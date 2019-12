Habrá simposio de cultura maya

Exposiciones y ponencias en un evento del INAH

Desde mañana lunes 9 y hasta el viernes 13 próximo, la sala de lectura de la Biblioteca del Centro INAH, ubicado en la colonia Gonzalo Guerrero, será sede del VI Simposio de Cultura Maya Ichkaantijoo: “Reconstruyendo la vida de los mayas en la Península de Yucatán”.

El antropólogo Eduardo López Calzada, director del INAH en el Estado, manifestó el firme compromiso de esta dependencia por contribuir a la difusión del patrimonio cultural en el estado, por lo que invitó al público en general a las jornadas de la semana.

Mañana lunes se tendrá una exposición de piezas arqueológicas recuperadas en el Centro INAH-Yucatán en 2019, a partir de las 9 horas en la entrada del Centro INAH-Yucatán. Expositor responsable: José Arturo Chab Cárdenas.

Se expondrá la muestra fotográfica “Danzas y máscaras en el oriente de la Península de Yucatán”, a partir de las 9 horas en el corredor interior del Centro INAH-Yucatán. Responsables: Jorge Gómez Guzmán y Lourdes Rejón Patrón (Programa Nacional de Etnografía de las regiones indígenas de México-INAH, Equipo Península de Yucatán).

Se presentará también la exposición de fotografía “Identidad, cultura y arquitectura en Yucatán”, a partir de las 9 horas en la Biblioteca del Centro INAH-Yucatán. Autor: José Gamboa Cetina.

Con el tema Técnicas, cosmovisión y naturaleza, se tendrán las ponencias “Datación de los Hornos para cal en la región Norte de Ichkaantijoo” (9:30 a.m.), “Hacia un marco metodológico para el estudio de clavos metálicos en contextos históricos en el Norte de Yucatán” (10 a.m.), “Cédulas faunísticas: una propuesta para el registro e investigación zooarqueológico en oquedades” (10:30 a.m.), “Reconstrucción del conocimiento etnobotánico en el área maya durante la época prehispánica mediante el análisis comparativo del registro arqueobotánico” (11 a.m.), “Producción y procesamiento de vegetales entre los mayas prehispánicos. La recuperación de microrres- tos en materiales líticos” (11:30 a.m.) y “Salud, estética y cosmovisión. uso de modelos tridimensionales para el análisis de las representaciones antropomorfas del norte de Caucel, Yucatán” (a las 12 i.m.).

A las 12:30 horas se tendrá la ponencia “El arte de Dzibilchaltún: un análisis de este desde el punto de vista de la antropología y de la historia del arte”; a la 1 de la tarde, “Propuesta metodológica para el estudio acústico de generadores sonoros del área maya. El caso de los aerófonos del Museo de San Pedro Sula”; a las 1:30 de la tarde, “Las figurillas mayas de la Costa del Golfo: una revisión desde las colecciones de Gimeno y Barbachano”. Los expositores en esta ponencia serán Míriam Judith Gallegos Gómora, Geiser G. Martín Medina y Ricardo Armijo Torres (del INAH-Tabasco).— Luis Iván Alpuche Escalante

Mañana por la tarde y hasta el viernes continuarán las actividades en el Centro INAH.

A las 2 de la tarde de mañana lunes se presentará la ponencia 10: “Mejen xóob: los diminutos aerófonos de Xcambó. Un acercamiento a sus morfologías y producción”, a cargo de Pedro Rogelio Xuluc Balam y Thelma Noemí Sierra Sosa, (INAH-Yucatán).

Siempre el lunes por la tarde se realizarán diversos talleres. El martes por la mañana el tema será Espacios y territorio y por la tarde, Estudios lingüísticos.

El miércoles por la mañana se presentará “Rituales y religiosidad y conservación del patrimonio edificado”, y por la tarde talleres. El viernes: Iconografía y Epigrafía Maya e Historia y Arqueología.

