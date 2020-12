Gris recibimiento a Ivonne Ortega

“No te reconocí”, dicen motuleños durante su visita

MOTUL.— Sorpresa de unos e indiferencia de otros causó la segunda visita de la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco a esta ciudad.

Esta vez estuvo acompañada de la excandidata por el PRI Ave María Falla Gómez y su esposo, el exalcalde motuleño Julián Pech Aguilar, emanado de ese partido.

Luego de 55 días de haber pisado Motul por primera vez tras varios años, la ex ahora partidaria de Movimiento Ciudadano (MC) fue vista recorriendo el mercado municipal y saludando a las personas.

Con ella venía Ave Falla, excandidata perdedora por el PRI en 2015, quien el pasado 10 de diciembre renunció al Partido Revolucionario Institucional. Ayer tuvieron un recibimiento apático por parte de comerciantes y otras personas en el sitio.

Nueve días antes, la exaspirante Falla Gómez presentó su renuncia formal al tricolor en la cual alegó que “desde hace muchos años me he encontrado con un PRI que dejó de escuchar a las bases, incluso en muchas ocasiones dentro del PRI he sido censurada en mi participación para construir un mejor futuro y desarrollo en mi municipio”.

“No te reconocí, Ivonne”, decía la gente que saludaba a la exgobernadora, a lo que ésta contestó: “Es por el cubrebocas, casi no se puede reconocer a nadie”.

Luego de desayunar en un restaurante en la calle 28 entre 31 y 29, Ivonne Ortega se dirigió al mercado “20 de Noviembre”, donde saludó a comerciantes y ciudadanos.

A diferencia de otros años, cuando las personas se arremolinaban para tomarse fotos con ella, el ambiente fue de indiferencia y desinterés por su presencia.

Al final la exgobernadora partió de Motul en un vehículo Black Yukon Denali con placas YWA-644-B y rumbo desconocido. Por su parte, Ave Falla regresó con su esposo Pech Aguilar.

A la una de la tarde, MC Yucatán publicó en su cuenta de Facebook el siguiente mensaje: “¡Ave #YaEstáEnMovimiento!” .

Por otro lado, en un boletín se informó que Mario Peniche Cárdenas, Javier Osante Solís y Alaine López Briceño se registraron como aspirantes por MC a las candidaturas de los Distritos I, II y III federales, respectivamente, de Yucatán.

El acto se inscribió ante la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, órgano encargado de recabar las solicitudes y procesarlas conforme a los estatutos del partido naranja.

Vida Gómez Herrera, dirigente estatal de MC, celebró el registro de los aspirantes y recalcó que Movimiento Ciudadano abandera a representantes sociales, que trabajarán muy de cerca con ciudadanía para buscar la solución efectiva y real de los problemas que se viven cotidianamente.— MIGUEL ÁNGEL CÁRDENAS PECH

De un vistazo

Mensaje

Vida Gómez Herrera, dirigente de Movimiento Ciudadano en Yucatán, señaló que “estamos orgullosos de ofrecer a la ciudadanía un grupo de mujeres y hombres libres para hacer frente a la crisis que vivimos, y juntas y juntos construir un nuevo trato por México, porque en Yucatán la Evolución Mexicana será de la mano de los ciudadanos o no será”.