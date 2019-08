Habrá nuevos ajustes para el Pasaje Picheta

Más tecnología y arte se ofrecerá, anticipa Cultur

Los eventos artísticos formarán parte de los atractivos del renovado Pasaje Picheta cuando esté funcionando, indicó Mauricio Díaz Montalvo, director general del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turístico del Estado de Yucatán (Cultur).

El funcionario dijo que ya ha platicado con la Secretaría de la Cultura y las Artes para apoyarse mutuamente y dar espacio a los artistas locales.

Estoy seguro de que el Pasaje Picheta será un buen lugar, una plataforma, subrayó el director de Cultur.

La semana pasada, después de un recorrido, Díaz Montalvo declaró que el Pasaje Picheta requerirá cambios y ajustes en su imagen y organización.

En su opinión, el lugar, en comparación con como estaba, quedó un poco serio y fúnebre para ser un espacio destinado al turismo.

Hay varios aspectos que nos parecen poco funcionales, dijo. El sitio, como lo estamos recibiendo, carece por completo de accesibilidad para las personas con discapacidad y es algo en lo que tenemos que trabajar.

En una entrevista, el director de Cultur indicó que para que el Pasaje Picheta sea más cómodo, con mejores condiciones y una imagen adecuada, uno de los proyectos es hacer unos murales como los que han hecho en El Corchito y Celestún.

Estos murales no serían como los que estaban ahí, sino que tendrían un diseño nuevo y que le dé un poco más de vida al color que les pusieron.

De acuerdo con el funcionario, tendrán que comprar un elevador para las personas con algún tipo de discapacidad que no puedan subir escaleras, porque no se cuenta con ese servicio.

Está el túnel (para el aparato), pero no el elevador, no se compró, dijo.

Díaz Montalvo comentó que habrá ajustes en las salas audiovisuales porque todo está “muy achocado”.

El sonido de la televisión que está encendida se mezcla con el sonido ambiental y con el de la televisión de al lado. Queremos mejorar un poco la experiencia de las personas ahí, indicó.

Lo abrimos así como está para que la prensa lo vea y que está igualito como lo dejaron ellos, expuso del recorrido mencionado.

Le haremos unos pequeños cambios, nada muy sustancial por el momento, pero sí darle un poquito más de vida, reiteró.

Asimismo, indicó que el sitio quedó con aspecto fúnebre, serio, no parece un lugar turístico, sino una plaza comercial.

Por ello, reiteró que se harán adecuaciones antes de la apertura y éstas continuarán posteriormente con eventuales anuncios de en qué consistirán.

La intención, dijo, es que el Pasaje Picheta en verdad se vuelva un lugar donde se puedan ver cosas del estado, incluso que se haga de manera virtual si no tienen tiempo de visitar.

Esa fue la meta de la administración anterior cuando nos hicieron la entrega-recepción, apuntó. El problema está en que los vídeos promocionales, por ejemplo, tardan 20 minutos y un turista tendría que estar parado frente a un televisor durante todo ese rato.

No es una televisión con pantalla táctil que puedas escoger qué quieres ver, sino un vídeo largo. Cosas de ese tipo iremos mejorando para que la experiencia del usuario sea la mejor posible.— Claudia Sierra Medina

Al cuestionarlo sobre la aceptación de la obra y si parece poco funcional para la gente con discapacidad, el director del Cultur explicó lo siguiente:

—El constructor hace lo que el cliente le pide. El cliente fue el Inccopy de la administración anterior. Ellos se apegaron al presupuesto y al proyecto que se les dio en su momento. Ese proyecto no incluía el elevador, ¿por qué?, la verdad no lo sé, a lo mejor por una cuestión presupuestal.

—Se tiene que aceptar la entrega del sitio sin elevador porque el constructor hizo lo que le pidieron, no hizo menos de lo que le pidieron. Inccopy aceptó ya la obra y falta que ésta se la entregue a Cultur, eso será en estos días.

Al referirse al monto de casi 20 millones que gastó la administración pasada en el remozamiento y si era una suma excesiva, prefirió no opinar porque no conoce el catálogo de conceptos de la obra.

—Mi opinión es que es poco funcional. A mí en lo particular no me gustó. Tiene cosas bonitas, como el terno, la guayabera, la hamaca, pero también tiene cosas raras, como la mesa donde supuestamente te sientas a comer con (el finado caricaturista) Vicente Gahona y no hay nada. Es solo un iPad con un software y ni siquiera se pagó la licencia, solo escoges un platillo y te dicen la receta y una foto. Realmente no es una experiencia que te sientes allá y disfrutes.

—Lo que queremos hacer, en todas esa cosas tecnológicas, es mejorarlas y dar una buena experiencia al usuario. Tomará su tiempo, pero tenemos la firme intención de hacerlo.

En cuanto a los recursos usados en el remozamiento y hacer una investigación futura sobre posibles malos manejos y aplicación de éstos, dijo:

—Cuando recibimos el gobierno tuvimos un plazo para pasar todos los detalles a la secretaria de la Contraloría. La obra la tenía el Inccopy, no Cultur.

—La Contraloría es la encargada de vigilar, investigar y revisar los años anteriores, hacer auditoría. Me imagino que como parte de los procesos normales de la Contraloría seguramente revisarán este tipo de cuestiones. Incluso la Auditoría Superior del Estado tiene facultades también.

—Desconozco si se está haciendo en particular (una investigación) porque no a mí me tocó recibirlo, le tocó recibirlo a Inccopy, pero no dudaría en lo más mínimo que la Contraloría esté revisando todo lo que tenga que revisar para ver que hayan cuadrado las cosas.

Después reiteró que por el momento quieren darle un poco más de imagen al Pasaje Picheta y que la gente lo visite y dé sus opiniones, las cuales serán escuchadas.

El funcionario indicó que la inversión extra que harán para el cambio de imagen será mínima, si hay que cambiar un poco de tecnología ya verán porque la cuestión, como les dijo el gobernador Mauricio Vila, es hacer más con menos y eso es lo que están haciendo.

Con la misma esencia que es presumir lo que Yucatán tiene quieren cambiar la calidad de los diseños y la tecnología que se está utilizando, entre otros planes que se anunciarán en su momento, añadió.

Díaz Montalvo resaltó que si todo sale bien invertirán más en tecnología para cuando un turista visite el Pasaje conozca más del estado de manera virtual y se anime a regresar en otra ocasión, con un plan de viaje.

El Pasaje Picheta es un lugar muy importante para el turismo y para la ciudad de Mérida y hay que darle la importancia que se merece, subrayó el director de Cultur.

Más del titular de Cultur

“Uno de los grandes ejes del Plan Estatal de Desarrollo del gobernador Mauricio Vila Dosal, y uno de los ejes principales en el plan estratégico integral de Cultur es la accesibilidad universal. Entonces, no podemos tener un edificio que no tenga por lo menos un elevador que las personas con discapacidad puedan utilizar sin problemas”.