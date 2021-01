Hábitos durante la pandemia

Una dieta sana ayuda a no ser grupo de riesgo

Para fortalecer el sistema inmunológico lo ideal es acudir a un especialista en nutrición a fin de adoptar nuevos hábitos saludables este año que comienza, señaló la especialista Margarita Reyes Gallareta, adscrita al servicio de nutrición de la Clínica de Medicina Familiar Mérida del Issste en el turno matutino.

Pero con motivo de la pandemia de Covid-19, indicó, se puede empezar consumiendo una mayor cantidad de frutas y verduras, cocinando nuestros alimentos sin grasa y tomando cuando menos dos litros y medio de agua todos los días.

La nutrióloga dijo que de nada servirá respetar las medidas de prevención contra el coronavirus si no sumamos acciones para fortalecer nuestro organismo alimentándonos sanamente, reforzar los hábitos higiénicos dietéticos y reduciendo nuestras porciones alimenticias.

En un comunicado también consideró clave difundir que debemos comer cinco veces al día, no solo tres, para prevenir enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión, la diabetes y las cardiopatías.

Si tenemos un peso idóneo es menos probable que enfermemos de estos males, que nos pueden causar morbilidad y nos vuelven vulnerables ante el contagio del Covid-19, dijo.

Margarita Reyes informó que la gente no debe pensar que estar en casa para prevenir el contagio del Covid-19 permite cometer excesos alimenticios, optar por las botanas o el consumo de los dulces de manera desenfrenada para controlar nuestras emociones.

Es un hecho que el consumo de la comida hipercalórica en cantidades descontroladas finalmente se reflejará en nuestro cuerpo, inevitablemente todos subiremos de peso, dijo. Hay que cambiar esa forma de pensar, cuidarse en casa, optar por la comida sana y hacer ejercicio en casa, no hay que dejarse.

Que la pandemia no nos perjudique, aprendamos a vivir con ella, la energía extra que se está consumiendo hay que quemarla, no dejar que se acumule la grasa y nos cause un mal mayor, hay que ver que en nuestra alacena haya cosas saludables, adoptar el gusto por las ensaladas y las frutas, disminuir el consumo de harinas y divertirnos haciendo ejercicio.

Pollo, pescado, cerdo, res, hay maneras de consumir esas carnes y alimentarnos disminuyendo nuestras porciones, aumentando nuestras porciones de ensaladas: más lechuga, más espinaca, más acelga.

El Covid-19, la influenza, las lluvias y los huracanes son pretextos para comer comida poco saludable, dijo la especialista. No por esto debemos comer más harinas, al final no nos estamos cuidando realmente y nos volvemos más vulnerables, susceptibles al contagio.

Pandemia Nutrición

“No debemos vivir con miedo”, indicó la especialista Margarita Reyes sobre la contingencia.

Buenos hábitos

“Tenemos que vivir cuidándonos, adoptar hábitos saludables, las personas no se han dado la oportunidad de saber que lo saludable también puede ser rico. Esto es urgente para evitar que seamos los primeros números en obesidad”.

Ejercicio

El consumo de agua ayuda a la realización de muchas funciones del organismo, pero ésta no debe ser mayor de dos litros y medio al día, nada adelgazará que no sea consumir uno mismo sus reservas haciendo ejercicio físico, esto es muy importante para generar calor y haya una quema de energía mayor que ayude a la movilización del metabolismo y de las grasas circulantes.