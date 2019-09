Se engrosan las filas

Guardia Nacional enlistó en 4 meses a 14,606 personas

La Guardia Nacional ya logró enlistar hasta agosto pasado a unos 14,606 nuevos elementos, lo que representa el 54 por ciento de su meta de reclutamiento planteada para este año en toda la República.

Datos proporcionados a la agencia Notimex por la 32a. Zona Militar, que tiene su base de operaciones en Yucatán, indican que la meta nacional es alcanzar 21 mil 170 elementos en ese cuerpo de seguridad nacional a finales de 2019.

“Hasta el cierre de agosto pasado, la Guardia Nacional logró captar 54% de nuevos elementos de la meta planteada para este año”, precisa el reporte del cuartel militar. “La meta para este año es de 21,170 elementos, de los cuales ya están en reclutamiento 14,606 (11,433 capacitados por la Secretaría de la Defensa Nacional y 3,173 por la Secretaría de Marina)”.

La 32a. Zona Militar participa en alcanzar la meta nacional por medio de tres centros de reclutamiento instalados en Yucatán, dos de ellos en esta ciudad a cargo del 11o. Batallón de Infantería y 7o. Batallón de Ingenieros de Combate, respectivamente.

El tercer centro de reclutamiento se localiza en la ciudad de Valladolid, a cargo del 20o. Regimiento de Caballería Motorizado.

El interés de los jóvenes yucatecos en la convocatoria ha sido buena y desde el inicio de la misma, en abril pasado, y hasta agosto, se logró captar a más de 200 jóvenes de ambos sexos.

La convocatoria para este año finaliza en noviembre, por lo que se invita a los jóvenes que quieran ser parte de la Guardia Nacional a presentarse en el Centro de Reclutamiento más cercano a su domicilio.

El ingreso requiere de una cantidad importante de requisitos y documentos, como ser ciudadano (a) mexicano (a), no tener otra nacionalidad y tener entre 19 y 29 años de edad. Estatura mínima para hombres 1.60 metros y mujeres, 1.55 metros, Índice de Masa Corporal no mayor de 27.9 y no haber pertenecido a instituciones policiales y/o Fuerzas Armadas anteriormente.

También no tener antecedentes penales y acreditar buena conducta, no contar con tatuajes visibles ni mayores a 10 centímetros, ni presentar perforaciones. En mujeres solo se permiten en el lóbulo de las orejas.

Además, no consumir drogas y aprobar los procesos de prueba y evaluación.