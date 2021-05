Grupo “invisible”: no ven iniciativas para las personas con discapacidad

Las personas con discapacidad no han sido tomadas en cuenta en las propuestas de las campañas para las próximas elecciones, y si las tomaran en cuenta sería solo para la foto, lamentó Dulce Caballero Encalada, presidenta de la Asociación de Padres de Familia Pro-Deficiente Mental (Aypadem).

Faltan diversas acciones para el desplazamiento de las personas. Un ejemplo son los invidentes, que transitan por el Centro y se han encontrado con obstáculos como los maceteros, expuso.

También refirió que, ante esta situación, la Aypadem y otras asociaciones de personas con discapacidad conforman una coalición y tendrán una reunión virtual en los próximos días.

La coalición es representada por Verónica Rosas, de “Paso a Pasito”.

No hemos oído a los candidatos que se interesen por la accesibilidad de las personas con discapacidad realmente, indicó. Toda esa accesibilidad no les entra a los responsables de estas áreas, entonces los ayuntamientos están en desacato.

—En junio de 2017 Derechos Humanos hizo una recomendación de la accesibilidad y nadie hace caso.

La reunión que realizarán es para que se recuerde a las personas con discapacidad en estos momentos de pandemia y de campañas.

Nadie se está acordando que las personas con discapacidad no tienen la facilidad para salir a la calle por alguna necesidad, y si lo hacen hay más impedimentos para su desplazamiento, como es el caso de la colocación de macetas en el centro de la ciudad.

Se acordaron de las bicicletas, de los autos, de todo, pero de las personas con discapacidad no lo he visto, dijo la entrevistada.

En la reunión sacarán un comunicado para los medios informativos, a fin de que se difunda y el mensaje llegue a los diputados, así como a los candidatos a legisladores y alcaldes, para que se acuerden que existen las personas con discapacidad.

No hemos oído ninguna propuesta para mejorar su condición de vida, expuso. Ningún candidato de ningún partido los ha tomado en cuenta. Están visitando a todo el mundo, pero a las personas con discapacidad ni siquiera las han visto.

—Piensan que con lo que ya tienen, con lo que se les ha dado o están dando ya tienen solucionado su problema. Ellos no necesitan únicamente dinero y becas, necesitan realmente facilidades para desarrollarse.

—Que no los tomen en cuenta significa que no ven a las personas con discapacidad, no los visibilizan como sí lo hacen con otros sectores de la población, como es el caso de los adultos mayores.

Entre las necesidades están transporte en los municipios para personas con discapacidad.

Aquí no hay. El gobierno del Estado lo está poniendo en el Periférico y ya es algo, pero no hay transporte con adecuaciones con personas con discapacidad. En otros países sí hay estos transportes especializados, por eso me da coraje, lamentó.

Dulce Caballero detalló que las instalaciones del Aypadem cerraron con 31 alumnos por la contingencia sanitaria y en las clases virtuales participa menos de la mitad.

Por último, expuso que el confinamiento para evitar la propagación del virus ha afectado a todos, pero más a las personas con discapacidad mental, entre otras, ya que la socialización es una pieza clave para ellos, además que han perdido habilidades obtenidas en terapias y están alterados.

Movilidad Necesidades

La presidenta de la Aypadem dijo que el 6% de la población local tendría discapacidad.

Otra cifra

En su opinión, ese porcentaje es mayor y más aun con personas que han quedado con secuelas por el Covid-19. En el mundo, el 10% de la población tiene alguna discapacidad.

Instancia

También indicó que el gobernador Mauricio Vila Dosal cumplió una propuesta cuando era candidato y fundó el Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Yucatán, con sede en la expenitenciaría Juárez y que está trabajando muy bien.

Plataforma

Dulce Caballero Encalada también indicó que las instalaciones de Aypadem están cerradas para dar clases a niños y jóvenes con discapacidad, pero por medio de WhatsApp les ofrecen clases como es el caso de teatro.