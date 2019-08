Guayaberas y salbutes

Repaso al México contemporáneo y llamado de alerta

En cosa de dos horas, la historia contemporánea de México pasó ante nuestros ojos: la que va de Miguel de la Madrid a López Obrador. La del sismo de septiembre del 85 al movimiento telúrico que asumió la Presidencia el 1 de diciembre de 2018. La de la apertura comercial al riesgo de cerrazón nacionalista. Una cerrazón que, a decir del líder de la Coparmex, se asienta en un estilo de gobernar neoimperial.

Las páginas del Diario nos han relatado por décadas la intervención del gremio empresarial organizado en la vida política nacional. Fueron sus líderes la cabeza visible de un sindicato patronal que, con el conjunto del Estado, cincelaron el México de hoy, y ellos lo hicieron desde el restirador de los arquitectos del país.

Anteayer, frente a nosotros, estaban guías de la Coparmex de los últimos 35 años. Desde Bernardo Ardavín Migoni hasta Gustavo de Hoyos Walther, nueve empresarios que han enarbolado la bandera del sindicato patronal frente a siete presidentes de la nación, cuatro de ellos del PRI, dos del PAN y uno de Morena.

Y con este último, advierten, parece desmoronarse lo que tanto costó levantar con los seis anteriores.

Hoy que tan de moda están los foros y las expos y el “networking” y los “wobis”, juntar a nueve cabezas de la Coparmex en una sola mesa en uno de esos eventos hubiera sido, amén de costosísimo, logísticamente muy complicado.

Sin embargo, ayer 250 invitados asistimos a un acontecimiento que dejó más enseñanzas y advertencias que cualquier expo con gurús de alguna industria.

El exlíder Jorge Espina puso el toque jocoso al advertir que la diferencia entre ser presidente y expresidente radica en que ya no le obsequian guayabera al venir a Mérida, como cuando tenía la investidura. El público celebró ruidosamente la “volada”, que motivó posteriores intervenciones sobre el mismo tema, también chuscas, de sus colegas.

Mientras esto sucedía en el Gran Salón de la Coparmex, en otras latitudes meridanas dos senadores partían plaza. Jorge Carlos Ramírez Marín y Miguel Ángel Osorio Chong cumplían la jornada con motivo del informe que más tarde rendiría el primero, jornada que comenzó con un desayuno de campeones en El Pavo Feliz, en el bazar García Rejón.

Paladeos

En Coparmex paladeábamos el relato de los estira y encoge de los ex líderes con los personajes de sus momentos, no solo con los a la sazón presidentes, sino también con nombres de la talla del incombustible político Arsenio Farell Cubillas en su rol de impresentable secretario del Trabajo con De la Madrid y quien quiso ser verdugo del empresariado.

En el García Rejón se paladeaban otras exquisiteces: Osorio Chong pedía dos salbutes, uno de castakán y otro de carne asada, luego un taco de poc chuc y, conquistado por el castakán —¿quién no?— remató con una tostada de esa porción de la chicharra. El vídeo es evidente. Puede verse en las plataformas digitales de Diario de Yucatán.

En el local de la colonia Roma el líder de Coparmex Mérida hablaba de gratitud, por la presencia de los señorones, y esperanza, porque “los mejores tiempos están por venir”. En el centro histórico también había gratitud y esperanza. Ramírez Marín agradecía a Osorio la presencia y éste a su colega la invitación. Y esperanza de que no le hicieran preguntas incómodas al ex encargado de todos los órganos de seguridad del país, con temas como Ayotzinapa o la estafa maestra.

Los empresarios hablaban del riesgo del desmoronamiento de las instituciones; Osorio, de la salida de Ivonne Ortega del PRI. Aquéllos llamaban a no cejar en la lucha y trabajar desde las ideas y la acción; el ex secretario de Gobernación también llamó a no claudicar y a ser congruentes: “La congruencia se lleva al principio y al final. Podemos estar en desacuerdo en muchas cosas, pero hay que estar hasta el final apoyando y respaldando al partido que te dio todas las oportunidades. Respeto su decisión (de la ex gobernadora) pero creo que la lucha, la pelea hay que darla dentro. Hay que buscar renovar las cosas que no nos gustan siempre desde adentro del instituto que nos vio nacer, crecer y todas las oportunidades”.

Basta cambiar “partido” por “país” para descubrir coincidencias entre lo expresado en los pasillos del García Rejón y lo dicho en el Gran Salón de la Coparmex.

La diferencia, claro, es que en este último recinto se escucharon propuestas y se tendrá que pasar necesariamente a la acción de inmediato. Mientras, en el Senado seguirán deliberando y legislando sin prisa.— OLEGARIO M. MOGUEL BERNAL

@olegariomoguel