“No tengo una esfera de cristal”

Gustavo de Hoyos niega que tenga objetivo electoral

El líder nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, dice que no considera por ahora la posibilidad de buscar la candidatura a la presidencia de la República, como dicen algunos, y rechaza las aseveraciones de Andrés Manuel López Obrador según las cuales las críticas que hace a su gobierno obedecen a propósitos electorales.

En la segunda y última parte de la entrevista que concedió al Diario, de Hoyos Walther se refiere también a los cambios de estatutos en la Coparmex, que le permiten optar por una reelección más —es presidente de esa agrupación desde 2016 y en diciembre termina su cuarto año—, pero aquí igualmente afirma que todavía no decide si optará por un nuevo período de un año.

En la primera parte de la entrevista, publicada ayer, el líder empresarial señaló que la gestión de AMLO es de claroscuros, con cosas buenas y malas, aunque, añadió, es prematuro dar una calificación definitiva.

Si bien López Obrador no se parece a Hugo Chávez —hasta ahora solo hemos visto coincidencias negativas—, agregó, no descarta que en el futuro sea necesario prepararse “para lo peor”.

En la primera parte de la entrevista, Gustavo de Hoyos habló también de la iniciativa “Alternativas por México”, impulsada por la Coparmex y que busca formar 440 líderes sociales cada año en todo el país.

El dirigente fue entrevistado poco antes de que presidiera en el local de Coparmex-Mérida, el viernes, la mesa panel “Construyendo México”, realizada para celebrar los 90 años de la fundación de esa agrupación y que reunió a ocho expresidentes nacionales de la agrupación, entre ellos, a Gerardo Gutiérrez Candiani.

Enseguida, preguntas y respuestas de la entrevista:

Llama la atención que entre los expresidentes presentes se encuentre Gutiérrez Candiani, quien fue funcionario del gobierno de Peña Nieto (titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales) y antes precandidato a la gubernatura de Oaxaca por el PRI. ¿Cómo creer en el carácter apartidista de Alternativas por México con exdirigentes de Coparmex con este perfil?

No coincido con esa opinión. Creo que Gerardo Gutiérrez es un gran dirigente empresarial, además de la Coparmex presidió el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y aceptó encabezar un proyecto del sector privado, el de las Zonas Económicas Especiales, por una invitación del gobierno federal. Nos pareció adecuado que un expresidente del CCE encabezará esa iniciativa. Al día de hoy no conozco absolutamente ninguna queja de que el desempeño de Gerardo no haya sido acorde con la misión que se le encargó y, por eso, con mucho orgullo, lo invitamos, al igual que al resto de los expresidentes de la Confederación, a la celebración de los 90 años de nuestra organización.

Usted cumplirá en diciembre cuatro años al frente de la Coparmex. Hace poco se modificaron sus estatutos para que pueda seguir un año más como presidente. ¿Buscará de nuevo la reelección?

A esta fecha no puedo señalar algo, porque, de acuerdo con los estatutos, no corresponde al presidente nacional postularse, sino tiene que haber una resolución previa de parte de ciertos órganos de la Confederación. Solamente sí se dan estas resoluciones el presidente puede decidir si se postula para un nuevo período de un año. Estas circunstancias se darán hasta octubre, pero hasta hoy nadie me ha pedido que me presente y yo tampoco me ando apuntando. Voy a esperar a terminar mi período el 31 de diciembre y si se dan las circunstancias, si hay una invitación y mis condiciones personales lo permiten, evaluaré la posibilidad de la reelección.

¿No cree usted que estos cambios de estatutos se parece mucho a lo que hacen ciertos sindicatos para perpetuar sus liderazgos y personalizar el poder?

No hay similitud. Coparmex modifica sus estatutos de tiempo en tiempo y en relación con el período del presidente, éstos han cambiado por lo menos seis veces.

Esta es una institución privada, donde las decisiones las toman nuestros órganos de gobierno, en este caso una asamblea donde hubo opiniones a favor y en contra. Entonces, nos parece que es perfectamente válido que una institución como la nuestra decida cuáles son las formas de estructuración que más le convienen.

Sin mencionarlo a usted por su nombre, AMLO ha dicho que las críticas que hace a su gobierno obedecen a motivos políticos y electorales. ¿Es verdad?

Nosotros estamos encima de estos dimes y diretes y el presidente de la República nos merece todos nuestros respetos. De hecho, hoy día tenemos una relación fluida con sus funcionarios. Yo hablo cotidianamente con el jefe de su Oficina, con su consejero jurídico, con su jefe de asesores, con sus secretarios de Estado. Resolvemos asuntos de manera fluida y con un trato cordial y respetuoso, de frente, no tenemos ninguna agenda oculta, de tal manera que yo espero que el presidente entienda que esta es la naturaleza de la Coparmex. Creo, como ya lo dije antes, que la madurez de un jefe de Estado pasa por entender que los actores de la sociedad tienen el derecho irrenunciable de disentir y si esa situación genera una molestia, pues no es algo que me preocupe en las mañanas.

Un norteño de Coparmex llegó a Yucatán hace 30 años como candidato a la Presidencia (Manuel Clouthier, por el PAN) y agitó las aguas. ¿Usted tiene planes de hacer lo mismo, convertirse en candidato a la Presidencia, en su momento?

Desde que empecé mi labor como dirigente empresarial hace 23 años, siempre me han candidateado para todos los puestos, pero mi vocación está en el sector privado. Pienso seguir mis luchas en esta organización. Lo que hizo en su momento el Ing. Clouthier, uno de los grandes líderes de nuestra organización, fue muy respetable y si ahora hay otras expresiones que decidan en su momento participar en política, ¡enhorabuena! Yo estoy concentrado cien por ciento en esta responsabilidad en Coparmex.

Entonces, ¿se descarta a una eventual candidatura a la Presidencia?

No tengo una esfera de cristal para ver mi futuro. Lo que sí puedo decirle es que al día de hoy no tengo absolutamente ninguna intencionalidad de participar en alguna candidatura local, nacional o de otro tipo. Estoy, insisto, concentrado en mi papel como presidente de la Coparmex. Ahora, si me pregunta ¿qué voy a hacer cuando tenga 70 años?, pues contesto: no lo sé.— HERNÁN CASARES CÁMARA