Grupo Financiero B×+ abre su segunda sucursal en Mérida

Grupo Financiero “Ve por Más (B×+)” abrió su segunda sucursal bancaria en Mérida con nuevas oficinas donde concentra a sus cuatro unidades de negocios: Banco, Casa de Bolsa, Arrendadora y Seguros.

La nueva sucursal bancaria, las oficinas de casa de bolsa, arrendamiento y seguros y la dirección regional Sureste están en primer plano del complejo de oficinas MID Center, ubicado en la esquina de las avenidas 9 de Villas del Sol y Prolongación Paseo de Montejo, en la colonia Benito Juárez Norte. Es la primera empresa que funciona en el nuevo centro que está en proceso de apertura.

El banco funciona en un espacio de la entrada principal a MID Center y las oficinas de los otros tres negocios y la dirección regional están en el primer piso del moderno edificio.

La primera oficina bancaria de Grupo Financiero B×+ también se ubica en Prolongación Paseo de Montejo, pero está a la altura de las calles 17 y 19 del fraccionamiento Montejo.

Entrevista con Luis Castro Rosas, Director de la Región Sureste de Banco B×+ y recorrido por las instalaciones de la plaza MID Center.

El Banco B×+ tiene 10 años de presencia en Mérida, pero como Seguros B×+ es heredero de una tradición de más de 70 años.

En entrevista, el Director de la Región Sureste de Banco B×+, Luis Castro Rosas, informó sobre los servicios que ofrece la institución, su cobertura nacional y regional y el motivo por el cual abrieron las nuevas oficinas en la ciudad.

“Tenemos presencia nacional, estamos en casi todos los estados. En el sureste estamos en los estados de Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Campeche y Yucatán. Tenemos una oficina en todos los estados donde tenemos presencia y Mérida contará con dos oficinas por el crecimiento de los servicios financieros, por la importancia en su desarrollo económico y porque queremos dar una atención personalizada a nuestros clientes”.

Grupo Financiero B×+ tiene poco más de 15 años de operar en México, es un banco mexicano y ha expandido sus servicios en este corto tiempo.

Primero inició con servicios bancarios, siguió con la Casa de Bolsa, Arrendadora y recientemente compró Seguros Multiva, antereriormente La Peninsular, convirtiéndola en Seguros B×+.

Hoy, las cuatro empresas de este grupo trabajan en conjunto en un solo edificio en Mérida, para que el cliente realice todas las operaciones en un mismo lugar y con ejecutivos altamente calificados y especializados en la gama de servicios de su portafolio bancario.

Grupo Financiero B×+ reportó al 31 de diciembre de 2019 crecimientos importantes en sus operaciones: en cartera de vivienda tuvo 21%, en emisión de pólizas de seguro 22%, utilidad antes de impuestos 18.6%, colocación en arrendamientos 17% y en intermediación bursátil 16%. Su cartera total es de una cifra histórica de $43,799 millones. En la región sureste tiene una planta laboral de 120 personas.

“La aceptación y el crecimiento que tenemos en la región nos permitió abrir esta segunda oficina. Nos sentimos comprometidos y cómodos de tener una mayor cercanía con nuestros clientes”, enfatizó.

“Quisimos tener unas oficinas más funcionales y grandes en un edificio de inversión yucateca. En estas oficinas están las cuatro empresas del grupo, el cliente puede venir y atender todos sus asuntos al mismo tiempo con asesoría de primer nivel de los ejecutivos de cada unidad de negocio o mediante nuestras plataformas electrónicas que son muy buenas y confiables”.

Comentó que como institución financiera quieren mantener relaciones de largo plazo con los clientes y por ello crearon los servicios regionales que requiere Yucatán y el sureste mexicano. Sabe que no es el mismo interés por los servicios que tienen los clientes del sureste, los del norte y los del centro del país y es la razón por la cual quieren un mejor entendimiento con los clientes de esta región.

“Nuestro nicho es atender a empresas grandes y medianas y personas físicas de los segmentos medio y alto”, dijo. “Tenemos ejecutivos bancarios bien preparados, que entienden bien el concepto del servicio, están especializados con los servicios del portafolio y saben atender bien al cliente, saben que es importante que el cliente este cercano al banco y que le ofrezca soluciones simples”.

¿Qué expectativas tiene para esta nueva sucursal?, preguntó el reportero.

“Por la zona de plusvalía donde se encuentra y los diez años de trabajo en esta la plaza, debe de tener niveles de crecimiento muy buenos, tanto en la parte de atención de clientes morales como de personas físicas y patrimoniales”, respondió.

“Esta oficina tiene unas instalaciones cómodas, amplias, de fácil acceso y nos va a dar la oportunidad que captar nuevos clientes. Los que no han tenido la experiencia de trabajar con nosotros los invito para que nos conozcan, van a sentir la diferencia de un servicio atento, personalizado y profesional, van a hallar productos simples y la atención que se merecen. Si no se sienten a gusto con nuestros servicios, no pasa nada, pero lo importante es que prueben la experiencia que ofrece el grupo”. (I.S.)