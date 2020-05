Medicina contra la crisis

Habla Mauricio Vila del objetivo de nuevo crédito

El crédito de $1,728 millones cuya contratación se solicitó al Congreso permitiría generar 33,000 empleos para hacer frente a la pandemia del Covid-19 y, considerando su efecto multiplicador, se podría convertir en más o menos $8,300 millones que entrarían a la economía de Yucatán, manifestó el gobernador Mauricio Vila Dosal.

Al reiterar su llamado a los diputados locales a que se pongan del lado de los miles de yucatecos afectados por la pandemia, el jefe del Ejecutivo repasó estadísticas que reflejan el tamaño de la crisis en Yucatán:

—La crisis del coronavirus generará alrededor de 160,000 nuevos pobres en el Estado.

—Se podrían perder hasta 80 mil empleos, 23 mil de ellos del ramo de construcción.

—En el Producto Interno Bruto (PIB) estatal habrá un desplome de 7 a 13%. Esto quiere decir que a la economía de Yucatán dejarán de ingresar entre $18,200 millones y $33,800 millones.

—Durante esta pandemia no hemos recibido un solo peso adicional del gobierno federal. Todo lo que se ha estado haciendo en Yucatán es con recursos de los yucatecos.

—Además de que estamos haciendo gastos adicionales en el tema de la pandemia, hemos dejado de recibir recursos de la recaudación estatal. Al no haber actividad económica no hay cobro de impuestos, el reemplacamiento está suspendido... Estamos estimando que la afectación a las finanzas estatales en esta etapa será de $1,900 millones que no vamos a estar recibiendo.

—Solo para poner un ejemplo: tener tres o cuatro meses cerrada la zona arqueológica de Chichén Itzá nos representa una pérdida de $300 millones en ingresos. Es el tamaño de la afectación.

—También está el riesgo de recibir menos dinero de la Federación por concepto de participaciones, porque igual el gobierno federal, al estar la economía parada, está recaudando menos dinero por impuestos. Hay que recordar que, de acuerdo con la fórmula de las participaciones, de todo lo que recauda el gobierno federal el 20% lo manda a los estados, y de ese 20% que envía nosotros repartimos también el 20% a los municipios.

Ayer publicamos la primera parte de amplia entrevista con el mandatario, quien abordó también temas vinculados con la fase crítica de la pandemia, la apertura gradual de la economía local y los programas establecidos por su gobierno para mitigar los efectos de la crisis.

También se refirió, como detallamos más adelante, a los señalamientos sobre empresas y particulares que aparecieron en la lista de beneficiarios de los apoyos.

A continuación, un resumen de más conceptos de la entrevista, de los que ofrecemos una versión amplia en yucatan.com.mx:

—Desde que empezó la pandemia vimos venir esto y prácticamente un mes y medio antes de que llegara el primer caso a Yucatán —viendo lo que estaba pasando en China y Europa, principalmente Italia y España— comenzamos a diseñar un plan.

—Esto nos permitió adquirir ventiladores y más equipo médico y hacer los planes para la ampliación del Hospital de Valladolid, que ya está listo, y la reconversión del Centro de Convenciones Siglo XXI, que ya está listo con 490 camas.

—También empezamos a trabajar en la reconversión de otros hospitales, especialmente en el O’Horán, y a diseñar las tres etapas que iba a tener la atención de esta pandemia en Yucatán. La primera y más importante era el tema de la salud, de cómo proteger la vida de los yucatecos; la segunda era cómo ayudar a nuestra población en esta fase de confinamiento, de no poder salir a trabajar, y la tercera era empezar a pensar en la reactivación económica que vendría después de la pandemia, por los graves efectos que se veían venir por la cuarentena.

—En el tema de salud tomamos medidas anticipadas, como la cancelación de clases. Estar un paso adelante de lo que se estaba haciendo a nivel nacional es algo que definitivamente nos ha permitido salvar vidas. Si vemos a los demás estados del Sureste, el número de lamentables fallecimientos en Yucatán está muy por debajo de lo que está pasando en Quintana Roo y Tabasco. Tenemos una tasa de fallecimientos por millón de habitantes menor de la que tiene Campeche, y eso ha sido gracias al esfuerzo y al trabajo de todos los yucatecos por seguir las medidas.

—Quiero agradecer a los que se han quedado en casa, que en términos generales han estado respetando las medidas tomadas desde el gobierno del Estado, porque este gran comportamiento ha salvado muchas vidas.

