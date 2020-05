Levanta la mano, y ayuda

Grupo Megamedia se solidariza con las empresas esenciales

Todos los días es frecuente encontrar en redes sociales anuncios de personas y negocios (micro o pequeñas empresas) que ofrecen productos y servicios esenciales pero que no son muy conocidos porque no cuentan con el capital suficiente para anunciarse en un medio serio y por lo mismo no llegan a sus clientes potenciales y éstos, a su vez, no encuentran lo que están buscando.

Grupo Megamedia, en su compromiso con la responsabilidad social y su misión de conectar a más clientes con sus clientes, pone a disposición de éstos el poder, alcance y convocatoria de sus medios de comunicación para dar a conocer dichos productos y servicios.

“Son numerosas las empresas que ofrecen servicios y productos necesarios o indispensables durante la cuarentena y necesitan un espacio para exponer lo que ofrecen; también hay potenciales clientes que buscan esos esenciales y no saben dónde encontrarlos, para ellos se crea “Levanta la mano”, una iniciativa que conecta clientes y proveedores a través de las páginas de los medios de Grupo Megamedia”, señala Alberto Keb Gorocica, coordinador de mercadotecnia de la marca Diario de Yucatán y uno de los impulsores de esta estrategia.

“Este es un momento histórico de la humanidad y es de vital importancia que toda la sociedad se una para ayudar, pues solo juntos, en solidaridad, saldremos adelante de esta crisis que se avecina, y programas de apoyo como “Levanta la mano” son una forma de contribuir al avance de las empresas que requieren vender y a los posibles clientes o interesados que requieren comprar”, destaca.

¿En qué consiste?

“La misma frase invita a la acción, a hacerse notar. También es una seña que se usa como respuesta a una solicitud de ayuda, de voluntarios, de apoyo”.

“En este caso, convocamos a todas esas personas que quieran y puedan ayudar o que tengan algo que ofrecer en estos tiempos de contingencia porque tienen algo que puede servirle a alguien más durante la contingencia, porque su uso es esencial”, añade Keb Gorocica.

Es una campaña dirigida principalmente a particulares, pequeños o medianos negocios, instituciones sin fines de lucro que ofrezcan a la sociedad productos y/o servicios esenciales o necesarios durante la cuarentena.

Todos tendrán oportunidad de publicar un anuncio de manera gratuita en las páginas de Avisos Económicos de Diario de Yucatán y ¡Al chile!, tanto en el ejemplar impreso como en el digital y en las redes sociales.

“Para los clientes que ya se anuncian con nosotros en Avisos Económicos y que entran en el rango de empresas esenciales, se les realizarán publicaciones destacadas en la sección “Levanta la mano”, señaló Keb Gorocica.

“Es hora de mostrar de qué estamos hechos, es tiempo de ayudar, de fortalecernos como empresas y de plantearnos nuevos retos y estrategias para sacar adelante la economía de la ciudad, del Estado, el país y el mundo, poco a poco y con acciones encaminadas a revertir la crisis”, añadió.

Grupo Megamedia es una empresa de comunicación que llega a más de 847 mil lectores con sus periódicos impresos, así como a más de 7 millones de usuarios únicos en los portales en internet, con 1.3 millones de seguidores en redes sociales y 12 mil lectores vía WhatsApp y a través de la app DY Edición Digital.

Cómo usar el servicio

Pueden anunciarse todas las empresas que vendan o promocionen productos y servicios esenciales durante la cuarentena.

Lo único que tienen que hacer es llamar al teléfono de atención (999) 942-22-11 o enviar un mensaje de WhatsApp al 9993.35.27.79, donde les contestará un ejecutivo.

Al momento de comunicarse deberán tener la información básica del producto o servicio que ofrecen, pues es determinante que se trate de cosas esenciales y que puedan comercializarse dentro de la cuarentena.

Una vez completada la breve encuesta, se procederá a publicar el anuncio.

¿Quién puede anunciarse?

Particulares y negocios que comercialicen productos esenciales durante la cuarentena (comida con servicio a domicilio, vendedores de desinfectantes, servicios de plomería y/o electricidad, cerrajerías, etcétera).

Del anuncio

Los anuncios se publicarán en la sección “Levanta la mano” que se publicará en Diario de Yucatán y ¡Al chile! en sus ediciones impresas y digitales.

Consistirán en líneas de texto con la descripción del producto o servicio a ofertar, así como los datos de contacto del promotor.

En el caso de las empresas que tengan pauta vigente en la sección Avisos Económicos, se les dará un espacio destacado en la sección “Levanta la mano”.— I.M.Z.