indicó Michel Salum Francis, presidente de la Cámara de Comercio de Mérida.

También hubo una pérdida de cientos de empleos, pero no tiene una cifra exacta porque en el comercio no todos están inscritos en el IMSS, hay empleados temporales e informales, pero es evidente que por la situación crítica del comercio muchos empresarios despidieron personal, cerraron algunos meses porque fue insostenible las operaciones.

“El Inegi tiene el registro de que sólo en el centro de Mérida trabajan alrededor de 55,000 personas y es real que cientos de empleados perdieron su trabajo”, recalcó. “Ahora que viene el aumento al salario, subirá el impuesto a la nómina y otros impuestos, estamos en el peor momento y sin duda será otro duro golpe para el empresariado”.

El dirigente dijo que para enero entrante la Canaco realizará otro censo de comercios en el centro de la ciudad y ojalá que no ocurran más cierres, pero es la tendencia porque es el reflejo de la situación económica, aunque traten de hacer ver lo que no es real.

Los comercios sobreviven a la crisis generada por la pandemia por medio de créditos, de sus ahorros, del inventario, pero si no hay un equilibrio y siguen perdiendo dinero, esa reserva de activos será una bomba que explotará cuando se agote el recurso. Otras estrategias son el recorte de gastos y de personal y el manejo del negocio por el propio dueño o su familia.

Exhortación

Hizo un llamado a la gente para que se cuide y proteja del coronavirus para que la reactivación funcione mejor y para que la recuperación sea lo más pronto posible, pero lo que ve es que los contagios aumentan, lo que refleja que la gente no se cuida y el que paga los platos rotos son los negocios.

¿Cómo afectó el plan de movilidad en el comercio?

“Nos afectó a la gran mayoría. Entendemos la situación, pero entendemos que el tema de movilidad fue en el peor momento, en la peor época de la pandemia porque fueron meses muy malos para los negocios y esperábamos una mejor reactivación”, señaló. “La verdad reportamos lo que vemos, lo que nos reportan nuestros agremiados, no decimos cosas que no son, decimos la situación real”.

“Esperamos que en 2021 se acabe esta pesadilla”, reiteró. “Será un año difícil, pero con la vacuna esperamos que se reduzcan los contagios, que el personal médico este protegido, es indispensable la vacuna para ellos, son los héroes de esta pesadilla. Esperemos que se pueda lograr lo que estamos tratando de lograr en las mesas, que el centro tenga vida. Ya vimos que no en el centro están los contagios, sino que lo ha desbocado las fiestas y las posadas navideñas, aunque se ha dicho que no lo hagan, la gente no cumple. No podemos ser niñeras de la gente, cada quien es responsable”.— Joaquín Chan Caamal

Dirigente/ Proyectos estatales

Más de las opiniones del presidente de la Cámara de Comercio de Mérida.

Ciclovías

Michel Salum Francis también criticó el plan de ciclovías que realiza el gobierno del Estado porque Mérida es una ciudad donde no se puede ampliar las calles y aumenta cada vez más el parque vehicular.

Ambulantes

También dijo que el ambulantaje en el centro está como hace mucho tiempo no estaba por la permisibilidad de las autoridades municipales.

Reto

“Es difícil estar en la misma sintonía del gobierno, es muy difícil lograr un entendimiento que es lo que buscamos. El gobierno estatal va muy a la línea con el gobierno federal”, finalizó.