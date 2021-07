Hacen un llamado al diálogo

Lamentan que Sisal rechace ser Pueblo Mágico

El presidente del Consejo Empresarial Turístico, Jorge Carrillo Sáenz, manifestó que el puerto de Sisal tiene una excelente oportunidad de desarrollo turístico con el nombramiento de Pueblo Mágico donde todos ganarán.

Entrevistado sobre el conflicto que originó en el puerto yucateco la designación de Sisal como Pueblo Mágico en diciembre de 2020 por parte de la Secretaría de Turismo federal, Carrillo Sáenz consideró que con ese título turístico nacional, Sisal está en la vitrina de la industria turística, tiene un privilegio que muy pocos pueden lograr y muchos anhelan.

Carrillo Sáenz indicó que el conflicto entre los habitantes y la autoridad turística puede ocasionar que pierda la oportunidad de tener un desarrollo turístico muy importante.

“Los involucrados deben sentarse a dialogar para hallar una solución donde todos ganen, ser Pueblo Mágico de México es una herramienta que genera avance y le puede ir muy bien a todos los negocios, prestadores de servicios, a los habitantes. Deben ponerse de acuerdo para sacarle provecho a este nombramiento que muchos quieren, pero pocos logran”.

Carrillo Sáenz dijo que Cetur no ha intervenido como mediador, pero sigue de cerca el conflicto y está muy claro que el nombramiento de Pueblo Mágico causó este problema en el puerto por los intereses que se crearon y las oportunidades de generar ingresos por la actividad turística. Sin embargo, indicó que no se trata de culpar a nadie, sino involucrar a todos para la búsqueda de una solución.

“Lo que queremos es que no haya ningún problema en este destino de playa, que el nuevo nombramiento sea motivo de orgullo para promover al puerto y que sea un producto más para los visitantes”, señaló. “La gran ventaja que tenemos es que en Yucatán hay muchas playas, tenemos muy buena gastronomía de primer nivel. No podemos decir que si no tenemos Sisal no haya otra opción de playa para los turistas. Si ya consiguió el nombramiento de Pueblo Mágico, hay que ponerse a trabajar y la prioridad es solucionar este problema. Tiene que haber una suma de voluntades, no es echar culpas a nadie. Yo lo veo como algo positivo que tenga el nombramiento de Pueblo Mágico, es una atractivo más, ojalá que próximamente se sumen más pueblos mágicos en Yucatán porque no solo es tener el título turístico sino que se promociona el destino”.— Joaquín Orlando Chan Caamal

Golpes al turismo

El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles, Juan José Martín Pacheco, lamentó los conflictos que ocurren en Sisal, así como el bloqueo de la zona arqueológica de Dzibichaltún, que afectan al turismo.

No valoran el nombramiento

Lamentó que Sisal, que está en conflicto por el nombramiento como Pueblo Mágico, no valore este título porque la derrama económica que deja un turista extranjero o nacional es importante para la comunidad.