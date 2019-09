Hacer testamento evita tener juicios largos y costosos

El testamento es un documento legal que expresa la voluntad del propietario sobre sus bienes, un documento que va más allá de lo jurídico, siendo un acto de responsabilidad hacia la familia, ya que evita largos y costosos juicios, indicó el abogado Rubén Osorio Paredes, director del Despacho Rubén Osorio & Asociados y catedrático en la Universidad Anáhuac Mayab, al abordar la importancia de este documento en el marco del “Mes del Testamento”.

Luego detalló que puede realizar su testamento toda persona mayor de edad y en pleno uso de sus facultades, pero dicha declaración tendrá que hacerse libre y razonada para decidir a quién o quiénes designa beneficiario de su patrimonio.

“Si el matrimonio fue bajo el régimen de sociedad conyugal, todos los bienes adquiridos con posterioridad pertenecen a ambos cónyuges por partes iguales, aun cuando sólo aparezca uno de ellos como titular o dueño”, dijo el entrevistado.

En este caso, precisó, es importante que ambos hagan su testamento, para que cada quien puede disponer de las cosas que le corresponden.

Osorio Parede comentó que es importante señalar que los bienes dejados en testamento no entran en la sociedad legal. Es decir, aquello que te donaron o heredaste vía testamentaria solo te pertenecerá a ti sin importar si te casaste por “bienes mancomunados”.

El testamento es personal, pues no puede ser realizado por otra persona, ni apoderado y hasta el momento no existe ningún mandato que otorgue esa facultad; es también revocable porque en cualquier momento puede dar marcha atrás y dejarlo sin efecto de manera expresa, o bien de manera automática se revoca al redactar un nuevo testamento, y es libre porque no debe existir violencia física o moral para que sea redactado en una forma distinta a la deseada.

El abogado explicó que el testamento no transfiere la propiedad mientras viva el autor de dicho documento; es decir, no por el hecho de que tu papá en su testamento decidió que una casa será para ti significa que ya eres el dueño de la misma. Por el contrario, si tu padre sigue vivo es él y solo él quien sigue siendo el propietario de todos sus bienes.

El licenciado Osorio Paredes indicó que el autor de un testamento puede, sin ninguna restricción, vender cualquiera de sus propiedades. El testamento no es impedimento para que en vida su autor pueda vender, rentar o hipotecar dichos bienes, hecho que no invalidaría el testamento respecto de las demás propiedades que subsisten.

Lo mismo ocurre si el autor de la sucesión adquiere diversas deudas y como consecuencia del incumplimiento de pago le sean embargadas o rematadas las propiedades.

El abogado explicó que existen dos principales tipos de testamento: el público abierto y el ológrafo.

El primero es el más común y utilizado y se otorga ante notario. Para redactarlo el testador debe expresar de modo claro y terminante su voluntad al notario en presencia de tres testigos.

El notario debe redactar por escrito las cláusulas del testamento, sujetándose tan sólo a la voluntad del testador y leerlas en voz alta para que éste manifieste si está conforme. Si lo está, deben firmar en la escritura el testador, el notario y los testigos.

Se llama testamento ológrafo al escrito del puño y letra del testador. Éste sólo puede ser otorgado por las personas mayores de edad y, para que sea válido, debe estar totalmente escrito por el testador y firmado por él, con expresión del día, mes y año en que se otorgue.

El testador debe hacer por duplicado su testamento ológrafo e imprimir en cada ejemplar su huella digital.

El testamento original debe colocarse dentro de un sobre cerrado y lacrado, para ser depositado en la sección correspondiente del Archivo Notarial, y el duplicado, colocado también en un sobre con iguales características, debe ser devuelto al testador con una anotación en la cubierta.— Luis Iván Alpuche estalante

Éste puede poner en los sobres, los sellos o marcas que estime necesarios para evitar violaciones. El depósito en el Archivo Notarial se debe hacer personalmente por el testador, quien debe presentar dos testigos que lo identifiquen.

Este mes en el marco de Septiembre Mes del Testamento, los notarios yucatecos se comprometen a cobrar $1,800, IVA incluido, como honorarios por la tramitación de un testamento, cuando lo habitual en el resto del año es que estos honorarios asciendan a $3,000, más IVA y los derechos que cobra el gobierno.

En el caso de las personas con discapacidad y mayores de 65 años, el monto de la tramitación de un testamento asciende este mes a $1,500 más IVA.

“Septiembre, mes del testamento” es una campaña nacional impulsada por la Secretaría de Gobernación, los gobiernos locales y el notariado mexicano, para promover fomentar la cultura testamentaria en el país.

