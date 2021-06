Habría lluvia el fin de semana

Yucatán seguirá con bochorno por ondas tropicales

Para esta semana en Yucatán se pronostican días de calurosos a muy calurosos y con aumento de potencial de lluvias a partir del jueves.

Juan Vázquez Montalvo, meteorólogo de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) informó que hoy y mañana miércoles habrá ambiente de caluroso a muy caluroso, el cielo estará medio nublado y el viento será del sureste muy cálido.

Las temperaturas máximas rondarán entre los 36 a 39 grados y las mínimas de 22 a 24 en el amanecer. La sensación térmica será de 45 grados.

El ambiente de caluroso a muy caluroso se debe a un sistema anticiclónico que está en la zona, a un poco de aire de Sahara que seca el ambiente y no permite que se presente la convección para que pueda llover, y a la ausencia de ondas tropicales.

Vázquez Montalvo explicó que cambiará la situación a partir del jueves 24 hasta el domingo 27. Llegará una onda tropical a la zona y ya no será solo ambiente caluroso, sino que el cielo estará de medio nublado a mayormente nublado y con potencial de lluvias por la tarde.

Estas precipitaciones probablemente estarán acompañadas de rachas de viento y carga eléctrica.

Las temperaturas que van a rondar serán entre 32 y 35 grados de máxima y las mínimas de 22 a 24 grados en el amanecer, el viento será del este y sureste.

La sensación térmica en la región llegará a los 40 grados y habría mucho bochorno durante el día.

El meteorólogo de la Uady reiteró que se verá un cambio al llegar las ondas tropicales y el jueves comenzará a llover otra vez por la onda tropical número 5, además que debe llegar otra el sábado.

En ese sentido, comenzarán a llegar las ondas tropicales y hay que recordar que no son ciclones, sino fenómenos que solo provocan el aumento de potencial de lluvias.

A partir del jueves es muy probable la lluvia, con potencial arriba del 50 por ciento. Carguen su impermeable, no permanezcan en la intemperie, limpien sus alcantarillas de la calle para que el agua no se amontone ni se encharque. La gente en Mérida no tiene la costumbre de limpiar las alcantarillas, lamentó Vázquez Montalvo.

El entrevistado explicó que hoy martes y mañana es muy bajo el potencial de ocurrencias de lluvias, si sucediera sería en la zona este.

También indicó que esta semana no hay alguna amenaza en el Atlántico, no hay nada, solamente está la tormenta “Claudette” que se ubica muy lejos, en el Atlántico Norte.

No es amenaza y ya mañana (por este martes) desaparece, detalló el integrante del Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la Uady.

Toda la semana estará tranquilo, no hay nada, no tenemos ningún peligro en puerta, subrayó el experto.— CLAUDIA SIERRA MEDINA

Temporada de huracanes Sureste

La península de Yucatán tendrá un gradual retorno de las lluvias en los próximos días.

Ciclones

A fin de mes podría regresar la actividad ciclónica en la zona, dijo Juan Antonio Palma Solís, coordinador de Meteored.mx.

Temporal de lluvias

Las condiciones meteorológicas en la región esta semana iniciarán estables y muy calurosas, pero las lluvias irán retornando desde media semana e incluso para fin de mes podríamos tener un nuevo temporal de precipitaciones y posible actividad ciclónica en el Caribe.

Pronósticos

Las predicciones meteorológicas señalan que estos primeros días de la semana serán generalmente estables y muy calurosos por el dominio de una circulación anticiclónica sobre Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Esto propiciará temperaturas máximas de 35 a 40 grados con sensaciones térmicas aún más altas. Desde el jueves se elevarán gradualmente los nublados y el potencial de lluvias por una vaguada sobre la zona.

Onda tropical

El fin de semana llegaría a la región una nueva onda tropical y en la zona de Centroamérica comenzará a intensificarse la inestabilidad, con posible formación de baja presiones y potencial de desarrollo ciclónico, pues estaría entrando una fase convectiva de la oscilación Madden-Julian.

Caribe

Los pronósticos indican que lo anterior podría formar un nuevo giro centroamericano desde la próxima semana, lo cual aumentaría la probabilidad de que nuevamente se presenten lluvias importantes en la zona peninsular o incluso se tenga la formación de algún ciclón tropical sobre el Caribe.

Fenómeno

La oscilación Madden-Julian se presenta en un período aproximado de 30 a 60 días y se compone de dos fases: convectiva y subsidente. Tiene un desplazamiento de oeste a este desde el Océano Índico hasta el Pacifico y Atlántico tropical.

Formación

Cuando decimos que estamos bajo la influencia de una fase convectiva de la oscilación Madden-Julian, los vientos en niveles superiores de la troposfera son favorables para que en niveles bajos se generen movimientos ascendentes, permitiendo la formación y organización de sistemas de tormentas extensos y duraderos, incluso ciclones tropicales.

Esté pendiente

En esta ocasión, la región de Centroamérica y sureste del país estará bajo la influencia de un patrón convergente de la oscilación Madden-Julian en los próximos días, por lo que hay que estar atentos de la situación.