—Sin duda, también el tema económico es una de las grandes preocupaciones de los yucatecos, y nos pusimos a ver cómo podíamos ayudar. Diseñamos una serie de apoyos que pudieran llegar de manera directa a los yucatecos que más lo necesitaran, pero también algunos de carácter general, como el hecho de que durante dos meses el recibo del agua potable llegue en ceros a todos sin excepción, lo mismo que dos meses del pago de la recolección de basura a todos sin excepción y 50% de descuento en el consumo de energía eléctrica durante un bimestre a todos aquellos que no excedan de 400 kilowats-hora de consumo. Esto representa más de medio millón de casas que se van a estar apoyando con este descuento.

—Sabemos que esto no es suficiente porque hay muchas familias que están en cero en sus ingresos. Por eso creamos el Seguro de Desempleo, con el que estamos apoyando durante dos meses con una cantidad en efectivo a más de 47,000 familias yucatecas; en el tema de los pescadores son mas de 2,000 que estamos apoyando con un pago mensual mientras no puedan salir a pescar, para que tengan un ingreso.

—Buscamos que la gente tenga lo mínimo indispensable para alimentar a sus familias. Son 1.800,000 apoyos alimentarios que se están repartiendo casa por casa en todo el Estado. Serán cuatro entregas.

—También impulsamos una serie de créditos y de apoyos para todos los sectores económicos, empezando con las pequeñas empresas, y el autoempleo con créditos desde 5,000 hasta 25,000 pesos, de 25,000 a 50,000 pesos, de 50,000 a 100,000, y otras líneas de crédito a través de Nafin con otras empresas más grandes, que pueden llegar a tener entre 500,000 y 5 millones de pesos.

—Lo que intentamos es apoyar de cierta manera, con base en las posibilidades del gobierno estatal, a todos los sectores de la población.

—Y por supuesto, después de este apoyo viene el tema de la reactivación económica.

—La crisis que vivimos ahora es algo nunca visto. El antecedente es la fiebre amarilla en 1918. Se habla de que la recuperación económica va a ser igual o más grave que la Gran Depresión de 1929, que la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, como gobierno tenemos la responsabilidad de hacer todo lo que esté en nuestras manos, utilizar todos los mecanismos que están a nuestro alcance para hacer menos profunda esta gran crisis económica que se vive en el mundo, en México y en Yucatán.

—Además de los 80,000 empleos que se van a perder aquí en Yucatán hay que tomar en cuenta que nuestro vecino Quintana Roo también perderá miles de empleos. Calculo que podrá llegar a perder hasta 100,000. ¿Cuántos son de yucatecos que van a trabajar a Quintana Roo y regresan todas las semanas? Todas esas personas han regresado a Yucatán para estar con sus familias, y desde luego eso es también una gran preocupación.

—Una de las medidas contracíclicas que hemos trabajado con todos los funcionarios del gabinete, con los expertos, es la inversión en infraestructura, que se recomienda siempre en este tipo de crisis.

—¿Por qué la construcción? Porque tiene un efecto multiplicador. Al empezar una construcción hay 66 ramas de la economía que salen beneficiadas.

—Por eso planteamos la propuesta de un crédito a largo plazo de $1,720 millones. Nos va a permitir crear 33,000 nuevos empleos cuando termine la emergencia de la pandemia, empleos que son para 33,000 familias yucatecas.

—Consideramos que esto será un paliativo muy importante para que la crisis económica que vivirá Yucatán no sea tan profunda y podamos tener una recuperación más rápida.

Contraloría social

Sobre los cuestionamientos a los programas de apoyo, sobre todo el de créditos a empresas, Mauricio Vila indicó que su gobierno es transparente en ese tema y “toda esa información que circula en redes sociales y en los medios de comunicación es información que nosotros subimos a los portales del gobierno”.

“Aquí nadie descubrió nada, no había nada guardado en un cajón”, señaló.

Destacó la participación de la ciudadanía al reportar nombres de quienes solicitaron los apoyos de mala fe o sin necesitarlos.

En el tema de los créditos a empresas dijo que fueron de dos tipos. En uno se utilizan recursos de la banca, con la que los beneficiados tienen que llegar a un arreglo.

En este último caso, insistió, el gobierno desempeñó un papel de facilitador, mediante un acuerdo con Nafin, y lanzó la convocatoria. A las empresas que reunían los requisitos les extendió una carta, con la que debían presentarse con el banco de su preferencia.

