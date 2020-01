Habla el Colegio de Abogados sobre la protesta Me Too

“No hay justicia sin denuncia formal”

Me Too es un movimiento que busca evidenciar las agresiones de tipo sexual hacia las mujeres a través de publicaciones anónimas en una plataforma de redes sociales, pero desde el punto de vista jurídico no es posible llegar a la justicia sin activar el mecanismo legal correspondiente y en este caso es con la denuncia, lo que implica realizarlo en forma y tiempo ante las autoridades correspondientes, en opinión del Colegio de Abogados de Yucatán.

“Como integrantes de la sociedad hemos escuchado de primera mano el sentir de las personas ante una percepción generalizada de falta de justicia y desconfianza en muchas ocasiones en los procesos judiciales, y que con profesionalismo buscamos revertir conjuntamente con los esfuerzos de las autoridades”, dijo José Enrique Franco Carrillo, presidente del Colegio de Abogados.

Al opinar sobre la llegada de este movimiento Mee Too que recientemente abrió una cuenta en esta ciudad para subir quejas y denuncias de abusos y ataques a las mujeres, el dirigente de los abogados en la entidad declaró que: “Seguramente esa percepción generalizada de falta de justicia, ese malestar ha llevado a las mujeres a tener que realizar estos señalamientos anónimos a través de redes sociales, ante el miedo a represalias o por sufrir revictimización. La violencia contra la mujer es un tema a nivel nacional, que debe ser atendido por todas las autoridades en los distintos niveles de gobierno”.

Franco Carrillo señaló que desde el punto de vista jurídico no es posible llegar a la justicia sin activar el mecanismo legal correspondiente, que en este caso es con la denuncia, lo que implica realizarlo en forma y tiempo antes las autoridades correspondientes.

“Como profesionistas del derecho, sabemos que pueden existir distintos tipos penales relacionados, es decir los delitos sexuales, llámese hostigamiento, acoso, abuso, estupro o violación, las publicaciones en cuestión son tan diversas y cada caso puede ser tan complejo en sus características, factores que son primordiales para el análisis de las autoridades operadoras del sistema de justicia. Por eso la cultura de la denuncia cobra mayor relevancia en este asunto”, dijo.

El dirigente precisó que desconoce si las mujeres que publican sus casos en Me Too presentaron o no las respectivas denuncias y de ser así, en qué etapa del proceso se encuentran.

“Un proceso llevado al cabo ante las instancias correspondientes, permite a las partes contar con la presunción de inocencia de forma equilibrada, tanto para quien denuncia los hechos, como para la parte señalada por los mismos, evitando que un testimonio falso pueda ocasionar un grado de afectación menor, igual o mayor que los presentados, con repercusiones sociales, laborales e incluso su vida”, puntualizó.

El abogado señaló que los “difamados”, como se autodenominan, también tienen el derecho a defenderse mediante la denuncia penal correspondiente, si de las publicaciones se sienten afectados en su persona, e interponer una demanda civil para el reclamo de daños y perjuicios.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

La Unidad de Investigación Cibernética tendría una intervención importante en este sentido.

Para Franco Carrillo es importante resaltar dentro del contexto en que surgen las cuentas, que no es lo mismo el término “anónimo”, que significa ocultarse, que “falso”, el cual alude a lo que es contrario a la verdad.