También dijo que no hubo inclinación por algunos empresarios y tampoco era indebido que una empresa obtuviera varios créditos, porque Nafin lo permite.

A continuación, sus conceptos sobre ese tema:

—Con el Seguro de Desempleo procesamos 47,000 solicitudes en una semana. Normalmente un proceso para hacer estudios socioeconómicos de 47,000 beneficiarios podría llevar cuatro meses, pero en esta pandemia no teníamos cuatro meses.

—Al subir información en los portales del gobierno la propia gente empezó a hacer denuncias. Eso es bueno. Es un parteaguas de cómo se hacían las cosas antes y cómo las estamos haciendo ahorita. Y definitivamente, eso abona a la transparencia.

—Así fue como la gente fue denunciando a quienes abusaron de los apoyos del Seguro de Desempleo. Y lo mismo pasó con el tema de los créditos. Nada más que aquí hay una diferencia muy importante: en el gobierno del Estado estamos apoyando con dos tipos de créditos. En uno se usan recursos estatales y en el otro el gobierno es facilitador ante la banca de desarrollo, que es Nafin, una entidad del gobierno federal, y los que prestan directamente el dinero son los bancos.

—A nosotros nos dice Nafin: “Oye, existen estas bolsas de dinero. Ayúdame a encontrar gente que quiera utilizarlas”.

—Entonces lo que hacemos es una convocatoria, decimos que hay créditos disponibles. Nafin fija los requisitos que deben reunir las empresas, las empresas vienen y se inscriben. A las que cumplen los requisitos les damos una carta y ellas van a su banco de confianza. Lo que dice esa carta es que esas empresas cumplen los requisitos.

—Así, las empresas se sientan con su banco y llegan a un acuerdo de cómo van a pagar, en qué plazos y con qué tasas de interés. Y el banco es el que les presta directamente el dinero, no el gobierno del Estado. Nosotros cumplimos como facilitadores.

—En ese sentido, con toda transparencia, como le hemos hecho desde un principio, publicamos los listados de las empresas que se habían inscrito.

—Estoy prácticamente seguro de que cuando se hicieron estas denuncias (sobre empresarios vinculados con funcionarios del gobierno), y quiero pensar que hasta el día de hoy, ninguna de esas empresas ha recibido un solo peso. Hay empresas que salieron (en las listas) porque cumplen los requisitos, pero a lo mejor cuando llegaron con el banco las condiciones que éste les ofrecía no les interesaron.

—Salir en la lista no significaba que ya tenían el cheque en la mano. No, es gente que reunía los requisitos.

—Algo que se mencionó mucho es que hay empresas con cuatro o cinco créditos. Nafin permite que una empresa acceda a todos los créditos que tenga la capacidad de pagar.

—En el gobierno estatal no medimos la capacidad de pago de las empresas. El que la mide es el banco.

—La participación del gobierno es un requisito para que Nafin determine sobre los apoyos. Sin el papel del gobierno como facilitador esos recursos no llegarían a Yucatán.

En yucatan.com.mx abundamos en sus declaraciones sobre este tema.— ÁNGEL NOH ESTRADA

Entrevista

Mauricio Vila dice que su gobierno también decidió otorgar incentivos fiscales.

Descuento y condonación

“Estamos descontando a las empresas el 50% (en el impuesto) sobre nóminas, y estamos mandando el otro 50% hasta final del año. Hay otros impuestos, como servicios profesionales, que estamos condonando al 100% porque entendemos la situación que está viviendo la gente y no queremos que dejen de pagar nóminas por estar pagando impuesto al gobierno”, dice.

Nuevos ritmos

También señala que la atención en la emergencia modificó su ritmo de trabajo y le redujo el tiempo de sueño a tres o cuatro horas corridas. “Normalmente, un día de trabajo como gobernador antes de esta pandemia significaba una actividad de 15 ó 16 horas. Ahora andamos en 18 ó 19 horas, le pongo alarma al despertador a las dos de la mañana para despertar, hacer algunas llamadas y revisar algunos asuntos. La verdad es que han sido horas arduas de trabajo, pero me siento contento y satisfecho por el gran esfuerzo de los yucatecos y la solidaridad que se ha mostrado con lo que menos tienen”.

Ejercicio físico

“He empezado a hacer ejercicio, cosa que no estaba haciendo antes”, añade. “Me ayuda a mantenerme un poquito más despierto. La ventaja de estar en una caminadora es que mientras estás haciendo ejercicio puedes estar pendiente de todo...”